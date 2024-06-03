Где посмотреть самые красочные природные чудеса Приморья? Отправляемся к мысу Лисученко! Сначала — встреча с каменными истуканам. Затем — море, сопки, скалы и свежий морской бриз. И вот вы на отвесном мысе над просторами Японского моря. Сможете рассказывать всем, что побывали на краю земли. В подтверждение — профессиональные фото, которые мы сделаем для вас по пути.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мыс Лисученко отдалённо напоминает мыс Тобизина, но только территория здесь в разы больше, скалы выше и маршрут интересней. Сторожат мыс Лисученко огромные каменные истуканы. От них начинается узкая протоптанная тропинка, ведущая вдоль хребта. А вокруг — множество гигантских камней, обрывов и бесподобных видовых площадок, где получаются красивые фотографии. Весной (с середины мая до середины июня) вдоль тропы к мысу распускаются розовые кусты рододендрона. Это зрелище невероятной красоты!

Кому подойдёт экскурсия

Поход к мысу Лисученко доставит ни с чем не сравнимое удовольствие тем, кто любит море и шум прибоя, фантастические виды и умиротворение. Заранее оцените свои силы и уровень физической подготовки: общая протяжённость маршрута около 12 км с крутыми подъёмами в гору.

Организационные детали