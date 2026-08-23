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Фотопрогулка
до 13 чел.
Лучший выборМорское путешествие по островам Японского моря
Розовые пещеры, морские котики и вкусный перекус - групповая поездка с остановкой на о. Шкота
Начало: На ул. Набережная
Расписание: ежедневно в 07:00
27 авг в 07:00
29 авг в 07:00
8900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Едем на живописный остров Шкота
Сбежать из города на природу и полюбоваться пейзажами Приморского края
Начало: У вашего отеля во Владивостоке
«Летом по косе рекомендуем переходить в купальнике и хорошо зафиксированных на ногах тапочках, так как обычные сланцы может смыть сильным течением»
27 авг в 06:00
28 авг в 06:00
от 14 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
28 авг в 10:00
1 сен в 19:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Хайкинг в ущелье Дарданеллы с фотографом
Устроить мини-поход по таежному ущелью реки Тигровая и покорить Замок Принцессы
Начало: Вашего отеля в центральной части города
Завтра в 06:00
27 авг в 06:00
от 23 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Парк Драконов из Владивостока
Путешествие в Парк Драконов - это шанс увидеть удивительные скальные изваяния и насладиться целебными радоновыми источниками вдали от цивилизации
Начало: В центре города
28 авг в 06:00
29 авг в 06:00
от 35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
«А также оцените с высоты масштабы бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный, проедете по мостам-рекордсменам и впечатлитесь панорамами острова Русский»
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
от 16 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в ущелье Дарданеллы - из Владивостока
Отправиться в горную долину и устроить пикник у реки
31 авг в 08:00
2 сен в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ущелье Дарданеллы из Владивостока: река, тайга и горы
Отправиться в хайкинг по горной долине, насладиться природой и без устали снимать красоту кругом
Начало: У кинотеатра «Уссури»
«Вы пройдёте по долине реки Тигровой, восхищаясь её неповторимым горным рельефом»
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на мистическую гору Пидан (Ливадийскую)
Испытать себя и подняться на вершину к головокружительным панорамам Сихотэ-Алиня - из Владивостока
27 авг в 05:00
28 авг в 05:00
от 38 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 11 чел.
Маяки Владивостока
Путешествие на катере к морским воротам города
Начало: Остров Русский, бухта Новик
«Проплывёте по рукотворному каналу, минуя старый маяк и живописные острова Елены и Уши»
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Из Владивостока - на сплав по рекам Приморья
Активно и созерцательно провести время в живописных местах
Начало: На Луговой площади во Владивостоке
«С апреля по середину мая мы сплавляемся по реке Тигровой, которая известна своими живописными видами»
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:00
29 авг в 07:00
30 авг в 07:00
6000 ₽ за человека
Групповая
Сплав по реке Партизанской
Отправиться из Владивостока покорять бурные пороги и скалу Орёл
Начало: На Трамвайной улице
«11:30 — 16:00 — сплав по реке Партизанской»
Расписание: в субботу в 07:00
29 авг в 07:00
12 сен в 07:00
7500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 13 авг 2026
Хорошо организовано.
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М
Великолепная экскурсия! Удалось увидеть все: мост в тумане, волны Уссурийского залива, шикарные виды и конечно котиков. Однозначно рекомендую. Организаторам большое спасибо за впечатления ❤️❤️❤️
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Д
Все очень классно, душевно и с заботой. Спасибо большое!
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Е
незабываемое морское путешествие, прекрасные виды, пляжный отдых и купание в море. И как вишенка на торте, отличная кухня на мореферме. Спасибо организаторам и капитану судна Дмитрию.
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И
Большое спасибо Дмитрию за отличную экскурсию на остров Шкота! Были там 8 августа 2026.
Маршрут просто замечательный, виды потрясающие. Прогулялись бодро,
Маршрут просто замечательный, виды потрясающие. Прогулялись бодро,
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Ю
супер! красиво, интересно!
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Сама экскурсия на воде интересная, прошла быстро. С Александром, нашим капитаном было комфортно. Много рассказал и показал.
Минус состоит в том,
Минус состоит в том,
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Нам не очень повезло с погодой- был настолько сильный туман, что катер передвигался словно в молоке. Мы уже решили расстроиться,
+8
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Получили максимум от экскурсии, дополнив маршрут острова Шкота ещё мысом Тобизина и морской фермой. В итоге провели очень насыщенный и
+3
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V
Очень понравилась экскурсия. Душевно, познавательно, интересно. Отдохнул душой.
+5
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Всего 441 отзыв во Владивостоке в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4250 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 441 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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