еще потрясающим гидом и великолепным фотографом. Екатерина смогла показать нам не только Владивосток и остров Русский. Это было не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее погружение в атмосферу города, которое навсегда останется в наших сердцах. Екатерина – это не просто экскурсовод, это истинный художник, видящий красоту там, где другие видят лишь обыденность. Ее рассказы о городе были живыми, наполненными историей и любовью к родному краю. Она так увлеченно делилась фактами, что мы буквально чувствовали дух Владивостока – от величественных мостов (Русский и Золотой) до символичного Токаревского маяка, хранящего истории морских приключений.

И особую магию добавила возможность запечатлеть эти моменты через объектив Екатерины. Она не просто делала снимки – она ловила наши эмоции, наши взгляды, нашу искреннюю радость от открытий. Благодаря ей, мы получили не просто красивые фотографии, а настоящие истории наших отношений, запечатленные на фоне невероятных пейзажей. Мы ощутили себя главными героями собственного фильма, где каждый кадр – это отдельная глава нашей совместной жизни.

Прогулка по Нагорному парку открыла нам захватывающие виды, а посещение Мыса Вятлина и живописной бухты Чернышева на острове Русский позволило ощутить умиротворение и красоту природы. Екатерина умеет невероятно сочетать информативность с моментами для двоих, создавать идеальный баланс между познавательным и романтическим.

Благодаря этой экскурсии мы насладились красотой Владивостока, наполнились теплом от общения с Екатериной, приобрели замечательную подругу и получили бесценные фото, которые будут напоминать нам об этом чудесном дне. Это был не просто тур, это было путешествие, наполненное смыслом, красотой и любовью. Огромная благодарность Екатерине за этот незабываемый опыт!