7 отзывов оставили туристы

Экскурсия на мыс Тобизина - это программа на 4-5 часов. Мыс Тобизина красивый морской мыс с отвесными скалами на о. Русский. Время пешей прогулки в одну сторону - 40-50 мин.

Экскурсия туда интересна тем, что это прогулка 👣 по очень красивой тропе недалеко от города.

На самом краю мыса расположен старый маяк. Там-же изумительное место для пикника.

Летом - можно попрыгать со скал в море 🌊 время прогулки гид расскажет о природе Приморского края и море!

Продолжительность: 4-5 часов;

Что взять с собой: Воду, фрукты 🍉 для перекуса.