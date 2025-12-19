Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий, нетуристический, Владивосток в самый суровый период — зимой. Вы проедете по Русскому и Золотому мостам, увидите знаменитую «Токаревскую кошку», побываете на мысе Тобизина и рассмотрите ледяные столбы и гроты. Вас ждёт контраст впечатлений: холодная, суровая красота морского льда и тёплая, уютная, почти мистическая атмосфера сопок и маяков.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Токаревская Кошка — маяк сквозь кристаллы льда

Прогулка по заснеженному мысу. Часто здесь можно встретить пятнистого тюленя ларга, реже — китов, бесшумно скользящих по заливу.

Сопка Крестовая — панорамы Владивостока

Подъём на главную обзорную точку города. Морозный ветер с залива приносит «Дыхание Дракона» — и вы ощутите его на себе.

Золотой мост — сердце города

Проезд по главной городской артерии. Этот мост — как связующее звено между прошлым и настоящим.

Русский мост — путь на край света

Переезд на самый длинный вантовый мост мира. С высоты открываются виды на острова во льдах, ледяные арки и впечатляющие зимние пейзажи Русского острова.

Мыс Тобизина — ледяные чудеса

Здесь — скальные стены, гигантские сосульки-люстры, созданные морским ветром и волнами. А ещё — секретное место для фото.

Батарея Назимова и завершение маршрута

Лучший вид на Русский мост и зимний Владивосток. Здесь можно сделать финальные снимки и насладиться панорамами.

Вы узнаете:

Почему в незамерзающем Японском море образуется такой мощный лёд

Как местные пятнистые тюлени используют ледники для отдыха

Как Золотой и Русский мосты изменили логистику Владивостока и как они спроектированы, чтобы выдерживать ледовую нагрузку и приморские ветры

Как многолетняя эрозия создаёт знаменитые ледяные столбы и гроты зимой

Организационные детали