Захватывающие панорамы, исторические места и невероятные снимки… Вместе мы исследуем самые живописные уголки Владивостока и острова Русский.
Я — ваш гид и фотограф, и я позабочусь о том, чтобы этот день остался в кадрах таким же живым, как в вашей памяти.
Описание фото-прогулки
Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Идеальное место для знакомства с городом и создания атмосферных фотографий.
Нагорный парк с потрясающими видами на город и остров Русский.
Мосты Золотой и Русский. Я расскажу, как жители города раньше обходились без мостов и что изменилось с их появлением.
Новосильцевская батарея — отличное место для фотографий с мостом Русский.
Мыс Вятлина — место, где вы почувствуете дыхание морской истории, насладитесь красивыми пейзажами и услышите о затонувшем корвете.
Бухта Чернышева. Прогуляемся до необычного кекура и сделаем классные снимки среди каменных пирамид.
Организационные детали
- Я снимаю на iPhone 15 Pro Max
- Вы получите 20–30 фотографий в цветовой коррекции
- Экскурсия проходит на автомобиле Mazda CX-30 и пешком (пешая часть — 2–3 км)
- Продолжительность — 3,5–4 часа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 176 туристов
Я — ваш проводник в мир захватывающих приключений по Владивостоку и Приморью. Исследую красоту Сибири и Дальнего Востока, создавая уникальные маршруты, от которых захватывает дух. Покажу вам такие места, о которых вы даже не мечтали! Вы почувствуете мощь первозданной природы, насладитесь нетронутыми красотами и полюбите этот край так же сильно, как люблю его я.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
8 окт 2025
Сегодня были на экскурсии с Екатериной! Все очень понравилось, Катя очень внимательная, приятная в общении, показала много интересных мест, узнали что-то новое для себя!
Только положительные впечатления !
Дата посещения: 8 октября 2025
Е
Екатерина
3 окт 2025
Посетила все места которые хотела. Спасибо Екатерине за впечатления)
Ю
Юлия
1 сен 2025
Экскурсия прошла отлично и познавательно!))
К
Константин
23 авг 2025
Мы прекрасно погуляли (поездили) по красивейшим местам, с первой минуты Екатерина настроилась на нашу волну и мы не чувствовали барьера между нами. Всем рекомендую.
А
Алексей
21 авг 2025
Ну, что можно сказать… Эта экскурсия стала для нас настоящим подарком! Мы до сих пор под впечатлением от того, что изящная блондинка Екатерина оказалась таким приятным и драйвовым человечком, а
