Остров Русский — кладезь памятников военной истории и фантастических видов. Вы увидите мысы Вятлина и Новосильцевскую батарею. Погуляете по пляжу, попытаетесь отыскать камни с аммонитами. А ещё зарядитесь положительной энергией от голубоглазого хаски Ника, который будет нас сопровождать.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Новосильцевская батарея

Вы посетите один из объектов местной «Китайской стены» — Новосильцевскую батарею и полюбуетесь с неё видами на Русский мост, пролив Босфор Восточный, соединяющий Амурский и Уссурийский заливы, узнаете о разнице между ними и о морских «воротах» во Владивосток, а так же сможете сделать фото с купюрой 2000 рублей на фоне одного из самых крупных вантовых мостов в мире.

Вглубь острова

Мы проедем мимо Дальневосточного федерального университета и бухты сёрфингистов — Ахлестышева. Увидим мыс Вятлина и прогуляемся по живописному пляжу с каменными башнями. Поищем камни с аммонитами. Я расскажу об уникальной природе и истории острова Русский. Вы узнаете какие акулы обитают в Японском море и где лучше купаться.

Организационные детали

Можете заказать расширенную версию экскурсии или поменять локации на равноценные по времени и дороге. Например, прогуляться до середины мыса Тобизина.

В машине есть бустер для детей

Еда, напитки оплачиваются отдельно

Проход на форт Поспелова или батарею Новосильцевскую — 100 руб. /чел., есть льготы

Присутствие собаки на экскурсии по вашему желанию

Инвентарь для экскурсии при необходимости предоставим (рюкзак, головной убор, солнцезащитный крем, маски для подводного плавания)

В летне-осенний период есть возможность искупаться и отдохнуть на пляже. Поэтому, если у вас есть такое желание — позаботьтесь заранее о наличии необходимых вещей для пляжного отдыха:)

После экскурсии отвезем Вас обратно, либо выбранное вами заведение. Например, можете посетить океанариум (кроме понедельника), находящийся на острове Русский или кампус ДВФУ.

Место встречи

В пределах Владивостока забираем от отеля либо иного оговоренного места.

При проживании за городом вы самостоятельно добираетесь к месту встречи во Владивостоке, либо за доплату мы организуем трансфер.

По запросу могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 3500 рублей.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.