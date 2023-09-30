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Авторский тур
3 дня
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«Это трехдневное путешествие полностью переключит от городских забот: мы проедем через самую живописную северо-восточную часть Приморского края, окажемся на лучших пляжах Триозерья и сможем попробовать свежевыловленного краба»
15 июля в 08:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
«Дом располагается вблизи золотого песчаного пляжа»
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
«В путешествии вас ждут невероятные виды лазурных вод, окружённых густыми сосновыми лесами, причудливые каменные изваяния, высокие скалы и песчаные пляжи»
10 июля в 07:30
13 авг в 07:30
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 сентября 2023Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
- ООльга9 июля 2023Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи»
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