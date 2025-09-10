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Владивосток и остров Русский на авто

Путешествие на авто по Владивостоку и острову Русский. Увидите маяк, фуникулер, форты и исторические места. Погружение в историю и легенды Приморского края
Экскурсия начинается с южной части Владивостока на кошке Токаревского и проходит через исторический центр и смотровые площадки. Посетите старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Узнайте о парадной стороне города и его повседневной жизни. На острове Русский посетите форт Поспелова и Новосильцевскую батарею. Водитель заберет вас из любой точки города и вернет обратно после экскурсии
4.9
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальная экскурсия на авто
  • 🌊 Посещение маяка и набережных
  • 🏰 Исторические форты на острове Русский
  • 🔍 Увлекательные факты и легенды
  • 👀 Смотровые площадки с видами на город

Лучшее время для посещения

янв
фев
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май
июн
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Лучшее время для экскурсии по Владивостоку и острову Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды на город и море особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но холод и ветер могут снизить комфорт, хотя виды заснеженного города и моря тоже впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто
Владивосток и остров Русский на авто

Что можно увидеть

  • Токаревский маяк
  • Корабельная набережная
  • Сопка Бурачка
  • Форт Поспелова
  • Новосильцевская батарея

Описание экскурсии

Владивосток и остров Русский

Мы побываем у «морских ворот» города и прокатимся на единственном в стране фуникулере, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и посмотрим на город с видовой площадки на сопке Бурачка. А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса.

Занимательные факты и легенды

Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.

Организационные детали

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 213 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я коренной приморец. Родился в шахтёрском городке, а вырос в угольном посёлке. Всегда мечтал, чтобы Владивосток стал моим городом — и это случилось. Живу в нём с 1994 года. Провожу экскурсии и работаю как инструктор-проводник на природных маршрутах. Время со мной пролетит незаметно, весело, непринуждённо и познавательно.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха! на случай дождя у Романа в багажнике запасы ярких дождевиков, есть бутылки с водой.
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Узнали много нового и очень интересного, рассказ гида был увлекательным и в то же время легким для восприятия, приятно удивило, что Роман называл полное фио всех известных и знаковых исторических личностей, а их немало, в общем он знаток своего дела. Были во всех запланированных локациях и даже больше - посетили ПОЕЗД ПОБЕДЫ (был последний день экспозиции) в конце Роман отвез нас домой и помог с тяжелыми пакетами, по дороге купили продукты в супермаркете. Прокатились на фуникулере-очень удобный и нужный транспорт. Маяк Токаревского очень впечатлил, но из-за высоких волн и несоответствующей нашей одежды вплотную подойти не удалось, но ничего страшного, будет повод еще раз приехать. Меня лично очень впечатлил форт Поспелова, атмосферное место, особенно после посещения поезда Победы, захотела сюда еще раз вернуться. Ну а великолепие Русского и Золотого моста дух захватывает! Нам очень повезло с нашим гидом, мы ему очень благодарны, очень культурный и интеллигентный человек:) Рекомендуем всем!

мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха!
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Ю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был
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составлен таким образом, чтобы успеть увидеть максимальное количество мест в комфортном для нас темпе, да еще и вкусно поесть:) Внимательность и обаяние Романа, ну и, конечно, великолепная природа острова Русский, сделали нашу поездку очень комфортной и запоминающейся. Спасибо большое! Удачи Вам, Роман!

Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю+2
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю
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В
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Просто легко и непринуждённо ведёт рассказ
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о месте в котором мы находились. Провез нас по достопримечательностям острова Русский. Мыс Тобизина нас просто очаровал!!! В конце экскурсии Роман довёз нас в удобное для нас место в городе! Я уверен что в следующий раз нашим экскурсоводом будет только Роман!!!!

Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!+2
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
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О
Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с Владивостоком, и с о. Русский, чтобы после уже понять, куда поехать дальше. Роман все
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так спланировал, чтобы было интересно и комфортно даже нашему ребёнку 6 лет(в машине был бустер👍). Роман очень эрудированный человек- отлично знает историю и Владивостока, и России 👍. Очень важно - он нас никуда не торопил, мы и погуляли, и узнали очень много интересного, и сделали отличные фото(хотя, нам не повезло с погодой). 🙏❤️🤝 Спасибо большое за экскурсию!

Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с
Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с
Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с
Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с
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Г
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка - то, что надо для первого знакомства. При этом Роман отвечает на все интересующие вопросы. Видно, что человек очень любит свой город. Мы посетили основные знаковые места, побывали на обзорных площадках и даже успели искупаться. Спасибо.
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка+1
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка
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Е
Знакомились с Владивостоком в августе.
Был очень ветреный день поэтому до маяке по воде дойти не получилось, но в остальном это не помешало нам побывать на всех запланированных локациях.
Роман интересно рассказал про Владивосток и остров Русский.
Нам все понравилось. Спасибо!
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.+2
Знакомились с Владивостоком в августе.
Знакомились с Владивостоком в августе.
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