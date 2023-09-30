Пляжи Владивостока

Найдено 3 тура в категории «Пляжи» во Владивостоке, цены от 19 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Начало: Владивосток
«Это трехдневное путешествие полностью переключит от городских забот: мы проедем через самую живописную северо-восточную часть Приморского края, окажемся на лучших пляжах Триозерья и сможем попробовать свежевыловленного краба»
15 июля в 08:00
29 000 за человека
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
«Дом располагается вблизи золотого песчаного пляжа»
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
19 900 за человека
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
«В путешествии вас ждут невероятные виды лазурных вод, окружённых густыми сосновыми лесами, причудливые каменные изваяния, высокие скалы и песчаные пляжи»
10 июля в 07:30
13 авг в 07:30
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 сентября 2023
    Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
    Нашей семье в этом году посчастливилось побывать во Владивостоке. И нашим гидом в этом незабываемом приключении был Дмитрий. Мы по
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    большому счету, мало что знали об этих краях. Дмитрию удалось показать нам свою родную землю так, что мы влюбились в неё. Он абсолютный фанат своего дела. Знает огромное количество уникальных мест, которыми с удовольствием делится. Знает природу и ее обитателей, как свои пять пальцев. Уникальность Дмитрия состояла в том, что с ним всегда во всех ситуациях было комфортно. Не смотря на нашу такую разновозрастную компани, ему удалось ко всем подобрать ключи. За это, конечно мы ему благодарны! Мы сполна насладились не только красотой края, но и местными деликатесами. Это очень здорово, когда все идет, как идет, и ты не задумываешься что да как. Когда ты уверен, что все будет хорошо, и получаешь сумасшедшие эмоции! Нам повезло с погодой, с гидом, мы посетили уникальные места. И хотим пожелать всем таких же замечательных путешествий во Владивосток, не смотря ни на что!

  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
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    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пляжи»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
  2. Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
  3. Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Пляжи" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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