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На авто-пешеходной экскурсии вы с комфортом познакомитесь с природой Приморского края.



Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться по парку на мысе Тобизина, полюбоваться стеклянным пляжем и рассмотреть живого амурского тигра — всё это вы успеете за один день. И конечно, в поездке не обойдётся без интересных историй и ярких фото на память!