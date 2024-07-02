В этой поездке мы посетим мыс Пассека, осмотрим с видовой площадки самый южный город на Дальнем Востоке и заберёмся на одну из вершин с панорамным видом. По пути поговорим об особенностях природы Приморского края. Обсудим, кого стоит опасаться в наших лесах, а кого в море. А ещё раскроем легенды о городе Находка, горах Сестра и Брат, а также сопке Племянник.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога Владивосток-Находка

Дорога тянется вдоль живописного побережья и занимает около 3 часов в одну сторону. При необходимости сделаем перерыв на кофе и завтрак. И остановимся у стелы третьего по численности города в Приморском крае.

Мыс Пассека

Одно из красивейших мест города Находки. Рыбаки называют его мысом красных скал. Мы подъедем к самому мысу и прогуляемся вдоль обрыва (не более 20 минут пешком), любуясь красотой местной природы. А если позволит погода, искупаемся в расположенной рядом бухте.

Видовая площадка Находки

Заедем на одну из высоких точек, откуда открывается вид на залив Находка и сам город. Посмотрим на окрестности и наметим следующую точку нашего маршрута.

Горы Сестра и Брат

Вершина горы Сестры (318 м) — негласный символ города Находка. Восхождение на Сестру займёт не больше часа, но вид с горы открывается действительно впечатляющий. С одной стороны — бухта и стоящие на рейде пароходы, с другой — длинная полоса песчаного пляжа Волна и устье реки Партизанской, с третьей — «обезглавленный» Брат (234 м), ещё одна визитная карточка города. Если же пеший подъём не для вас, то мы можем посетить срезанную вершину горы Брат на авто. Дорога, конечно, не из самых приятных, но зато вид — потрясающий.

Организационные детали