Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.

Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.

Что вас ожидает: На реке Партизанской есть возможность устроить сплав в любой день. Во время сплава мы пройдем все возможные препятствия на реке: заломы, шиверы, порог и прижим. Просмотр препятствий, прохождение или обнос экипажем определяет инструктор. Также по усмотрению инструктора и желанию туристов возможно повторное прохождение препятствия. После сплава прогуляемся на скалу Орел, чтобы полюбоваться на извилистое русло реки с высоты птичьего полета. Важная информация: