Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Владивосток и остров Русский за один день

Увидеть главные и тайные места города и узнать о нем самое интересное на авто-пешеходной экскурсии

Владимир
Владимир – Гид из Владивостока
Владивосток известен как «тихоокеанские ворота России».

Вы узнаете, как необычное расположение повлияло на его историю 📖 и облик и какие события здесь происходили.

Посетите все важнейшие достопримечательности 🏛️ города, впечатлитесь живописным ландшафтом острова Русский и ощутите местный непередаваемый колорит.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день

Что вас ожидает

Многоликий Владивосток
Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Токаревский маяк и Мемориальную подводную лодку. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.

Фантастический остров 🏝️ Русский
Остров Русский в заливе Японского моря 🌊 — одно из самых удивительных мест Владивостока. Я покажу его «визитные карточки»: мыс Вятлина, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи и Дальневосточный федеральный университет. Раскрою, почему его называют «архипелагом императрицы Евгении» и в чем его историческая ценность. В завершение по желанию мы заедем в кафе на берегу моря, где вы сможете попробовать свежевыловленные деликатесы.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я живу во Владивостоке и увлечен историей города и края. На моих экскурсиях вас ждет все самое увлекательное и занимательное, никакого скучного потока дат и неизвестных имен. С нетерпением жду нашей встречи.
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