Топовые локации Владивостока и острова Русский с фотографом

Подружиться с городом - и увезти воспоминания в снимках
Захватывающие панорамы, исторические места и невероятные снимки… Вместе мы исследуем самые живописные уголки Владивостока и острова Русский.

Я — ваш гид и фотограф, и я позабочусь о том, чтобы этот день остался в кадрах таким же живым, как в вашей памяти.
4.8
5 отзывов
Описание фото-прогулки

Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Идеальное место для знакомства с городом и создания атмосферных фотографий.

Нагорный парк с потрясающими видами на город и остров Русский.

Мосты Золотой и Русский. Я расскажу, как жители города раньше обходились без мостов и что изменилось с их появлением.

Новосильцевская батарея — отличное место для фотографий с мостом Русский.

Мыс Вятлина — место, где вы почувствуете дыхание морской истории, насладитесь красивыми пейзажами и услышите о затонувшем корвете.

Бухта Чернышева. Прогуляемся до необычного кекура и сделаем классные снимки среди каменных пирамид.

Организационные детали

  • Я снимаю на iPhone 15 Pro Max
  • Вы получите 20–30 фотографий в цветовой коррекции
  • Экскурсия проходит на автомобиле Mazda CX-30 и пешком (пешая часть — 2–3 км)
  • Продолжительность — 3,5–4 часа

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид во Владивостоке
Провела экскурсии для 176 туристов
Я — ваш проводник в мир захватывающих приключений по Владивостоку и Приморью. Исследую красоту Сибири и Дальнего Востока, создавая уникальные маршруты, от которых захватывает дух. Покажу вам такие места, о которых вы даже не мечтали! Вы почувствуете мощь первозданной природы, насладитесь нетронутыми красотами и полюбите этот край так же сильно, как люблю его я.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
А
Александра
8 окт 2025
Сегодня были на экскурсии с Екатериной! Все очень понравилось, Катя очень внимательная, приятная в общении, показала много интересных мест, узнали что-то новое для себя!
Только положительные впечатления !
Дата посещения: 8 октября 2025
Е
Екатерина
3 окт 2025
Посетила все места которые хотела. Спасибо Екатерине за впечатления)
Посетила все места которые хотела. Спасибо Екатерине за впечатления)
Ю
Юлия
1 сен 2025
Экскурсия прошла отлично и познавательно!))
К
Константин
23 авг 2025
Мы прекрасно погуляли (поездили) по красивейшим местам, с первой минуты Екатерина настроилась на нашу волну и мы не чувствовали барьера между нами. Всем рекомендую.
А
Алексей
21 авг 2025
Ну, что можно сказать… Эта экскурсия стала для нас настоящим подарком! Мы до сих пор под впечатлением от того, что изящная блондинка Екатерина оказалась таким приятным и драйвовым человечком, а
читать дальше

еще потрясающим гидом и великолепным фотографом. Екатерина смогла показать нам не только Владивосток и остров Русский. Это было не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее погружение в атмосферу города, которое навсегда останется в наших сердцах. Екатерина – это не просто экскурсовод, это истинный художник, видящий красоту там, где другие видят лишь обыденность. Ее рассказы о городе были живыми, наполненными историей и любовью к родному краю. Она так увлеченно делилась фактами, что мы буквально чувствовали дух Владивостока – от величественных мостов (Русский и Золотой) до символичного Токаревского маяка, хранящего истории морских приключений.
И особую магию добавила возможность запечатлеть эти моменты через объектив Екатерины. Она не просто делала снимки – она ловила наши эмоции, наши взгляды, нашу искреннюю радость от открытий. Благодаря ей, мы получили не просто красивые фотографии, а настоящие истории наших отношений, запечатленные на фоне невероятных пейзажей. Мы ощутили себя главными героями собственного фильма, где каждый кадр – это отдельная глава нашей совместной жизни.
Прогулка по Нагорному парку открыла нам захватывающие виды, а посещение Мыса Вятлина и живописной бухты Чернышева на острове Русский позволило ощутить умиротворение и красоту природы. Екатерина умеет невероятно сочетать информативность с моментами для двоих, создавать идеальный баланс между познавательным и романтическим.
Благодаря этой экскурсии мы насладились красотой Владивостока, наполнились теплом от общения с Екатериной, приобрели замечательную подругу и получили бесценные фото, которые будут напоминать нам об этом чудесном дне. Это был не просто тур, это было путешествие, наполненное смыслом, красотой и любовью. Огромная благодарность Екатерине за этот незабываемый опыт!

Ну, что можно сказать… Эта экскурсия стала для нас настоящим подарком! Мы до сих пор под

