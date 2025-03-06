Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.
Вглубь острова
Мы проедем мимо Дальневосточного федерального университета и бухты сёрфингистов — Ахлестышева. Увидим мыс Вятлина и прогуляемся по живописному пляжу с каменными башнями. Поищем камни с аммонитами. Я расскажу об уникальной природе и истории острова Русский. Вы узнаете какие акулы обитают в Японском море и где лучше купаться.
Организационные детали
Можете заказать расширенную версию экскурсии или поменять локации на равноценные по времени и дороге. Например, прогуляться до середины мыса Тобизина.
В машине есть бустер для детей
Еда, напитки оплачиваются отдельно
Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы
Присутствие собаки на экскурсии по вашему желанию
Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания)
В летне-осенний период есть возможность искупаться и отдохнуть на пляже. Поэтому, если у вас есть такое желание — позаботьтесь заранее о наличии необходимых вещей для пляжного отдыха:)
После экскурсии отвезем Вас обратно, либо выбранное вами заведение. Например, можете посетить океанариум (кроме понедельника), находящийся на острове Русский или кампус ДВФУ.
Место встречи
В пределах Владивостока забираем от отеля либо иного оговоренного места.
При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к месту встречи во Владивостоке, либо за доплату мы организуем трансфер.
По запросу могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 3500 рублей.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
У здания Гума (Светланская 33) или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1616 туристов
Всем привет, меня зовут Ангелина!
Я инженер-эколог по основному образованию и гид-экскурсовод дополнительно 😊
Когда-то я путешествовала по России и в каждом городе не хватало «своего» человека, с которым можно интересно, весело читать дальше
и комфортно провести время.
Я и моя команда гидов станем для Вас тем самым «своим» во Владивостоке!
Познакомим с местной культурой, особенностями этого города.
Откроем множество интересных уголков Приморского края, поделимся интересными фактами и подарим эмоции!