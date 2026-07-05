Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский
Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы увидите мысы Вятлина и Тобизина, Великокняжескую батарею и сопку Бурачка. Погуляете по загадочным лабиринтам и узнаете, как на краю обрыва появилось пианино.
А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.
Шикарные панорамы и местные секреты
Я покажу два самых знаменитых мыса острова: Вятлина и Тобизина. В ходе прогулки к мысу Тобизина поговорим о геологических процессах в результате которых образовались эти места и почему мыс Тобизина считается местом силы. Покажу загадочное пианино, расположенное на территории Великокняжеской батареи. Если повезёт, познакомлю вас с самыми хитрыми жителями Русского — лисицами. Кроме того, расскажу много интересного о культуре, традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самый вкусный пянсе. На обратном пути мы посетим новую видовую площадку во Владивостоке на сопке Бурачка и полюбуемся панорамными видами на Владивосток.
После экскурсии можем посоветовать кафе с морепродуктами на территории острова Русский — «NOVIK» и подвезти к месту.
В машине есть бустер для детей. Если он необходим, сообщите заранее.
Присутствие собаки на экскурсии оговаривается.
Еда, напитки оплачиваются отдельно
Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — входит в стоимость для группы до 3-х человек. Тарифы: 100 ₽/взрослый, 50 ₽/дети, пенсионеры, студенты, многодетные. * Стиль одежды — спортивный, желательно трекинговая обувь, рюкзак. С собой вода, перекус.
Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания).
В летне-осенний период есть возможность искупаться — возьмите вещи для пляжного отдыха.
После экскурсии отвезём обратно в город, либо вы можете остаться на острове Русском: посетить океанариум (кроме понедельника), кампус ДВФУ и другие заведения.
По желанию некоторые локации можно заменить на другие. Либо добавить их посещение за дополнительную плату: — Пляж «Стеклянный» — 3000 ₽ — Маяк «Токаревский» — 2500 ₽ — Бухта «Шамора» — 4000 ₽ (с ожиданием до 30 минут) — Пляж «Стеклянный» и «Шамора» — 5500 ₽ — и др.
Место встречи
После подтверждения бронирования гид свяжется с вами по указанному номеру накануне экскурсии и уточнит место встречи.
В пределах Владивостока забираем мы, а при проживании за городом путешественник самостоятельно добирается к месту встречи. За доплату и по возможности гида можно договориться о трансфере.
По запросу встречаем в аэропорту. Доплата составит 3500 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Светланская 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2175 туристов
Любовь к природе привела меня в 2010 году на факультет экологии ДВФУ, а увлечение путешествиями и желание передавать красоту и уникальность нашего края — на обучение на курсе гида-экскурсоводов в читать дальшеуменьшить
музее Арсеньева.
Сегодня я — гид с уклоном в природную тематику и сотрудник Приморского океанариума. Объединяю знания, любовь к природе и путешествиям, чтобы показать Владивосток и Приморский край с самого живого и интересного ракурса.
Путешествуя по России, часто ощущала нехватку «своего» человека в незнакомом городе — того, с кем можно весело, интересно и комфортно провести время. Я или один из гидов нашей команды обязательно станем для вас тем самым человеком во Владивостоке!
Познакомим вас с местной культурой, откроем скрытые уголки края, поделимся фактами и подарим яркие эмоции!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анна
очень понравилась экскурсия. с нами был экскурсовод Дмитрий, все очень интересно рассказывал. с погодой с одной стороны не повезло, тк не было почти ни чего видно, а с другой стороны она создала свой антураж. желаем Ангелине и ее команде процветания и множество довольных клиентов. сами с удовольствием еще обратимся и будем советовать друзьям
+1
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Е
Елена
Потрясающая экскурсия! Спасибо гиду Всеволоду и его четвероногому помощнику за то, что показали нам такую красоту! Информация абсолютно доступная, не перегруженная, прекрасно запоминается. Посетили все запланированные места.
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С
Суслопарова
Экскурсию нам проводил Всеволод. Мне очень понравился молодой человек - приветливый, отзывчивый, говорили всю дорогу. Один момемн - плохо фотографирует, но это личное качество, наверное научится. Но весь материал был подан грамотно и приветливо. Узнала то, чего не знала и главное побывали где очень хотелось.
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Н
Наталья
Прекрасная экскурсия, виды супер. Но мы переоценили свои физические возможности. Спасибо Елене, она оперативно пересмотрела план экскурсии, и мы в комфортнрм режиме ее закончили.
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Наталья
Спасибо большое Ангелине и чудесному Нику за прекрасный день! мы сделали знаковую фотографию с купюрой 2000р в идеальной локации, совершили хайк на мыс Тобизина с сумасшедшими видами! искупались у красивых читать дальшеуменьшить
скал, посетили арт-объект пианино, видели прыгающих военных парашютистов и змейку. На всем нашем пути нас сопровождал пушистый друг!) В восторге от Ника были не только мы, но и все проходящие туристы) п. с. Спасибо за рекомендацию еще одного гида Ирины, которая отвезла нас в сафари-парк и на стеклянный пляж - тоже очень приятная девушка! п. п. с. и за рекомендацию, где можно покататься на прозрачных сапах - мы остались очень довольны! Обязательно вернемся во Владивосток еще раз и будем все рекомендовать ваш контакт!
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А
Алина
Очень довольны поездкой. Приятная, общительная гид Ангелина. Рассказала об острове и Владивостоке в целом. Показала представителей местной фауны. Профессионал своего дела и хороший собеседник. Отдельного отзыва достоин очаровательный пушистик Ник. читать дальшеуменьшить
Вполне готов быть самостоятельным гидом и проводником, показывал дорогу, выбирал оптимальные места для подъёма и спуска, да и просто радовал своей харизмой. Весь путь сопровождается шикарными видами, так сказать в самое сердечко❤️ Сначала не планировали купаться, но как дошли до места не хотелось выходить из воды. Посетите и убедитесь сами в красоте этого дальнего уголка нашей страны. Удивительно насколько разнообразна и прекрасна природа. Сам маршрут вполне доступен даже тем, у кого как и у меня, физическая подготовка на уровне тюленьчика. Спасибо и самые добрые пожелания Ангелине и лучшему проводнику Нику!
+2
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