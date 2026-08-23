Экскурсии по рекам во Владивостоке 2026

Найдено 12 экскурсий в категории «По рекам и каналам» во Владивостоке, цены от 4250 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Морское путешествие по островам Японского моря
На катере
6 часов
315 отзывов
Фотопрогулка
до 13 чел.
Лучший выбор
Морское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная
Расписание: ежедневно в 07:00
27 авг в 07:00
29 авг в 07:00
8900 ₽ за человека
Едем на живописный остров Шкота
Джиппинг
На машине
На катере
5.5 часов
38 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Едем на живописный остров Шкота
Сбежать из города на природу и полюбоваться пейзажами Приморского края
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
«Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением»
27 авг в 06:00
28 авг в 06:00
от 14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
28 авг в 10:00
1 сен в 19:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
На машине
6 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
Завтра в 06:00
27 авг в 06:00
от 23 700 ₽ за всё до 4 чел.
В Парк Драконов из Владивостока
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Парк Драконов из Владивостока
Путешествие в Парк Драконов - это шанс увидеть удивительные скальные изваяния и насладиться целебными радоновыми источниками вдали от цивилизации
Начало: В центре города
28 авг в 06:00
29 авг в 06:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
На машине
4 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
«А также оцените с высоты масштабы бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный, проедете по мостам-рекордсменам и впечатлитесь панорамами острова Русский»
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Пешая
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Отправиться в горную долину и устроить пикник у реки
31 авг в 08:00
2 сен в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Вы пройдёте по долине реки Тигровой, восхищаясь её неповторимым горным рельефом»
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Пешая
Джиппинг
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Испытать себя и подняться на вершину к головокружительным панорамам Сихотэ-Алиня - из Владивостока
27 авг в 05:00
28 авг в 05:00
от 38 000 ₽ за всё до 6 чел.
Маяки Владивостока
На катере
3 часа
Фотопрогулка
до 11 чел.
Маяки Владивостока
Путешествие на катере к морским воротам города
Начало: Остров Русский, бухта Новик
«Проплывёте по рукотворному каналу, минуя старый маяк и живописные острова Елены и Уши»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Из Владивостока - на сплав по рекам Приморья
Сплавы и рафтинг
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из Владивостока - на сплав по рекам Приморья
Активно и созерцательно провести время в живописных местах
Начало: На Луговой площади во Владивостоке
«С апреля по середину мая мы сплавляемся по реке Тигровой, которая известна своими живописными видами»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
29 авг в 07:00
30 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Сплав по реке Партизанской
На автобусе
На лодке
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
Сплав по реке Партизанской
Отправиться из Владивостока покорять бурные пороги и скалу Орёл
Начало: На Трамвайной улице
«11:30 — 16:00 — сплав по реке Партизанской»
Расписание: в субботу в 07:00
29 авг в 07:00
12 сен в 07:00
7500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Морское путешествие по островам Японского моря
Дата посещения: 13 авг 2026
Хорошо организовано.
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М
Морское путешествие по островам Японского моря
Великолепная экскурсия! Удалось увидеть все: мост в тумане, волны Уссурийского залива, шикарные виды и конечно котиков. Однозначно рекомендую. Организаторам большое спасибо за впечатления ❤️❤️❤️
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Д
Морское путешествие по островам Японского моря
Все очень классно, душевно и с заботой. Спасибо большое!
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Е
Морское путешествие по островам Японского моря
незабываемое морское путешествие, прекрасные виды, пляжный отдых и купание в море. И как вишенка на торте, отличная кухня на мореферме. Спасибо организаторам и капитану судна Дмитрию.
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И
Едем на живописный остров Шкота
Большое спасибо Дмитрию за отличную экскурсию на остров Шкота! Были там 8 августа 2026.
Маршрут просто замечательный, виды потрясающие. Прогулялись бодро,
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с удовольствием искупались в море. Отдельное спасибо Дмитрию за его рассказы — он очень интересно и увлеченно поведал об истории самого Шкота и соседних островов. Время пролетело незаметно, получили массу положительных эмоций! Обязательно рекомендуем.

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Ю
Морское путешествие по островам Японского моря
супер! красиво, интересно!
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Наталья
Морское путешествие по островам Японского моря
Сама экскурсия на воде интересная, прошла быстро. С Александром, нашим капитаном было комфортно. Много рассказал и показал.
Минус состоит в том,
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что организация тура не совсем понятна. Заказ оформляет один, информацию по туру представляет другой, встречает третий. Место и время встречи менялось. Название тура перевозчика тоже менялось. Вол совсем не приятное ощущение от этого футбола.

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Светлана
Морское путешествие по островам Японского моря
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке. Мы уже решили расстроиться,
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что ничегоне увилим. Но капитан Дмитрий настолько интересно и подробно вел экскурсию, что нам уже виделось то, что скрыто туманом. Было очень интересно. Позже туман начал расходиться и мы возвращались под ярким солнцем и голубым небом. А уж купание в океане, милые Ларги, чай с конфетами на пляже, а так же уютное кафе возле море фермы- выше всяких похвал. В катере предоставляли пледы, шапочки, что очень выручило нас, так как было тепло и мы не подумали, что из-за тумана будет сильная морось, хоть полноценного дождя слава богу не было. В результате мы увидели красоту моря и берегов в разных видах: и в туманно-мистическом и в ярко-солнечном открытом взгляду. Дмитрию просто огромный респект!!! Редко можно встретить таких профессионалов! 50% удовольствия от экскурсии - его заслуга (а в туман - все 70%). В общем нам очень все понравилось. Хочу отметить то, что за день до экскурсии организаторы создали группу в WathsApp, где можно было узнать информацию и задать вопросы. В общем спасибо большое. Рекомендую всем. Очень хочется приехать ещё раз во Владивосток и повторить такую поездку. Всего вам доброго!!!

Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.+8
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке.
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Екатерина
Едем на живописный остров Шкота
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге провели очень насыщенный и
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неповторимый день! Увидели всю красоту мысов и удивительные просторы залива. Испытали положительные эмоции от увлекательного перехода вброд на остров, несложно и вода тёплая, с погодой очень повезло. Особенно было интересно на морской ферме, где часовая приятная экскурсия погружает в тонкости выращивания разных морских обитателей. Очень познавательно! прошли более 20 тыс. шагов, но завораживающие панорамы, однозначно, стоят того. Виды с Шкота и Тобизина стали самыми вдохновляющими и впечатляющими за всё прибытие в городе.
Особенно хочется поблагодарить нашего гида Дмитрия! Настоящий профессионал с кладезем знаний о Владивостоке, невероятно добрый, внимательный, душевный человек и аккуратный водитель. Помогал преодолеть столь непростой маршрут, так как, конечно, были сложные подъёмы на пути, но со всем справились. Кто боится канатов на фото, то не переживайте, есть обходные пути) Спасибо за этот прекрасный день и море положительных эмоций!

Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге+3
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге
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V
Морское путешествие по островам Японского моря
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.+5
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
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Всего 441 отзыв во Владивостоке в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Морское путешествие по островам Японского моря;
  2. Едем на живописный остров Шкота;
  3. Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры;
  4. Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом;
  5. В Парк Драконов из Владивостока.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4250 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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