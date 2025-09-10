Экскурсия начинается с южной части Владивостока на кошке Токаревского и проходит через исторический центр и смотровые площадки. Посетите старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Узнайте о парадной стороне города и его повседневной жизни. На острове Русский посетите форт Поспелова и Новосильцевскую батарею. Водитель заберет вас из любой точки города и вернет обратно после экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Владивостоку и острову Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды на город и море особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но холод и ветер могут снизить комфорт, хотя виды заснеженного города и моря тоже впечатляют.

Сейчас август — это идеальное время.