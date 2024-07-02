Познакомиться с историей и природными достопримечательностями города-порта
В этой поездке мы посетим мыс Пассека, осмотрим с видовой площадки самый южный город на Дальнем Востоке и заберёмся на одну из вершин с панорамным видом. По пути поговорим об особенностях природы Приморского края. Обсудим, кого стоит опасаться в наших лесах, а кого в море. А ещё раскроем легенды о городе Находка, горах Сестра и Брат, а также сопке Племянник.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога Владивосток-Находка
Дорога тянется вдоль живописного побережья и занимает около 3 часов в одну сторону. При необходимости сделаем перерыв на кофе и завтрак. И остановимся у стелы третьего по численности города в Приморском крае.
Мыс Пассека
Одно из красивейших мест города Находки. Рыбаки называют его мысом красных скал. Мы подъедем к самому мысу и прогуляемся вдоль обрыва (не более 20 минут пешком), любуясь красотой местной природы. А если позволит погода, искупаемся в расположенной рядом бухте.
Видовая площадка Находки
Заедем на одну из высоких точек, откуда открывается вид на залив Находка и сам город. Посмотрим на окрестности и наметим следующую точку нашего маршрута.
Горы Сестра и Брат
Вершина горы Сестры (318 м) — негласный символ города Находка. Восхождение на Сестру займёт не больше часа, но вид с горы открывается действительно впечатляющий. С одной стороны — бухта и стоящие на рейде пароходы, с другой — длинная полоса песчаного пляжа Волна и устье реки Партизанской, с третьей — «обезглавленный» Брат (234 м), ещё одна визитная карточка города. Если же пеший подъём не для вас, то мы можем посетить срезанную вершину горы Брат на авто. Дорога, конечно, не из самых приятных, но зато вид — потрясающий.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия проходит на подготовленном авто, способном доставить вас до всех заявленных точек
Ко всем интересным локациям ведут грунтовые дороги, а не асфальт
Если погода позволяет и вы планируете купаться, берите купальник/плавки, полотенце и тапочки, чтобы не наступить на ежа
Маленьким детям может быть сложно переносить долгие переезды, но если вы готовы — сообщите о необходимости дополнительного удерживающего устройства
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов во Владивостоке
Я коренная жительница города Владивосток. Очень люблю и не перестаю изучать самые отдалённые уголки своего края. Авантюристка и люблю водить авто, даже там, где некоторые ребята не решаются. Считаю что читать дальше
в каждом сезоне года есть своя прелесть и у меня свои увлечения. Зимой — сноуборд, весной — открывается мото-сезон, летом — палатки и море, осенью — походы к вершинам. Собираю грибы, бываю на здешних необитаемых островах — знакома с местной флорой и фауной. С удовольствием познакомлю вас со своим любимым Приморским краем и покажу самые красивые его места. Уверена, что и в вашем сердце для него появится особое место.