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что ничегоне увилим. Но капитан Дмитрий настолько интересно и подробно вел экскурсию, что нам уже виделось то, что скрыто туманом. Было очень интересно. Позже туман начал расходиться и мы возвращались под ярким солнцем и голубым небом. А уж купание в океане, милые Ларги, чай с конфетами на пляже, а так же уютное кафе возле море фермы- выше всяких похвал. В катере предоставляли пледы, шапочки, что очень выручило нас, так как было тепло и мы не подумали, что из-за тумана будет сильная морось, хоть полноценного дождя слава богу не было. В результате мы увидели красоту моря и берегов в разных видах: и в туманно-мистическом и в ярко-солнечном открытом взгляду. Дмитрию просто огромный респект!!! Редко можно встретить таких профессионалов! 50% удовольствия от экскурсии - его заслуга (а в туман - все 70%). В общем нам очень все понравилось. Хочу отметить то, что за день до экскурсии организаторы создали группу в WathsApp, где можно было узнать информацию и задать вопросы. В общем спасибо большое. Рекомендую всем. Очень хочется приехать ещё раз во Владивосток и повторить такую поездку. Всего вам доброго!!!