7 отзывов оставили туристы

Экскурсия на мыс Тобизина - это программа на 4-5 часов. Мыс Тобизина красивый морской мыс с отвесными скалами на о. Русский. Время пешей прогулки в одну сторону - 40-50 мин.
Экскурсия туда интересна тем, что это прогулка 👣 по очень красивой тропе недалеко от города.
На самом краю мыса расположен старый маяк. Там-же изумительное место для пикника.
Летом - можно попрыгать со скал в море 🌊 время прогулки гид расскажет о природе Приморского края и море!
Продолжительность: 4-5 часов;
Что взять с собой: Воду, фрукты 🍉 для перекуса.
Начало и место завершения
🚩 Корабельная Набережная, 1а
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Б.
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