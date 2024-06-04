Экскурсии по паркам Владивостока

Найдено 27 экскурсий в категории «Парки» во Владивостоке, цены от 1 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-места в окрестностях Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
«Вы посетите знаменитый Приморский сафари-парк в поселке Шкотово»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 500 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
40 отзывов
Приморский сафари-парк и Лазурная бухта: Путешествие по живописным уголкам Владивостока
Вас ждет захватывающее путешествие по Приморскому сафари-парку и Лазурной бухте, где природа и дикая фауна Владивостока оживают перед вашими глазами
Начало: У вашего отеля
«А по прибытии в Приморский сафари-парк вы отправитесь изучать комплекс, раскинувшийся на 16 га леса»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
🚗 На машине
Групповая
6 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
Откройте для себя красоту Стеклянной, Шамары и Муравьиной бухт, а также насладитесь посещением Сафари-парка и игорного комплекса
Начало: У вашего отеля
«Почему животные в Сафари парке живут на 10 лет дольше своих диких сородичей»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
3 800 за человека
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
«В завершение дня посетим Приморский сафари-парк»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190 за всё до 7 чел.
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Увидеть первозданную красоту дальневосточной природы и понаблюдать за дикими животными
Начало: От места вашего проживания
«А дополнит поездку сафари-парк»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
25 990 за всё до 3 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
16 отзывов
Водопад Горбатый и сафари-парк: приключение на внедорожнике
Погрузитесь в уникальный мир дикой природы Приморья, встречая редких животных и открывая исторические тайны на эксклюзивной экскурсии
Начало: По договоренности
«По дороге из Владивостока мы посетим парк, где можно понаблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
19 999 за всё до 3 чел.
Второе знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Второе знакомство с Владивостоком
Исследовать восточные берега города и насладиться природой Приморья
«3️⃣ Парк Нагорный на сопке Тюменская»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 3 чел.
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Маяк Бюссе, дикие кошки и природа Дальнего Востока: уникальное путешествие
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией, где вас ждут невероятные встречи и захватывающие виды
Начало: У места вашего проживания во Владивостоке
«10:10 Парк «Белый лев»: вы понаблюдаете за разными зверями, некоторых из которых можно покормить и погладить»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1999918 000 за всё до 3 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
«Лучший парк города и один из самых дорогих парков России»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
10 670 за всё до 3 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Отправиться в путешествие на внедорожнике и познакомиться с удивительной приморской природой
Начало: У вашего отеля
«Групповую часовую экскурсию проведёт местный сотрудник — он расскажет о концепции парка, спасённых животных и их повадках»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 990 за всё до 4 чел.
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Зов северных джунглей - Приморский Сафари-парк
Попасть в уссурийскую тайгу: понаблюдать за тиграми, покормить косуль и увидеть гималайского медведя
Начало: На Центральной площади
«Без решёток, рвов и стёкол — жизнь зверей в Приморском Сафари-парке не омрачена стенами»
13 июня в 14:00
18 июня в 10:00
1 900 за человека
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Площадь Борцов Революции
«В гости к животным Приморского края Приморский сафари-парк является ландшафтным»
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам в 10:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 900 за человека
Мобильная фотопрогулка под ключ
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Мобильная фотопрогулка под ключ в Владивостоке: незабываемые впечатления
Захватывающая фотопрогулка по Владивостоку: станьте звездой на фоне маяка и острова Русский, получите фото в день съёмки
Начало: Ул. Верхнепортовая 76, Владивосток
Расписание: Любой день, любое время
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 900 за человека
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Китайский квартал Миллионка, Сафари-парк и Парк лотосов
Начало: Центральная площадь г. Владивосток
«Далее нас ждет самое большое озеро лотосов в Приморье и животные из уссурийской тайги в Сафари парке»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
Начало: Возле вашего Отеля/Аппартаментов
«Первой нашей остановкой будет Приморский сафари парк, где вы сможете увидеть хозяина дальневосточной тайги — Амурского тигра»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
Начало: Отель клиента, уточняется после бронирования
«Приморский Сафари парк Тигры, львы, мелкие животные, птицы, благородные олени… Перечислять можно очень долго, парк разнообразен во всех смыслах»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Сафари-парк: В гости к животным Приморского края
Начало: Кинотеатр «Уссури»
«На территории парка предлагают несколько экскурсий:»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за человека
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
Начало: По договоренности с туристом
«Далее побываем в одном из самых живописных мест Приморского края – бухте Шамора, а после непосредственно в Сафаре-парке, который занимает площадь 16 га, где в естественных условиях живут обитатели Уссурийской тайги»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Мыс парящей черепахи, «Белый лев», Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
«Уникальный парк диких кошек и «Земля леопарда»»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
Кравцовские водопады и Земля леопарда
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кравцовские водопады и Земля леопарда
Вдохновиться пейзажами и посетить национальный парк, где живет самая редкая крупная кошка планеты
Начало: На ул. Алеутская
«Последняя — самая редкая из крупных кошек планеты, в мире их чуть больше 100 особей, и около 70% ареала хищника — под охраной приморского национального парка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 700 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк
Групповая
6 часов
Приморский сафари-парк
«Вольеры в парке – это лесные уголки, где под кустом или на дереве может затаиться зверь»
Расписание: Вторник, Четверг в 10:00, 14:00
от 1 900 за человека
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
Групповая
10 часов
Кравцовские водопады и национальный парк «Земля леопарда»
««Земля леопарда» — национальный парк, созданный в 2012 году»
Расписание: Среда в 09:00
4 800 за человека
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Приморский сафари-парк, бухты Шамора и Стеклянная и мыс Назимова
Познакомиться с природой дальневосточного края и посетить яркие панорамные места
Начало: От вашего отеля
«Они расскажут о деятельности сафари-парка и его проектах, познакомят с особенностями представителей местной и не только фауны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
14 940 за всё до 4 чел.
