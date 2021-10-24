Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!

Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на авто-пешеходной экскурсии

4.9
40 отзывов
Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов.

Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую и Новосильцевскую батареи.

Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино.

А еще зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!
Из Владивостока — к самым живописным местам острова Русский!

Что вас ожидает

Форт Поспелова и Новосильцевская батарея

Вы посетите расположенный на высоте 150 метров форт Поспелова и полюбуетесь панорамой острова Русский и Владивостока. Пройдете по лабиринтам Небо и Фэншуй, осмотрите Новосильцевскую батарею и оцените кампус Дальневосточного университета. А также увидите загадочный остров Скрыплева со старинным маяком и насладитесь видами на пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы.

Шикарные панорамы и местные секреты

Я покажу два самых знаменитых мыса острова: Вятлина и Тобизина. Раскрою секреты каменных башен на берегу моря и покажу загадочное пианино, расположенное на территории Великокняжеской батареи. Если повезет, познакомлю вас с самыми хитрыми жителями Русского — лисицами. Кроме того, расскажу много интересного о культуре, традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самый вкусный пянсе.

Организационные детали

  • В машине есть бустер для детей
  • Еда, напитки оплачиваются отдельно

Место встречи

  • В пределах Владивостока забираю вас у отеля либо от другого оговоренного ранее места
  • При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к месту встречи во Владивостоке, также можно за доплату договориться о трансфере
  • По запросу могу встретить вас в аэропорту за доплату 1500 рублей

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ангелина
Ангелина
Всем привет, меня зовут Ангелина. Я много путешествовала по России — и в каждом городе мне не хватало «своего» человека, с которым можно интересно, весело и комфортно провести время. Именно таким человеком хочется стать для вас во Владивостоке. С удовольствием все расскажу и покажу, познакомлю с местной культурой и прокачу на праворульном авто. С командой гидов-единомышленников мы открыли множество интересных уголков Приморского края и с радостью поделимся своими знаниями и эмоциями с вами.
Задать вопрос

