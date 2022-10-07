Это будет пешеходно-автомобильная экскурсия глазами местного парня. Вы увидите город снаружи, так, как он изображен на рекламных проспектах. Вы почувствуете город изнутри, так, как его чувствуют местные жители. Мы проедем от самой южной части города на кошке Токаревского, через исторический центр и видовые площадки до фортов на о. Русский.
Описание экскурсии
Что вы увидите?
Исторический центр • Видовые площадки • Форты • о. Русский.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр
- Видовые площадки
- Форты
- О. Русский
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
Любое место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень познавательная экскурсия. Роман хорошо знает историю страны, Владивостока, края. Интересный рассказчик, внимательный собеседник. Высшее техническое образование помогает в деталях обяснить работу карабельной и береговой артиллерии. Нехватает одного - продолжения экскусии. Рекомендуем Романа всем любителям путешествий и экскурсий. Александр, Галина. 06.10.22.
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О
Очень познавательная экскурсия. Роман хорошо знает историю страны, Владивостока, края. Интересный рассказчик, внимательный собеседник. Высшее техническое образование помогает в деталях обяснить работу карабельной и береговой артиллерии. Нехватает одного - продолжения экскусии. Рекомендуем Романа всем любителям путешествий и экскурсий. Александр, Галина. 06.10.22.
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И
Экскурсия очень понравилась, Роман подробно и интересно рассказывал про все, что нас интересовало. Все что запланировали-посмотрели. Большое спасибо.
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