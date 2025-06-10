Мои заказы

Владивосток - русский Сан-Франциско

Погрузитесь в уникальную атмосферу Владивостока: от исторических памятников до живописных пейзажей острова Русский
Владивосток, часто называемый русским Сан-Франциско, ждет вас в увлекательное путешествие на комфортабельном внедорожнике.

Вас ожидает посещение знаковых мест: маяка Токаревского, символизирующего начало морских путешествий, Триумфальной арки, открывающей историческую страницу города, и
читать дальшеуменьшить

Стеклянной бухты с ее уникальной природой. Остров Русский раскроет перед вами свои тайны через исторические форты и завораживающие пейзажи.

Эта экскурсия не только познакомит вас с культурным и природным наследием Владивостока, но и подарит незабываемые впечатления от великолепных видов и интересных рассказов о жизни Приморского края

4.9
59 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на современном внедорожнике
  • 📸 Живописные виды и уникальные фотомоменты
  • 🏰 Исторические достопримечательности и форты
  • 🌉 Проезд по знаменитому Золотому мосту
  • 🌊 Посещение необычной бухты Стеклянная
  • 🗺️ Увлекательные рассказы о Приморском крае

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии во Владивостоке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками и живописными видами. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. В зимние месяцы, несмотря на холод, можно увидеть Владивосток в необычном свете, однако стоит быть готовым к ветрам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско

Что можно увидеть

  • Маяк Токаревского
  • Триумфальная арка
  • Стеклянная бухта
  • Остров Русский
  • Старинный ж/д вокзал
  • ГУМ
  • Серая лошадь
  • Фуникулер
  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея
  • Золотой мост

Описание экскурсии

Владивосток и бухта Стеклянная

Мы проедем по исторической части города и увидим его «визитные карточки»: старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь. Посетим маяк Токаревской кошки и необычную бухту Стеклянная. А если пожелаете, прокатимся на фуникулере. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов: кто такие «помогайки», почему пянсе запивают милкисом и как завершилась «стройка века».

Остров Русский: форты и чарующие пейзажи

На острове Русский мы прикоснемся к наследию Владивостокской крепости. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, поговорим об истории и развитии Приморского края. А еще сделаем фото с 2000-рублевой купюрой на фоне места, которое на ней изображено. Кроме того, проедем по вантовому Золотому мосту и полюбуемся роскошными пейзажами.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 772 туристов
Всем добрый день! Я Дмитрий, слова «авантюризм», «запал», «треккинг» и «до свидания, диван» знакомы мне не понаслышке. За весь насыщенный период моей жизни в Приморском крае я изучил малую Родину
читать дальшеуменьшить

до самых укромных уголков и побывал там, где не бывали 90% населения нашего прекрасного субъекта. Всё это я могу вам показать. Я имею большой опыт организации пеших туров как для больших, так и для малых групп, для людей различного уровня подготовки — выживаемость 100%:) Предлагаю систему «гибких» экскурсий, что подразумевает под собой возможность отклонения от основного выбранного маршрута при вашем желании. Помимо экскурсий одного дня организую индивидуальные вип-туры. Мои дополнительные увлечения — сноуборд, дайвинг, волейбол, большой теннис, мотоспорт, сап, каякинг, роупджампинг, а также вкусная еда. Поэтому сможем общаться на любые темы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
3
2
1
1
Д
Дата посещения: 9 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, спасибо Дмитрию!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство с городом, но и предусмотренную Дмитрием, возможность пройтись по воде к Маяку через Токаревскую
читать дальшеуменьшить

кошку. Очень было интересно заглянуть в недра форта Поспелова на острове Русский. А также увидеть сияющий стеклянный пляж. Особая благодарность за неожиданные и очень удачные ракурсы фотографий.
Порадовало, что ни один вопрос не остался без развёрнуто ответа.
Дмитрий не только хороший гид, но и приятный в общении человек! Думаю, что мы ещё не раз вспомним этот день, как один из лучших проведённых во Владивостоке!

Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство
Благодарим Дмитрия за замечательное путешествие по Владивостоку и массу положительных эмоций. Спасибо не только за знакомство
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город с нескольких видовых площадок. Помогает сделать фото с необычных и ракурсов и прикольных позиций.
читать дальшеуменьшить

Дмитрий прекрасный рассказчик, в непринуждённой форме, с лёгким юмором подаёт для туриста интересный исторический материал. 5 часов экскурсионной времени пролетели просто на одном дыхании и оставили массу положительных эмоций. Дмитрий, спасибо большое…

Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Наш гид Дмитрий за несколько часов познакомил нас с Владивостоком и предоставил возможность посмотреть на город
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий интересно преподносит информацию о Владивостоке, его окрестностях, затрагивая исторические факты. Рекомендую гида и эту экскурсию как первое знакомство с городом. Возможно, этого будет достаточно, так как откроет для вас самые значимые точки Владивостока (смотровые, достопримечательности).
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Заказали экскурсию под конец пребывания в городе и не прогадали. Очень последовательная и продуманная поездка, Дмитрий
Вам был полезен этот отзыв?
О
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
С нами была Ирина, она очень грамотный и знающий историю своего города, это
читать дальшеуменьшить

бесценно! Сразу видно, что человек любит свою работу и город!
Ирина сразу поинтересовалась где мы были и заменила те места на другие..
Во время экскурсии и после поделилась полезными ссылками и местами для посещения!
Большое спасибо!

Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Нам понравилась экскурсия, несмотря на жару! Мы ездили семьёй (2 взрослых и 2 детей, 5 и 8 лет)
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Я выбрала для знакомства с городом лучшего гида❤️ Начну с того, что Дмитрий был со мной на связи до прилета и уже перед началом экскурсии дал важную информацию по одежде
читать дальшеуменьшить

Я была одна и боялась чувства неловкости, но Дмитрий настолько отличный собеседник с превосходным чувством юмора, что я моментально расслабилась)
Из самых ярких впечатлений был проход по косе к маяку Токаревского в шторм)
Дмитрий спросил, хочу ли я пройти этот путь и после моего согласия мы заехали за болотными сапогами и встречая восхищенные взгляды туристов под руку прошли к маяку😂 Мне понравилось всё и на память остались прекрасные фотографии

Я выбрала для знакомства с городом лучшего гида❤️ Начну с того, что Дмитрий был со мной
Я выбрала для знакомства с городом лучшего гида❤️ Начну с того, что Дмитрий был со мной
Я выбрала для знакомства с городом лучшего гида❤️ Начну с того, что Дмитрий был со мной
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Владивосток - русский Сан-Франциско»

Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
На машине
6 часов
118 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: Отель туристов
13 авг в 16:00
14 авг в 08:00
от 15 800 ₽ за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: На улице Светланская
15 авг в 14:30
17 авг в 15:00
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Владивосток и остров Русский
Самые знаменитые места города и окрестностей на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: Кинотеатр «Уссури»
13 авг в 12:30
14 авг в 08:30
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
На машине
5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток и остров Русский на авто
Путешествие на авто по Владивостоку и острову Русский. Увидите маяк, фуникулер, форты и исторические места. Погружение в историю и легенды Приморского края
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
от 18 000 ₽ за экскурсию