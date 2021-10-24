Что вас ожидает

Форт Поспелова и Новосильцевская батарея

Вы посетите расположенный на высоте 150 метров форт Поспелова и полюбуетесь панорамой острова Русский и Владивостока. Пройдете по лабиринтам Небо и Фэншуй, осмотрите Новосильцевскую батарею и оцените кампус Дальневосточного университета. А также увидите загадочный остров Скрыплева со старинным маяком и насладитесь видами на пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы.

Шикарные панорамы и местные секреты

Я покажу два самых знаменитых мыса острова: Вятлина и Тобизина. Раскрою секреты каменных башен на берегу моря и покажу загадочное пианино, расположенное на территории Великокняжеской батареи. Если повезет, познакомлю вас с самыми хитрыми жителями Русского — лисицами. Кроме того, расскажу много интересного о культуре, традициях Приморского края и посоветую, где попробовать самый вкусный пянсе.

Организационные детали

В машине есть бустер для детей

Еда, напитки оплачиваются отдельно

Место встречи

В пределах Владивостока забираю вас у отеля либо от другого оговоренного ранее места

При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к месту встречи во Владивостоке, также можно за доплату договориться о трансфере

По запросу могу встретить вас в аэропорту за доплату 1500 рублей

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.