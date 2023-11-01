Мы приглашаем вас в путешествие по парку, где за животными можно наблюдать в дикой природе. Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь. У вас будет возможность наблюдать за жизнью дикого мира в максимально природных условиях. Особенной удачей будет увидеть игры медвежат или маму-тигрицу с тигрятами.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами). По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Далее у нас переезд на берег моря бухты Шамора. Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, где разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Окончание экскурсии ориентировочно в 17:30 в центре города.