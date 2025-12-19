Это путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий, нетуристический, Владивосток в самый суровый период — зимой.
Вы проедете по Русскому и Золотому мостам, увидите знаменитую «Токаревскую кошку», побываете на мысе Тобизина и рассмотрите ледяные столбы и гроты.
Вас ждёт контраст впечатлений: холодная, суровая красота морского льда и тёплая, уютная, почти мистическая атмосфера сопок и маяков.
Описание экскурсии
Токаревская Кошка — маяк сквозь кристаллы льда
Прогулка по заснеженному мысу. Часто здесь можно встретить пятнистого тюленя ларга, реже — китов, бесшумно скользящих по заливу.
Сопка Крестовая — панорамы Владивостока
Подъём на главную обзорную точку города. Морозный ветер с залива приносит «Дыхание Дракона» — и вы ощутите его на себе.
Золотой мост — сердце города
Проезд по главной городской артерии. Этот мост — как связующее звено между прошлым и настоящим.
Русский мост — путь на край света
Переезд на самый длинный вантовый мост мира. С высоты открываются виды на острова во льдах, ледяные арки и впечатляющие зимние пейзажи Русского острова.
Мыс Тобизина — ледяные чудеса
Здесь — скальные стены, гигантские сосульки-люстры, созданные морским ветром и волнами. А ещё — секретное место для фото.
Батарея Назимова и завершение маршрута
Лучший вид на Русский мост и зимний Владивосток. Здесь можно сделать финальные снимки и насладиться панорамами.
Вы узнаете:
- Почему в незамерзающем Японском море образуется такой мощный лёд
- Как местные пятнистые тюлени используют ледники для отдыха
- Как Золотой и Русский мосты изменили логистику Владивостока и как они спроектированы, чтобы выдерживать ледовую нагрузку и приморские ветры
- Как многолетняя эрозия создаёт знаменитые ледяные столбы и гроты зимой
Организационные детали
- Мы встретим вас в удобном месте в центре города на легковом автомобиле
- Маршрут проходит по необорудованным природным тропам. Рекомендуем надевать кроссовки с толстой подошвой
- Можно провести экскурсию для групп от 6 человек на микроавтобусе — подробности в переписке
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваша команда гидов во Владивостоке
Влад-и-Восток — это наша любовь! Мы — команда гидов-подружек, которые не просто показывают город, а делятся им, как со старой знакомой. Забудь о скучных лекциях! Мы знаем, где самый вкусный пян-се, как поймать идеальный закат над Золотым мостом и какой дворик хранит самую милую городскую легенду.
