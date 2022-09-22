На современном комфортном внедорожнике мы отправимся исследовать Владивосток и его живописные окрестности! Оценим маяк Токаревского, Триумфальную арку, Стеклянную бухту и легендарный остров Русский. В легком дружеском формате я расскажу, как развивался Приморский край, какое влияние на него оказывает Азия и в чем его особенное обаяние.

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Описание

Что вас ожидает

Владивосток и бухта Стеклянная

Мы проедем по исторической части города и увидим его «визитные карточки»: старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь. Посетим маяк Токаревской кошки и необычную бухту Стеклянная. А если пожелаете, прокатимся на фуникулере. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов: кто такие «помогайки», почему пянсе запивают милкисом и как завершилась «стройка века».

Остров Русский: форты и чарующие пейзажи

На острове Русский мы прикоснемся к наследию Владивостокской крепости. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, поговорим об истории и развитии Приморского края. А еще сделаем фото с 2000-рублевой купюрой на фоне места, которое на ней изображено. Кроме того, проедем по вантовому Золотому мосту и полюбуемся роскошными пейзажами.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.