Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Что вас ожидает

Многоликий Владивосток

Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Токаревский маяк и Мемориальную подводную лодку. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.

Фантастический остров 🏝️ Русский

Остров Русский в заливе Японского моря 🌊 — одно из самых удивительных мест Владивостока. Я покажу его «визитные карточки»: мыс Вятлина, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи и Дальневосточный федеральный университет. Раскрою, почему его называют «архипелагом императрицы Евгении» и в чем его историческая ценность. В завершение по желанию мы заедем в кафе на берегу моря, где вы сможете попробовать свежевыловленные деликатесы.

Организационные детали