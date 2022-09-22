Владивосток - русский Сан-Франциско

Исторический центр, остров Русский, бухты и мосты на обзорной автомобильной экскурсии

На современном комфортном внедорожнике мы отправимся исследовать Владивосток и его живописные окрестности! Оценим маяк Токаревского, Триумфальную арку, Стеклянную бухту и легендарный остров Русский.

В легком дружеском формате я расскажу, как развивался Приморский край, какое влияние на него оказывает Азия и в чем его особенное обаяние.
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
Владивосток - русский Сан-Франциско
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Описание

Что вас ожидает

Владивосток и бухта Стеклянная

Мы проедем по исторической части города и увидим его «визитные карточки»: старинный ж/д вокзал, Триумфальную арку цесаревича Николая, ГУМ и небоскреб 1930-х годов Серая лошадь. Посетим маяк Токаревской кошки и необычную бухту Стеклянная. А если пожелаете, прокатимся на фуникулере. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересных фактов: кто такие «помогайки», почему пянсе запивают милкисом и как завершилась «стройка века».

Остров Русский: форты и чарующие пейзажи

На острове Русский мы прикоснемся к наследию Владивостокской крепости. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, поговорим об истории и развитии Приморского края. А еще сделаем фото с 2000-рублевой купюрой на фоне места, которое на ней изображено. Кроме того, проедем по вантовому Золотому мосту и полюбуемся роскошными пейзажами.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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