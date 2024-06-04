1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
«Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
«А по прибытии в Приморский сафари-парк вы отправитесь изучать комплекс, раскинувшийся на 16 га леса»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
«Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
«В завершение дня посетим Приморский сафари-парк»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
«А дополнит поездку сафари-парк»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
«С мостов, без решеток перед глазами, вы посмотрите на тигров, леопарда, больших гималайских медведей и других обитателей сафари-парка»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: билеты и часовая экскурсия в сафари-парке — 700 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
«Без решёток, рвов и стёкол — жизнь зверей в Приморском Сафари-парке не омрачена стенами»
13 июня в 14:00
18 июня в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
«В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным»
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Далее нас ждет самое большое озеро лотосов в Приморье и животные из уссурийской тайги в Сафари парке»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
«Первой нашей остановкой будет Приморский сафари парк, где вы сможете увидеть хозяина дальневосточной тайги — Амурского тигра»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
«Приморский Сафари парк Тигры, львы, мелкие животные, птицы, благородные олени… Перечислять можно очень долго, парк разнообразен во всех смыслах»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
«Входные билеты в Сафари-парк за дополнительную плату:»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Приморский сафари-парк
«Слово “сафари” в переводе с языка суахили (Восточная Африка) означает путешествие»
Расписание: Вторник, Четверг в 10:00, 14:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
«Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
«Сафари парк и бухта с разноцветным стеклом Мы отправимся в Приморский Сафари-парк, где однажды козел Тимур подружился с тигром Амуром»
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
«Единственный парк России, который входит в 12 лучших сафари-парков мира»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
22 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
«И для чего создали сафари-парк»
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения4 июня 2024Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
- OOlga29 мая 2024Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
- ЯЯна27 мая 2024Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
- ААлексей26 мая 2024Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
- РРоман26 мая 2024Всё отлично.
- ИИван23 мая 2024Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
- ТТатьяна14 мая 2024Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского заливаУдивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
- ТТатьяна14 мая 2024Добрый день! Экскурсия была великолепной, все прошло согласно маршруту и договорённости. Гид-водитель Александр, очень позитивный и коммуникабельный, готов был ответить
- ИИрина11 мая 2024Спасибо за отлично проведенное время, впечатлений выше головы, будет что вспомнить💪💪💪👏👏
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сафари" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 1 900 до 25 990. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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