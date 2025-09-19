Пляжи Ливадии - одни из лучших пляжей Приморья.



Что в них особенного? Здесь ласковое море с очень прозрачной, сине-голубых оттенков водой, особенно в солнечные дни, и пейзажи, будто сошедшие со страниц глянцевых журналов.



Панорамные виды и приятный морской воздух сделали Ливадию одним из самых посещаемых мест отдыха в Приморском крае, а шум волн и приливы-отливы дополняют красоту картины. Находка — самый южный город на востоке России. Портовый город называют воротами в Тихий океан.

Описание экскурсии Ранним утром мы отправляемся из Владивостока на встречу приключениям. Первая остановка — город Фокино, где будет небольшая техническая пауза. А впереди нас ждёт Американский перевал — живописное место, окружённое холмами и густыми лесами. У стеллы, что отмечает въезд в город Находка, сделаем фотографии на память, и отправимся знакомиться с самим городом. Северный проспект приведёт нас к смотровой площадке и монументу "Скорбящая мать". Здесь открывается потрясающий панорамный вид на Находку и залив — момент, когда стоит задержать дыхание и насладиться красотой приморских пейзажей. Это удивительно, что в морском городе есть несколько озёр и одно из них - озеро Солёное(техническая остановка). Находкинский проспект - главная магистраль Находки, который тянется вдоль побережья бухты на протяжении 11 километров. Мы захватим лишь часть этого пути, а по дороге увидим камень дружбы с Японией — символ тёплых отношений между странами, выйдем еще на одну видовую Находки и полюбуемся видами После эмоционального погружения в историю и события прошлых лет, нас ждёт вкусный обед, а затем — мы продолжим нашу экскурсию и поедем в Ливадию. Одни из лучших пляжей Приморья — пляжи Ливадии. Что в них особенного? Здесь ласковое море с очень прозрачной, сине-голубых оттенков водой, особенно в солнечные дни, и пейзажи, будто сошедшие со страниц глянцевых журналов. Панорамные виды и приятный морской воздух сделали Ливадию одним из самых посещаемых мест отдыха в Приморском крае, а шум волн и приливы-отливы дополняют красоту картины. Тёплая вода, мягкий песок и уютная атмосфера делают эту бухту идеальным местом для завершения путешествия. После отдыха и насыщенного дня мы отправимся обратно во Владивосток, унося с собой впечатления о красоте приморской природы и истории города Находка. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ ОПЛАТА ОРГАНИЗАТОРУ не менее, чем за 2 дня до начала экскурсии. С вами свяжется наш менеджер и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте. Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 2 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только менеджер с вами свяжется. В летний период предусмотрен пляжный отдых — не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор. ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Американский перевал

Северный проспект

Смотровая площадка «Скорбящая мать»

Находкинский проспект

Камень дружбы с Японией

Видовая Находки

Ливадия Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Обед в кафе

Место начала и завершения? Площадь Борцов Революции Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 2 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только менеджер с вами свяжется

В летний период предусмотрен пляжный отдых - не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.