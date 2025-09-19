Находка — самый южный город на востоке России. Портовый город называют воротами в Тихий океан.
Находка подарит вам массу ярких впечатлений и станет настоящим открытием для вас! Пляжи Ливадии - одни из
Находка подарит вам массу ярких впечатлений и станет настоящим открытием для вас! Пляжи Ливадии - одни из
Описание экскурсииРанним утром мы отправляемся из Владивостока на встречу приключениям. Первая остановка — город Фокино, где будет небольшая техническая пауза. А впереди нас ждёт Американский перевал — живописное место, окружённое холмами и густыми лесами. У стеллы, что отмечает въезд в город Находка, сделаем фотографии на память, и отправимся знакомиться с самим городом. Северный проспект приведёт нас к смотровой площадке и монументу "Скорбящая мать". Здесь открывается потрясающий панорамный вид на Находку и залив — момент, когда стоит задержать дыхание и насладиться красотой приморских пейзажей. Это удивительно, что в морском городе есть несколько озёр и одно из них - озеро Солёное(техническая остановка). Находкинский проспект - главная магистраль Находки, который тянется вдоль побережья бухты на протяжении 11 километров. Мы захватим лишь часть этого пути, а по дороге увидим камень дружбы с Японией — символ тёплых отношений между странами, выйдем еще на одну видовую Находки и полюбуемся видами После эмоционального погружения в историю и события прошлых лет, нас ждёт вкусный обед, а затем — мы продолжим нашу экскурсию и поедем в Ливадию. Одни из лучших пляжей Приморья — пляжи Ливадии. Что в них особенного? Здесь ласковое море с очень прозрачной, сине-голубых оттенков водой, особенно в солнечные дни, и пейзажи, будто сошедшие со страниц глянцевых журналов. Панорамные виды и приятный морской воздух сделали Ливадию одним из самых посещаемых мест отдыха в Приморском крае, а шум волн и приливы-отливы дополняют красоту картины. Тёплая вода, мягкий песок и уютная атмосфера делают эту бухту идеальным местом для завершения путешествия. После отдыха и насыщенного дня мы отправимся обратно во Владивосток, унося с собой впечатления о красоте приморской природы и истории города Находка. Важная информация: Обращаем ваше внимание, что ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ ОПЛАТА ОРГАНИЗАТОРУ не менее, чем за 2 дня до начала экскурсии. С вами свяжется наш менеджер и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте. Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 2 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только менеджер с вами свяжется. В летний период предусмотрен пляжный отдых — не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор. ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Американский перевал
- Северный проспект
- Смотровая площадка «Скорбящая мать»
- Находкинский проспект
- Камень дружбы с Японией
- Видовая Находки
- Ливадия
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед в кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание, что ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БРОНИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНАЯ ОПЛАТА ОРГАНИЗАТОРУ не менее, чем за 2 дня до начала экскурсии. С вами свяжется наш менеджер и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 2 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только менеджер с вами свяжется
- В летний период предусмотрен пляжный отдых - не забудьте взять с собой купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.3
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Игнат
19 сен 2025
Приехал во Владивосток в отпуск. Друзья посоветовали как будет свободный день, обязательно любым способом попасть в Находку. Мол, приезжал во Владик и не посетил Находку, считай зря ездил. А потому
Елена
18 сен 2025
Не продуман тур совсем, что показать туристам, ехать долго 3,5 часа в одну сторону с 2 остановками, Гид Игорь в дороге рассказывал много и интересно, привезли в город Находку на
Ольга
18 сен 2025
Очень и очень понравилось на экскурсии. Спасибо организаторам,экскурсоводу и водителю за отличное путешествие! Где бы мы ни были, постоянно восхищаемся просторам и величию нашей страны! Спасибо!
Тараненко
18 сен 2025
Aleksandr
15 сен 2025
Не понравилось! Напрасная трата времени!
Лилия
3 сен 2025
Мой отзыв 5 звёзд
Нам всё понравилось, кроме поведения одной из московских спутниц. Она постоянно была всём не довольна.
А гид Илья всё хорошо рассказывал, объяснял. Отвечал на все вопросы.
Видно было что он старается, чтобы нам всё понравилось
Нам всё понравилось, кроме поведения одной из московских спутниц. Она постоянно была всём не довольна.
А гид Илья всё хорошо рассказывал, объяснял. Отвечал на все вопросы.
Видно было что он старается, чтобы нам всё понравилось
Марина
27 авг 2025
Надежда
22 авг 2025
Виталий
20 авг 2025
Еда была в саду, где еда загатовки из холодильника и отвратная. Экскурсовод какой то бред рассказавал про тараканов в ресторане туда и обратно повтор. Порт рядом не видели самый большой
Полина
17 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасный. Порекомендовали друзьям. Омрачил поездку автобус который нам предоставили. Как можно людей на дальнее расстояние отправлять на такой развалюхе!!!! Водитель постоянно болтал по телефону. На обратном
Татьяна
10 авг 2025
Марина
6 авг 2025
В целях для общего развития экскурсия "Путешествие в Находку "пойдет. По пути следования посмотрели природу,красивые сопки,гид Игорь и водитель автобуса Дмитрий,молодцы! Было все оперативно и чётко. Природа Приморского края необычная,есть на что посмотреть!
Ольга
6 авг 2025
Даше половину Японского сала не прошли, так как Даши всего пол часа. А мы 15 минут из них простояли в очереди, чтоб в кимоно одеться и пофотографироваться. Одна из причин поездки была цель посетить Японский сад.
Ирина
4 авг 2025
Здравствуйте. На экскурсии увидели всё, что планировали. Экскурсовод много рассказал интересного о крае, отвечал на все вопросы. Вообще, стоит отметить, что и экскурсовод, и водитель - профессионалы: справились со всеми трудностями, возникшими в процессе экскурсии. Пожелание- автобус в такую
жару должен быть с кондиционером, а не вентилятором. Этот момент подпортил всё впечатление. Спасибо за организацию экскурсии.
жару должен быть с кондиционером, а не вентилятором. Этот момент подпортил всё впечатление. Спасибо за организацию экскурсии.
Зинаида
3 авг 2025
2 августа я съездила на экскурсию из Владивостока в Находку с посещением различных интересных локаций. От экскурсии остались самые лучшие впечатления: в пути экскурсовод рассказывал интересную информацию, обращал наше внимание
