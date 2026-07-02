Еще несколько необычных экскурсий во Владивостоке

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Владивосток и остров Русский за один день

Откройте для себя красоту и историю Владивостока и острова Русский в уникальной однодневной экскурсии
Владивосток, великолепный город на краю России, открывает свои тайны для путешественников.

Эта экскурсия позволит вам ощутить дух истории и современности, увидеть знаковые места, такие как Центральная площадь, театр оперы и балета,
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и многое другое. Остров Русский поразит вас своими живописными пейзажами и уникальными достопримечательностями. В завершение дня вы сможете насладиться морскими деликатесами в местном кафе.

Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о самобытной культуре и природе этого уголка России

5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные виды на город и море
  • 🏛️ Посещение исторических памятников
  • 🏝️ Прогулка по живописному острову Русский
  • 🍴 Возможность попробовать местные деликатесы
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут по вашему желанию

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии во Владивостоке и на острове Русский - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием. В остальные месяцы погода может быть холодной и ветреной, но при правильной подготовке экскурсия всё равно оставит яркие впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день
Владивосток и остров Русский за один день

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Театр оперы и балета
  • Токаревский маяк
  • Мемориальная подводная лодка
  • Пролив Босфор Восточный
  • Бухта Золотой Рог
  • Мыс Вятлина
  • Ворошиловская батарея
  • Новосильцевская батарея
  • Дальневосточный федеральный университет

Описание экскурсии

Многоликий Владивосток

Вы увидите все основные символы города-крепости: Центральную площадь, театр оперы и балета, Токаревский маяк и Мемориальную подводную лодку. Подниметесь на лучшие видовые площадки, проедете по живописным набережным и насладитесь панорамой пролива Босфор Восточный и бухты Золотой Рог. А я расскажу, как рос и развивался Владивосток, какие знаменитые люди здесь бывали и чем он отличается от других городов страны.

Фантастический остров Русский

Остров Русский в заливе Японского моря — одно из самых удивительных мест Владивостока. Я покажу его «визитные карточки»: мыс Вятлина, Ворошиловскую и Новосильцевскую батареи и Дальневосточный федеральный университет. Раскрою, почему его называют «архипелагом императрицы Евгении» и в чем его историческая ценность. В завершение по желанию мы заедем в кафе на берегу моря, где вы сможете попробовать свежевыловленные деликатесы.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я готов скорректировать маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 611 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я живу во Владивостоке и увлечен историей города и края. На моих экскурсиях вас ждет все самое увлекательное и занимательное, никакого скучного потока дат и неизвестных имен. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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г
Владимир очень хорошо знающий историю Владивостока и Приморского края. Экскурсия оставила только приятные впечатления. А самоё главное, что Владимир замечательный, отзывчивый и приятный человек. Спасибо за удивительное путешествие по Владивостоку и острову Русский.
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Нина
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических фактов. Рекомендую знакомиться с Владивостоком именно с Владимиром!
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
Большая благодарность Владимиру за интересную экскурсию по Владивостоку и о. Русский. Подробное изложение географических и исторических
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Ольга
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
Прекрасно организован маршрут. За 5 часов понимаешь, что Владивосток с островом Русский прекрасен. Хочется ещё вернуться.
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Иванна
Выражаем огромную благодарность Владимиру за очень интересную экскурсию, прекрасное чувство юмора, красивую и доступную подачу материала! Настоящий професионал, влюблённый в своё дело, браво!
Выражаем огромную благодарность Владимиру за очень интересную экскурсию, прекрасное чувство юмора, красивую и доступную подачу материала!
Выражаем огромную благодарность Владимиру за очень интересную экскурсию, прекрасное чувство юмора, красивую и доступную подачу материала!
Выражаем огромную благодарность Владимиру за очень интересную экскурсию, прекрасное чувство юмора, красивую и доступную подачу материала!
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Алексей
Фундаментальный уровень знаний Владимира покоряет. Ненавязчивость преподносимого материала, тактичность, пунктуальность, внимание к деталям и мелочам. Признателен!
Фундаментальный уровень знаний Владимира покоряет. Ненавязчивость преподносимого материала, тактичность, пунктуальность, внимание к деталям и мелочам. Признателен!
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А
Нам было очень кайфово прокатиться на машине по городу и окрестностям. Услышали много историй и рассказов, посмотрели много интересных мест.
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