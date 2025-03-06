Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа

Посетить «визитные карточки» острова и познакомиться с милым хаски на автопешеходной экскурсии
Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы увидите мысы Вятлина и Новосильцевскую батарею. Погуляете по пляжу, попытаетесь отыскать камни с аммонитами.

А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.
5
1 отзыв
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
Из Владивостока - к самым живописным местам острова Русский за 2,5 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Новосильцевская батарея

Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.

Вглубь острова

Мы проедем мимо Дальневосточного федерального университета и бухты сёрфингистов — Ахлестышева. Увидим мыс Вятлина и прогуляемся по живописному пляжу с каменными башнями. Поищем камни с аммонитами. Я расскажу об уникальной природе и истории острова Русский. Вы узнаете какие акулы обитают в Японском море и где лучше купаться.

Организационные детали

  • Можете заказать расширенную версию экскурсии или поменять локации на равноценные по времени и дороге. Например, прогуляться до середины мыса Тобизина.
  • В машине есть бустер для детей
  • Еда, напитки оплачиваются отдельно
  • Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы
  • Присутствие собаки на экскурсии по вашему желанию
  • Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания)
  • В летне-осенний период есть возможность искупаться и отдохнуть на пляже. Поэтому, если у вас есть такое желание — позаботьтесь заранее о наличии необходимых вещей для пляжного отдыха:)
  • После экскурсии отвезем Вас обратно, либо выбранное вами заведение. Например, можете посетить океанариум (кроме понедельника), находящийся на острове Русский или кампус ДВФУ.

Место встречи

  • В пределах Владивостока забираем от отеля либо иного оговоренного места.
  • При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к месту встречи во Владивостоке, либо за доплату мы организуем трансфер.
  • По запросу могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 3500 рублей.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Гума (Светланская 33) или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Я
6 мар 2025
Отличная поездка 👍
3 часа пролетели незаметно.

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