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Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский

Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую батарею и сопку Бурачка. Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино.

А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
4.9
170 отзывов
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский

Описание экскурсии

Новосильцевская батарея

Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.

Шикарные панорамы и местные секреты

Я покажу два самых знаменитых мыса острова: Вятлина и Тобизина. В ходе прогулки к мысу Тобизина поговорим о геологических процессах в результате которых образовались эти места и почему мыс Тобизина считается местом силы. Покажу загадочное пианино, расположенное на территории Великокняжеской батареи. Если повезёт, познакомлю вас с самыми хитрыми жителями Русского — лисицами. Кроме того, расскажу много интересного о культуре, традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самый вкусный пянсе. На обратном пути мы посетим новую видовую площадку во Владивостоке на сопке Бурачка и полюбуемся панорамными видами на Владивосток.

После экскурсии можем посоветовать кафе с морепродуктами на территории острова Русский — «NOVIK» и подвезти к месту.

Организационные детали

  • Вы можете заказать сокращённую версию экскурсии
  • В машине есть бустер для детей. Если он необходим, сообщите заранее.
  • Присутствие собаки на экскурсии оговаривается.
  • Еда, напитки оплачиваются отдельно
  • Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — входит в стоимость для группы до 3-х человек. Тарифы: 100 ₽/взрослый, 50 ₽/дети, пенсионеры, студенты, многодетные.
    * Стиль одежды — спортивный, желательно трекинговая обувь, рюкзак. С собой вода, перекус.
  • Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания).
  • В летне-осенний период есть возможность искупаться — возьмите вещи для пляжного отдыха.
  • После экскурсии отвезём обратно в город, либо вы можете остаться на острове Русском: посетить океанариум (кроме понедельника), кампус ДВФУ и другие заведения.
  • По желанию некоторые локации можно заменить на другие. Либо добавить их посещение за дополнительную плату:
    — Пляж «Стеклянный» — 3000 ₽
    — Маяк «Токаревский» — 2500 ₽
    — Бухта «Шамора» — 4000 ₽ (с ожиданием до 30 минут)
    — Пляж «Стеклянный» и «Шамора» — 5500 ₽
    — и др.

Место встречи

  • После подтверждения бронирования гид свяжется с вами по указанному номеру накануне экскурсии и уточнит место встречи.
  • В пределах Владивостока забираем мы, а при проживании за городом путешественник самостоятельно добирается к месту встречи. За доплату и по возможности гида можно договориться о трансфере.
  • По запросу встречаем в аэропорту. Доплата составит 3500 ₽

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Светланская 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2175 туристов
Любовь к природе привела меня в 2010 году на факультет экологии ДВФУ, а увлечение путешествиями и желание передавать красоту и уникальность нашего края — на обучение на курсе гида-экскурсоводов в
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музее Арсеньева. Сегодня я — гид с уклоном в природную тематику и сотрудник Приморского океанариума. Объединяю знания, любовь к природе и путешествиям, чтобы показать Владивосток и Приморский край с самого живого и интересного ракурса. Путешествуя по России, часто ощущала нехватку «своего» человека в незнакомом городе — того, с кем можно весело, интересно и комфортно провести время. Я или один из гидов нашей команды обязательно станем для вас тем самым человеком во Владивостоке! Познакомим вас с местной культурой, откроем скрытые уголки края, поделимся фактами и подарим яркие эмоции!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
164
4
3
3
2
1
1
2
А
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной стороны не повезло, тк не было почти ни чего видно, а с другой стороны она создала свой антураж. желаем Ангелине и ее команде процветания и множество довольных клиентов. сами с удовольствием еще обратимся и будем советовать друзьям
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной+1
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной
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Е
Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду Всеволоду и его четвероногому помощнику за то, что показали нам такую красоту! Информация абсолютно доступная, не перегруженная, прекрасно запоминается. Посетили все запланированные места.
Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду Всеволоду и его четвероногому помощнику за то, что показали нам такую красоту!
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С
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один момемн - плохо фотографирует, но это личное качество, наверное научится. Но весь материал был подан грамотно и приветливо. Узнала то, чего не знала и главное побывали где очень хотелось.
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один
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Н
Прекрасная экскурсия, виды супер. Но мы переоценили свои физические возможности. Спасибо Елене, она оперативно пересмотрела план экскурсии, и мы в комфортнрм режиме ее закончили.
Прекрасная экскурсия, виды супер. Но мы переоценили свои физические возможности. Спасибо Елене, она оперативно пересмотрела план
Прекрасная экскурсия, виды супер. Но мы переоценили свои физические возможности. Спасибо Елене, она оперативно пересмотрела план
Прекрасная экскурсия, виды супер. Но мы переоценили свои физические возможности. Спасибо Елене, она оперативно пересмотрела план
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Наталья
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р в идеальной локации, совершили хайк на мыс Тобизина с сумасшедшими видами! искупались у красивых
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скал, посетили арт-объект пианино, видели прыгающих военных парашютистов и змейку. На всем нашем пути нас сопровождал пушистый друг!) В восторге от Ника были не только мы, но и все проходящие туристы)
п. с. Спасибо за рекомендацию еще одного гида Ирины, которая отвезла нас в сафари-парк и на стеклянный пляж - тоже очень приятная девушка!
п. п. с. и за рекомендацию, где можно покататься на прозрачных сапах - мы остались очень довольны!
Обязательно вернемся во Владивосток еще раз и будем все рекомендовать ваш контакт!

Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р
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А
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей местной фауны. Профессионал своего дела и хороший собеседник. Отдельного отзыва достоин очаровательный пушистик Ник.
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Вполне готов быть самостоятельным гидом и проводником, показывал дорогу, выбирал оптимальные места для подъёма и спуска, да и просто радовал своей харизмой. Весь путь сопровождается шикарными видами, так сказать в самое сердечко❤️ Сначала не планировали купаться, но как дошли до места не хотелось выходить из воды. Посетите и убедитесь сами в красоте этого дальнего уголка нашей страны. Удивительно насколько разнообразна и прекрасна природа. Сам маршрут вполне доступен даже тем, у кого как и у меня, физическая подготовка на уровне тюленьчика. Спасибо и самые добрые пожелания Ангелине и лучшему проводнику Нику!

Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей+2
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей
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