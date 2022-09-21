Владивосток и остров Русский на авто

Посетить главные места города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии

Мы проедем от самой южной части Владивостока на кошке Токаревского — через исторический центр и смотровые площадки — до фортов на острове Русский. Я раскрою как парадную сторону города, так и его повседневную жизнь. Покажу старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Помогу понять, чем живет Приморский край и в чем его особенное обаяние.
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Владивосток и остров Русский

Мы побываем у «морских ворот» города и прокатимся на единственном в стране фуникулере, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и посмотрим на город с видовой площадки на сопке Бурачка. А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса.

Занимательные факты и легенды

Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.

Организационные детали

Я заберу вас из любой точки города на своем авто и после окончания экскурсии верну обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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