40 реальных отзывов от туристов

А
24 окт 2021
Классный маршрут, в меру трекинга и переездов, потрясающие виды. Время пролетело незаметно.
Х
20 окт 2021
Мне все понравилось, все места посмотрели, хаски милашка
Е
9 окт 2021
Экскурсия замечательная! Если бы я сама для себя планировала маршрут, то он был бы именно таким! Кучу красивых видов, много новой информации и даже вкусная еда. Да ещё и в компании мохнатого красавца!
М
5 окт 2021
Отличная экскурсия! Советую всем! Добирались по скалам, чтобы оказаться на самой крайней точки России и искупаться в Японском море. Очень красивая природа, фотки получаются шикарные.
А
4 окт 2021
Ангелина замечателтный гид, провела очень интересную экскурсию. А изюминкой поездки стало общение с чудесным хаски Никки.
Огромное спасибо за позитивные эмоции!
Я
4 окт 2021
Все было великолепно.
С удовольствием повторил бы эту экскурсию ещё!
Елена
21 сен 2021
Отличная экскурсия. в меру экстремальная, я пенсионерка. и для меня это было круто. Красоты необыкновенные. Спасибо гиду Ангелине. Внм=имательная, крутой водитель, любит свой город. Отдельное спасибо и привет собачке Ники, выносливая, покладистая, просто прелесть!
Виталий
21 сен 2021
Хорошая познавательная экскурсия. Доброжелательная, позитивная Гид. Бывал на острове Русский ранее, однако эта экскурсия дала много новых и неожиданных эмоций. Особый бонус, компаньон собачка хаски, немного вальяжная, но очень доброжелательная.
Мария
20 сен 2021
Спасибо большое Ангелине и Ники за отличную экскурсию! Нам очень понравилось: живописнейшие места, много нового узнали о самом городе и об острове Русский, нафоткались, хорошо покушали! Только положительные эмоции и яркие впечатления! Ангелина - очень приятная в общении, Ники - само очарование, очень рады, что поехали на экскурсию именно с вами! Окажемся ещё в ваших краях - обязательно наберём и махнём куда-нибудь ещё!:)
Катя
16 сен 2021
Спасибо Ангелине и Ники) за эту замечательную экскурсию. Для тех, кто любит природу, впечатлений будет море. Потрясающие виды с моста Русский, два залива, путешествие по крутым склонам к рассыпанным по острову бухточкам и пляжам, летом - возможность искупаться. А напоследок, визит в серфинг лагерь.
Ангелина - очень внимательный гид, учитывала все пожелания, отвечала на все вопросы (включая покупку сувениров). А так как вышло так, что я была одна, ещё и фотографировала.
Отдельное спасибо за это)
E
11 сен 2021
Замечательная экскурсия, за что наша безмерная благодарность очаровательной Ангелине и её симпатичному спутнику псу Никки.
Было интересно и познавательно.
Большой плюс, что начинается экскурсия у подъезда собственного дома, там же и заканчивается, это очень удобно. Вся поездка оставляет впечатление комфорта - передвижение, общение, отношение, всё было отлично.
Нам показали красоты острова, рассказали их историю, мы получили огромное удовольствие от поездки. Спасибо, Ангелина!
Вадим
7 сен 2021
Экскурсовод, которого выбрали по положительным отзывам прислал замену. Никакой экскурсии не было. Получился просто дорогой трансфер с красивой девушкой за рулём. Пришлось даже отпустить гида на час раньше, чтобы самостоятельно погулять по городу. Единственный плюс- разрешили сесть втроём на заднем сидении. Вместо доплаты за экскурсию в 6300, как компромисс за неудовлетворенность за потерянное время, заплатил 5000. Пообещал оставить положительный отзыв. Однако получил потом крайне негативную реакцию от Ангелины за недоплату и угрозу ее написать вам, какие мы плохие. Не хотел, но пришлось написать, как есть. Мы очень много путешествуем и знаем, что такое хороший экскурсовод, которому не жалко и доплатить. Если не забаните меня, попробуем ещё раз попробовать воспользоваться вашими услугами. Спасибо. Успехов вашему бизнесу.
И
6 сен 2021
Экскурсия классная. Но если я, знал бы, что мы пойдем, рядом с обрывом
… … … принял бы, 100 грамм элексира бесстрашия.
А
1 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия! Ангелина подстроилась под нас и сделала акцент на том, что нам было интересно больше всего
! с:
Показала бомбически красивые места Владика и очень много интересного рассказала про то как тут живут)
Ещё мы влюбились в ее собаку-хаски, которая была с нами)
После этого нам очень понравился город и мы хотим сюда ещё раз приехать, но на подольше (были пересадкой на 1 день).
Т
28 авг 2021
Спасибо Екатерине за экскурсию в целом, а особенно за учтенные пожелания и душевность) За непродолжительное время общения успела влюбить меня во Владивосток!
Ещё 25 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Остров русский🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Индивидуальный трансфер
5
4
11 000
за 1-3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
Приглашаем в увлекательное приключение по самым живописным местам Владивостока и Русского острова!...
каждый день с 9:00 до 16:00
Владивосток и остров Русский за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10 000
за 1-3 чел.
Владивосток и остров Русский за один день
Увидеть главные и тайные места города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
12 000
за 1-4 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым живописным местам города и окрестностей
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Индивидуальная экскурсия
2.8
6
8 500
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку и о. Русский
Предлагаем вам отправиться на комфортную автомобильную экскурсию, на которой вы сможете полюбоваться...
По договоренности
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
4.9
35
5ч 30м
9 800
за 1-4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Топ-места в окрестностях Владивостока
Индивидуальная экскурсия
4.4
8
9800
8 820
за 1-4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока
Посетить сафари-парк, погулять по живописным бухтам Японского моря и узнать их историю
Обзорная экскурсия по о. Русский
Индивидуальная экскурсия
4.5
12
3ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по о. Русский
Остров Русский - небольшой остров в заливе Петра Великого в Японском море, недалеко от Владивостока
Знакомьтесь, Владивосток!
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 850
за 1-3 чел.
Знакомьтесь, Владивосток!
Посетить знаковые места города и насладиться потрясающими панорамами на авто-пешеходной экскурсии
Прогулка на мыс Тобизина
Индивидуальная экскурсия
5
12
5 000
за 1-6 чел.
Прогулка на мыс Тобизина
Экскурсия к мысу Тобизина на острове Русский, маршрут которой пройдёт по секретным тропам - самым...
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
Индивидуальная экскурсия
5
1
9 750
за 1-4 чел.
Русский и Шкота: путешествие на авто и пешком по двум островам
982-я орудийная батарея, грандиозные природные виды, заброшенный маяк и походная атмосфера
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Индивидуальная фото-прогулка
5
6
8 000
за 1-3 чел.
Топ-8 инстаграмных мест Владивостока!
Сделать лучшие кадры в Стеклянной бухте, на острове Русский, у маяка и в других точках города
Топ-5 лучших мест Владивостока
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 500
за 1-3 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
Посетить самые живописные локации города и услышать любопытные факты из его истории
У нас ещё много экскурсий 😎 во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
🇷🇺