Мария организовала нам замечательный отпуск в Приморье! Два дня, наполненных впечатлениями и яркими эмоциями! Программу подстраивает под пожелания гостей, можно организовать маршрут с ночёвкой или в один день. Поскольку нам было интереснее ползать по горам, чем купаться, Мария предложила поехать в Находку, в Долину Атлантов. Мы успели посмотреть множество интересных и красивых мест, узнали много об истории края. Также Мария подскажет, куда сходить в городе самостоятельно, какие заведения стоит посетить. А ещё у неё есть чудесный пёс Марс, жаль, что мы так мало успели с ним пообщаться)) Огромное спасибо от нашей семьи за чудесный отдых!