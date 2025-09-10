Экскурсия начинается с южной части Владивостока на кошке Токаревского и проходит через исторический центр и смотровые площадки. Посетите старинный маяк, сопки, набережные и необычные здания. Узнайте о парадной стороне города и его повседневной жизни. На острове Русский посетите форт Поспелова и Новосильцевскую батарею. Водитель заберет вас из любой точки города и вернет обратно после экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальная экскурсия на авто
- 🌊 Посещение маяка и набережных
- 🏰 Исторические форты на острове Русский
- 🔍 Увлекательные факты и легенды
- 👀 Смотровые площадки с видами на город
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Владивостоку и острову Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды на город и море особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться путешествием, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но холод и ветер могут снизить комфорт, хотя виды заснеженного города и моря тоже впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
- Корабельная набережная
- Сопка Бурачка
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
Описание экскурсии
Владивосток и остров Русский
Мы побываем у «морских ворот» города и прокатимся на единственном в стране фуникулере, работающем как общественный транспорт. Заглянем на Корабельную набережную, увидим место высадки основателей Владивостока и посмотрим на город с видовой площадки на сопке Бурачка. А на острове Русский заедем на форт Поспелова и Новосильцевскую батарею, живописно расположенную на вершине мыса.
Занимательные факты и легенды
Простым языком я поделюсь историей Дальнего Востока и Сибири. Раскрою тайны барельефов, украшающих железнодорожный вокзал, и расскажу о дерзком поступке известного прапорщика. А еще вы узнаете, как старинные кнехты связывают пространство и время, почему один местный адмирал предпочел сухопутный путь морскому и другие интересные факты.
Организационные детали
- Я заберу вас из любой точки города на своем авто и после окончания экскурсии верну обратно
- Вы можете заказать сокращённую версию этого маршрута
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 213 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я коренной приморец. Родился в шахтёрском городке, а вырос в угольном посёлке. Всегда мечтал, чтобы Владивосток стал моим городом — и это случилось. Живу в нём с 1994 года. Провожу экскурсии и работаю как инструктор-проводник на природных маршрутах. Время со мной пролетит незаметно, весело, непринуждённо и познавательно.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
мы были на экскурсии 6 сентября, был дождливый день но оказывается отличной экскурсии погода не помеха! на случай дождя у Романа в багажнике запасы ярких дождевиков, есть бутылки с водой.
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Ю
Спасибо огромное Роману за интересную экскурсию и отлично проведенное время. Роман - чудесный рассказчик, знающий историю и свой город, и просто приятный собеседник. Были учтены все наши пожелания, маршрут был
+2
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В
Зашли на сайт и взяли экскурсию с Романом и очень рады что выбрали именно этого экскурсовода. Уже через несколько минут с нами был хороший товарищ!!!
Просто легко и непринуждённо ведёт рассказ
Просто легко и непринуждённо ведёт рассказ
+2
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О
Благодарю Романа за эту интересную и комфортную экскурсию. Очень удобно, что сразу можно познакомиться и с Владивостоком, и с о. Русский, чтобы после уже понять, куда поехать дальше. Роман все
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Г
Роман был первым, кто открыл нам дверь в историю Владивостока. Не перегруженная фактами, познавательная, интересная экскурсия-прогулка - то, что надо для первого знакомства. При этом Роман отвечает на все интересующие вопросы. Видно, что человек очень любит свой город. Мы посетили основные знаковые места, побывали на обзорных площадках и даже успели искупаться. Спасибо.
+1
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Е
Знакомились с Владивостоком в августе.
Был очень ветреный день поэтому до маяке по воде дойти не получилось, но в остальном это не помешало нам побывать на всех запланированных локациях.
Роман интересно рассказал про Владивосток и остров Русский.
Нам все понравилось. Спасибо!
Был очень ветреный день поэтому до маяке по воде дойти не получилось, но в остальном это не помешало нам побывать на всех запланированных локациях.
Роман интересно рассказал про Владивосток и остров Русский.
Нам все понравилось. Спасибо!
+2
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