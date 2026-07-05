Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую батарею и сопку Бурачка. Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино. А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новосильцевская батарея

Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.

Шикарные панорамы и местные секреты

Я покажу два самых знаменитых мыса острова: Вятлина и Тобизина. В ходе прогулки к мысу Тобизина поговорим о геологических процессах в результате которых образовались эти места и почему мыс Тобизина считается местом силы. Покажу загадочное пианино, расположенное на территории Великокняжеской батареи. Если повезёт, познакомлю вас с самыми хитрыми жителями Русского — лисицами. Кроме того, расскажу много интересного о культуре, традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самый вкусный пянсе. На обратном пути мы посетим новую видовую площадку во Владивостоке на сопке Бурачка и полюбуемся панорамными видами на Владивосток.

После экскурсии можем посоветовать кафе с морепродуктами на территории острова Русский — «NOVIK» и подвезти к месту.

Организационные детали

Вы можете заказать сокращённую версию экскурсии

В машине есть бустер для детей. Если он необходим, сообщите заранее.

Присутствие собаки на экскурсии оговаривается.

Еда, напитки оплачиваются отдельно

Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — входит в стоимость для группы до 3-х человек. Тарифы: 100 ₽/взрослый, 50 ₽/дети, пенсионеры, студенты, многодетные.

* Стиль одежды — спортивный, желательно трекинговая обувь, рюкзак. С собой вода, перекус.

* Стиль одежды — спортивный, желательно трекинговая обувь, рюкзак. С собой вода, перекус. Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания).

В летне-осенний период есть возможность искупаться — возьмите вещи для пляжного отдыха.

После экскурсии отвезём обратно в город, либо вы можете остаться на острове Русском: посетить океанариум (кроме понедельника), кампус ДВФУ и другие заведения.

По желанию некоторые локации можно заменить на другие. Либо добавить их посещение за дополнительную плату:

— Пляж «Стеклянный» — 3000 ₽

— Маяк «Токаревский» — 2500 ₽

— Бухта «Шамора» — 4000 ₽ (с ожиданием до 30 минут)

— Пляж «Стеклянный» и «Шамора» — 5500 ₽

— и др.

Место встречи

После подтверждения бронирования гид свяжется с вами по указанному номеру накануне экскурсии и уточнит место встречи.

В пределах Владивостока забираем мы, а при проживании за городом путешественник самостоятельно добирается к месту встречи. За доплату и по возможности гида можно договориться о трансфере.

По запросу встречаем в аэропорту. Доплата составит 3500 ₽

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.