Владивосток, часто называемый русским Сан-Франциско, ждет вас в увлекательное путешествие на комфортабельном внедорожнике.Вас ожидает посещение знаковых мест: маяка Токаревского, символизирующего начало морских путешествий, Триумфальной арки, открывающей историческую страницу города, и

Стеклянной бухты с ее уникальной природой. Остров Русский раскроет перед вами свои тайны через исторические форты и завораживающие пейзажи. Эта экскурсия не только познакомит вас с культурным и природным наследием Владивостока, но и подарит незабываемые впечатления от великолепных видов и интересных рассказов о жизни Приморского края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии во Владивостоке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и живописными видами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно увидеть Владивосток в необычном свете, однако стоит быть готовым к ветрам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.