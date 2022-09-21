Мы побываем у «морских ворот» города и прокатимся на единственном в стране фуникулере, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и посмотрим на город с видовой площадки на сопке Бурачка. А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса.
Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.
Я заберу вас из любой точки города на своем авто и после окончания экскурсии верну обратно.