Приморский сафари-парк и бухта Стеклянная

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную одежду и обувь.
Приморский сафари-парк и бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк и бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк и бухта Стеклянная
Приморский сафари-парк и бухта Стеклянная

Что вас ожидает:

  • Приморский Сафари-парк
  • Бухта Стеклянная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы приглашаем вас в путешествие по парку, где за животными можно наблюдать в дикой природе. Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь. У вас будет возможность наблюдать за жизнью дикого мира в максимально природных условиях. Особенной удачей будет увидеть игры медвежат или маму-тигрицу с тигрятами.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Далее у нас переезд на берег моря бухты Шамора. Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Окончание экскурсии ориентировочно в 17:30 в центре города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Обед Входные билеты в "Парк хищных зверей" и "Парк птиц". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк тигров"
  • "Парк копытных"
  • "Парк леопардов"
  • "Парк гималайских медведей". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 700 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 400 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк львов". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям. *Возможны изменения стоимости входных билетов (проверяйте на месте)
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Активный отдых
На весь день
Природа и пейзажи
Парки
Сафари

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