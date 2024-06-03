Приморская Шотландия: из Владивостока - к мысу Лисученко
Провести день наедине с природой в живописных местах под Находкой
Где посмотреть самые красочные природные чудеса Приморья? Отправляемся к мысу Лисученко! Сначала — встреча с каменными истуканам. Затем — море, сопки, скалы и свежий морской бриз. И вот вы на отвесном мысе над просторами Японского моря. Сможете рассказывать всем, что побывали на краю земли. В подтверждение — профессиональные фото, которые мы сделаем для вас по пути.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мыс Лисученко отдалённо напоминает мыс Тобизина, но только территория здесь в разы больше, скалы выше и маршрут интересней. Сторожат мыс Лисученко огромные каменные истуканы. От них начинается узкая протоптанная тропинка, ведущая вдоль хребта. А вокруг — множество гигантских камней, обрывов и бесподобных видовых площадок, где получаются красивые фотографии. Весной (с середины мая до середины июня) вдоль тропы к мысу распускаются розовые кусты рододендрона. Это зрелище невероятной красоты!
Кому подойдёт экскурсия
Поход к мысу Лисученко доставит ни с чем не сравнимое удовольствие тем, кто любит море и шум прибоя, фантастические виды и умиротворение. Заранее оцените свои силы и уровень физической подготовки: общая протяжённость маршрута около 12 км с крутыми подъёмами в гору.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов-проводников нашей команды
Мы заберём вас по месту проживания на комфортабельном кроссовере Subaru Forester, отвезём к началу треккингового маршрута и привезём обратно после экскурсии
Трансфер займёт примерно 3 часа (в одну сторону). Пешая часть программы займет примерно 4 часа с отдыхом.
С собой необходимо иметь: — подходящую обувь (треккинговые ботинки или удобные кроссовки) — ветрозащитную куртку — перекус, воду, чай (можно будет купить по пути) — рюкзак (если нет подходящего, мы вам его выдадим)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 303 туристов
Добро пожаловать в наш живописный Приморский край! Наша команда любит путешествовать по красивым местам Приморья и с удовольствием покажет их вам. Красивую природу, безлюдные пляжи… да-да, такие ещё бывают! Отдых в палатках и единение с природой — это наш конёк. Только ни в коем случае не берите с собой в путь своё снаряжение: мы всё предоставим.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
3 июня 2024
Это было сказочно! Словами эмоции не описать! Во Владивосток прилетела из Камчатки, можно сказать из зимы в Приморский рай. Дальний восток безумно понравился, сюда хочется возвращаться. Мыс Лисученко очень красочен читать дальше
и насыщен зеленью, море добавляет свой бирюзовый цвет. Оля потрясающая гид, великолепная девушка!! Она действительно знает свое дело. Сразу видно и чувствуется, как она любит свой край и старается эту любовь передать путешественнику. Проведет по тропам лучших локаций! Даёт время насытится красотой природной. Много расскажет интересных вещей. С ней хочется встретится снова и обязательно это сделаю на других экскурсиях!!! 🥰 Спасибо большое!!! 🌹И очень повезло с солнечным днём! Локаций красивых много и все было видно.
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Игорь
25 апр 2024
Прекрасный маршрут, для прохождения которого не требуется особая физическая подготовка, но те несколько километров, которые (с удовольствием) требуется пройти до мыса, полностью окупаются впечатлением от величия дальневосточной природы. И в получении этого впечатления вам непременно поможет Ольга, используя своё обаяние, эрудицию, энергию и решительность добиться успеха в любую погоду. С ней точно можно идти в разведку…
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