На авто-пешеходной экскурсии вы с комфортом познакомитесь с природой Приморского края.
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться по парку на мысе Тобизина, полюбоваться стеклянным пляжем и рассмотреть живого амурского тигра — всё это вы успеете за один день. И конечно, в поездке не обойдётся без интересных историй и ярких фото на память!
Увидеть море с высоты птичьего полёта, прогуляться по парку на мысе Тобизина, полюбоваться стеклянным пляжем и рассмотреть живого амурского тигра — всё это вы успеете за один день. И конечно, в поездке не обойдётся без интересных историй и ярких фото на память!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Первым делом мы отправимся на Остров Русский. По пути мы проедем Золотой мост, Мариинский театр и конечно же, прокатимся по Русскому мосту!
- Минуя кампуса ДВФУ и океанариум, окажемся на мысе Шмидта. Вы поймёте, почему его называют одним из красивейших мест Приморья.
- Пройдёмся до мыса Тобизина или доедем туда на машине. По пути – и главное полюбуемся великолепными пейзажами!
- Наш путь лежит вдоль побережья Японского моря Бухта Стеклянная, пляж Шамора, Всероссийский детский центр “Океан” и игровая зона – все эти места вы увидите по пути.
- В завершение дня посетим Приморский сафари-парк. Я провожу вас до кассы, где вас встретит местный гид.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды, в сафари-парке вы присоединитесь к групповой экскурсии c местным сотрудником.
- В стоимость включён трансфер на внедорожнике и сопровождение гида.
- Мы заберём вас от гостиницы и после экскурсии доставим обратно в центр города (либо другое место по договорённости).
- Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 700 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1601 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Константин — я представитель авантюрной команды гидов. Мы с моими коллегами будем рады познакомить вас с потрясающим воображение Приморским краем. Наша команда зарекомендовала себя как одна из лучших! Мы делаем то, что любим, чтобы вы полюбили то, что мы покажем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фаина
11 мая 2024
Экскурсию для нашей семьи проводила Алёна.
Девушка отлично управляется с внедорожником. Показала нам все уголки Русского острова и не только.
Эта экскурсия, действительно, тот минимум, который нужно посмотреть во Владивостоке 👍.
Девушка отлично управляется с внедорожником. Показала нам все уголки Русского острова и не только.
Эта экскурсия, действительно, тот минимум, который нужно посмотреть во Владивостоке 👍.
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