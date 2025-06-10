🚗 Комфортное путешествие на современном внедорожнике
📸 Живописные виды и уникальные фотомоменты
🏰 Исторические достопримечательности и форты
🌉 Проезд по знаменитому Золотому мосту
🌊 Посещение необычной бухты Стеклянная
🗺️ Увлекательные рассказы о Приморском крае
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии во Владивостоке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и живописными видами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно увидеть Владивосток в необычном свете, однако стоит быть готовым к ветрам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Маяк Токаревского
Триумфальная арка
Стеклянная бухта
Остров Русский
Старинный ж/д вокзал
ГУМ
Серая лошадь
Фуникулер
Форт Поспелова
Новосильцевская батарея
Золотой мост
Описание экскурсии
Владивосток и бухта Стеклянная
Мы проедем по исторической части города и увидим его «визитные карточки»: старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь. Посетим маяк Токаревской кошки и необычную бухту Стеклянная. А если пожелаете, прокатимся на фуникулере. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов: кто такие «помогайки», почему пянсе запивают милкисом и как завершилась «стройка века».
Остров Русский: форты и чарующие пейзажи
На острове Русский мы прикоснемся к наследию Владивостокской крепости. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, поговорим об истории и развитии Приморского края. А еще сделаем фото с 2000-рублевой купюрой на фоне места, которое на ней изображено. Кроме того, проедем по вантовому Золотому мосту и полюбуемся роскошными пейзажами.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 772 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину читать дальшеуменьшить
до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дубынина
Дата посещения: 9 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, спасибо Дмитрию!
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Наталья
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство с городом, но и предусмотренную Дмитрием, возможность пройтись по воде к Маяку через Токаревскую читать дальшеуменьшить
кошку. Очень было интересно заглянуть в недра форта Поспелова на острове Русский. А также увидеть сияющий стеклянный пляж. Особая благодарность за неожиданные и очень удачные ракурсы фотографий. Порадовало, что ни один вопрос не остался без развёрнуто ответа. Дмитрий не только хороший гид, но и приятный в общении человек! Думаю, что мы ещё не раз вспомним этот день, как один из лучших проведённых во Владивостоке!
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Нина
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город с нескольких видовых площадок. Помогает сделать фото с необычных и ракурсов и прикольных позиций. читать дальшеуменьшить
Дмитрий прекрасный рассказчик, в непринуждённой форме, с лёгким юмором подаёт для туриста интересный исторический материал. 5 часов экскурсионной времени пролетели просто на одном дыхании и оставили массу положительных эмоций. Дмитрий, спасибо большое…
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Марина
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий интересно преподносит информацию о Владивостоке, его окрестностях, затрагивая исторические факты. Рекомендую гида и эту экскурсию как первое знакомство с городом. Возможно, этого будет достаточно, так как откроет для вас самые значимые точки Владивостока (смотровые, достопримечательности).
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О
Ольга
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет) С нами была Ирина, она очень грамотный и знающий историю своего города, это читать дальшеуменьшить
бесценно! Сразу видно, что человек любит свою работу и город! Ирина сразу поинтересовалась где мы были и заменила те места на другие.. Во время экскурсии и после поделилась полезными ссылками и местами для посещения! Большое спасибо!
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Л
Любовь
Я выбрала для знакомства с городом лучшего гида❤️ Начну с того, что Дмитрий был со мной на связи до прилета и уже перед началом экскурсии дал важную информацию по одежде читать дальшеуменьшить
Я была одна и боялась чувства неловкости, но Дмитрий настолько отличный собеседник с превосходным чувством юмора, что я моментально расслабилась) Из самых ярких впечатлений был проход по косе к маяку Токаревского в шторм) Дмитрий спросил, хочу ли я пройти этот путь и после моего согласия мы заехали за болотными сапогами и встречая восхищенные взгляды туристов под руку прошли к маяку😂 Мне понравилось всё и на память остались прекрасные фотографии
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