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
«Сафари парк и бухта с разноцветным стеклом Мы отправимся в Приморский Сафари-парк, где однажды козел Тимур подружился с тигром Амуром»
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Бухты Стеклянная и Шамора, ущелье Дарданеллы и сафари-парк за 1 день
Погрузиться в природу Приморского края
«Единственный парк России, который входит в 12 лучших сафари-парков мира»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
22 900 за всё до 7 чел.
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Увидеть диких животных, погулять по бухтам и найти камень в виде сердца
Начало: На площади Борцов Революции
«И для чего создали сафари-парк»
Расписание: в понедельник в 09:15
10 июня в 10:30
12 июня в 10:30
2 900 за человека
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
«Также посетим Нагорный парк, с которого виден весь центр и бухта Золотой рог»
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Водопад Горбатый, городище и сафари-парк: путешествие на внедорожнике
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
    Супер экскурсия, Андрей молодец, всё понравилось! Не самый простой путь, но он того стоит!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Всё просто супер.
  • O
    Olga
    29 мая 2024
    Три в одном: тур в сафари-парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Это был день прилёта. Мини-группа в будний день не набралась, но мне ооочень хотелось познакомиться с городом не обзорно и/или
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    самостоятельно, а с воды, а также заглянуть в удалённый Сафари-парк. Встреча с Тихим океаном через такие уютные и непохожие бухточки прошла взаимно и тепло 🩵💙 Раиса не только прекрасно чувствует, но и вкусно обрисовывает атмосферу каждого места, которое она любит (или не любит ☺️). Из-за непогоды мои катерные экскурсии были отменены, и Раиса составила для меня подробный must-have по Владивостоку с учётом моих гастрономических вкусов 😏 К тому же, теперь мне знакомы тонкости пляжного отдыха в Приморье 💪 Про сам Сафари-парк здесь писать не буду: гиды там свои, они сами и ухаживают, и любовно рассказывают о своих питомцах. Если вы не мечтали покормить с рук лисиц, енотов или львов и/или подразнить амурского тигра, тогда бы вы ничего и не узнавали бы про Сафари-парк. В тот день я была очень усталой после долгого перелёта и учебы и прямо-таки засыпала на ходу по возвращении из парка. И всё-таки, воодушевлённые рассказы о своем городе вытащили меня из отеля после недолгого отдыха, чтобы я насладилась закатом на 3-х набережных и побродила по ночному Арбату. Благодарю 💜 Во всех отношениях на этой экскурсии были правильные люди в правильном месте.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Водопад Неожиданный, Сафари парк и бухты Шамора и Стеклянная
    Классная экскурсия и возможность увидеть дикую природу Приморья! Отличный гид!
  • Р
    Роман
    26 мая 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Всё отлично.
  • И
    Иван
    23 мая 2024
    Топ-места в окрестностях Владивостока
    Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!
    Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!Отличная, интересная экскурсия!!! Красивые места!!! Огромное спасибо за организацию и проведение мероприятия Юлии и Роману!!!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
    Все прошло отлично. Насыщенная экскурсия, приятный в общении гид Раиса. Действительно старалась заинтересовать. Было интересно, что можно было узнать нестандартную туристическую информацию! Остались очень довольны!
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Удивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
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    жизнелюбие и оптимизм! Мы получили колоссальное удовольствие от чарующих рассказов Романа, его творчества. Увидели столько красот, которые так показать может только он. Внимательный и чуткий, Роман открыл нам удивительный мир Дальнего востока. Домой мы увезли массу дивных фото и желание непременно вернуться в эти богатейшие Российские края. Спасибо большое, Роман и Евгения! До новых встреч! Здоровья, удачи и всего самого лучшего вам! От души рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Тур в Приморский Сафари-парк (Шкотовский район)
    Добрый день! Экскурсия была великолепной, все прошло согласно маршруту и договорённости. Гид-водитель Александр, очень позитивный и коммуникабельный, готов был ответить
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    на любой вопрос и многое рассказал о местах в которых побывали. Нигде не торопил, терпеливо ждал пока мы посмотрим все что интересно. От экскурсии остались самые положительные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Топ-места в окрестностях Владивостока
  2. Приморский сафари-парк с посещением Лазурной и Стеклянной бухт
  3. Три бухты Уссурийского залива, игорный комплекс и Сафари-парк
  4. Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
  5. На авто к Приморским Мальдивам: пляжи, бухты и сафари-парк
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Парки" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 1 900 до 25 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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