Что вас ожидает:
- Приморский Сафари-парк
- Бухта Стеклянная
Чем за 24 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Мы приглашаем вас в путешествие по парку, где за животными можно наблюдать в дикой природе. Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь. У вас будет возможность наблюдать за жизнью дикого мира в максимально природных условиях. Особенной удачей будет увидеть игры медвежат или маму-тигрицу с тигрятами.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Далее у нас переезд на берег моря бухты Шамора. Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
Окончание экскурсии ориентировочно в 17:30 в центре города.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед Входные билеты в "Парк хищных зверей" и "Парк птиц". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 300 руб.
- До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк тигров"
- "Парк копытных"
- "Парк леопардов"
- "Парк гималайских медведей". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 700 руб.
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 400 руб.
- До 3-х лет – бесплатно. Входные билеты в "Парк львов". Стоимость входного билета: взрослые (с 14 лет) – 400 руб.
- До 3-х лет – бесплатно. Дополнительные услуги: мясо львам и рысям. *Возможны изменения стоимости входных билетов (проверяйте на месте)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 09:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.