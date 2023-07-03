2-дневный тур из Владивостока: Поездка в Находку и восхождение в Долину Атлантов
Невероятные пляжи с белоснежными берегами, восхождение на Долину Атлантов, живые обитатели Японского моря и обзорная экскурсия по городу Находка.
Мы проведем два дня в окружении уникальной флоры и фауны, сделаем фотографии со смотровых площадок и искупаемся в изумрудной воде, если позволит погода.
Мы проведем два дня в окружении уникальной флоры и фауны, сделаем фотографии со смотровых площадок и искупаемся в изумрудной воде, если позволит погода.
Ближайшие даты:
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Пляжи Приморья
- Долина Атлантов
- Город Находка
- Гора Сестра
- Мыс Пассека
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Диковины Приморья
На два дня мы забудем о городской суете и отправимся покорять дикие пляжи и ландшафты Приморья. В программе:
- Самые красивые пляжи Приморья с изумрудной водой и белоснежным песком. Красивы в любое время года. Летом — купание и отдых у моря.
- Легендарная Долина Атлантов – город великанов на вершине горы. Один из трех скальных комплектов, разбросанных по югу края. Шикарные виды!
- Мыс Пассека – захватывающее дух место, малоизвестное даже местным. Всегда немноголюдно и очень красиво.
- Обзорная экскурсия по городу Находке. История города из уст гида.
- Самый длинный песчаный пляж у подножия горы Сестра. Любуемся потрясающей природой. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- По желанию можно сократить или удлинить маршрут.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июля 2023
Мария организовала нам замечательный отпуск в Приморье! Два дня, наполненных впечатлениями и яркими эмоциями! Программу подстраивает под пожелания гостей, можно организовать маршрут с ночёвкой или в один день. Поскольку нам было интереснее ползать по горам, чем купаться, Мария предложила поехать в Находку, в Долину Атлантов. Мы успели посмотреть множество интересных и красивых мест, узнали много об истории края. Также Мария подскажет, куда сходить в городе самостоятельно, какие заведения стоит посетить. А ещё у неё есть чудесный пёс Марс, жаль, что мы так мало успели с ним пообщаться)) Огромное спасибо от нашей семьи за чудесный отдых!
Е
Евгения
15 июня 2023
Спасибо огромное Марии за 2 проведенных дня, все было супер, узнали много интересного, рекомендую
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока
Индивидуальные
Выездные
Многодневные туры
Находка
Похожие туры из Владивостока
Новогодний тур 🎄
6 дней
Рождество во Владивостоке
г. Владивосток
2 янв
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Владивостоку. Зимне-весенний отдых
г. Владивосток
7 янв
14 янв
21 янв
28 янв
от 46 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Приморский край, Владивосток
15 ноя
1 дек
15 дек
27 дек
от 21 500₽ за человека