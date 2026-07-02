Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

Лучшее время для экскурсии во Владивостоке и на острове Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В остальные месяцы погода может быть холодной и ветреной, но при правильной подготовке экскурсия всё равно оставит яркие впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Центральная площадь
Театр оперы и балета
Токаревский маяк
Мемориальная подводная лодка
Пролив Босфор Восточный
Бухта Золотой Рог
Мыс Вятлина
Ворошиловская батарея
Новосильцевская батарея
Дальневосточный федеральный университет
Описание экскурсии
Многоликий Владивосток
Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Токаревский маяк и Мемориальную подводную лодку. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.
Фантастический остров Русский
Остров Русский в заливе Японского моря — одно из самых удивительных мест Владивостока. Я покажу его «визитные карточки»: мыс Вятлина, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи и Дальневосточный федеральный университет. Раскрою, почему его называют «архипелагом императрицы Евгении» и в чем его историческая ценность. В завершение по желанию мы заедем в кафе на берегу моря, где вы сможете попробовать свежевыловленные деликатесы.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 611 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я живу во Владивостоке и увлечен историей города и края. На моих экскурсиях вас ждет все самое увлекательное и занимательное, никакого скучного потока дат и неизвестных имен. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
1
3
–
2
–
1
–
г
галина
Владимир очень хорошо знающий историю Владивостока и Приморского края. Экскурсия оставила только приятные впечатления. А самоё главное, что Владимир замечательный, отзывчивый и приятный человек. Спасибо за удивительное путешествие по Владивостоку и острову Русский.
Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических фактов. Рекомендую знакомиться с Владивостоком именно с Владимиром!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Вам был полезен этот отзыв?
Иванна
Выражаем огромную благодарность Владимиру за очень интересную экскурсию, прекрасное чувство юмора, красивую и доступную подачу материала! Настоящий професионал, влюблённый в своё дело, браво!
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Фундаментальный уровень знаний Владимира покоряет. Ненавязчивость преподносимого материала, тактичность, пунктуальность, внимание к деталям и мелочам. Признателен!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Нам было очень кайфово прокатиться на машине по городу и окрестностям. Услышали много историй и рассказов, посмотрели много интересных мест.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии на «Владивосток и остров Русский за один день»