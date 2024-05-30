1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 мая 2024Все понравилось
- ССэсэг29 мая 2024Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
- ЛЛариса23 мая 2024Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил за участниками. Показал прекрасное место на острове Папенберга, угостил вкусным чаем с зефирками. Если кто-то сомневается - лучше попробуйте, не пожалеете!
- ССирина13 мая 2024Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
- ССергей14 октября 2023Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как новичкам, так и имеющим
- ЮЮрий27 сентября 2023Спасибо за прогулку!
- ММария20 сентября 2023Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и привезли обратно. Антон вежливый,
- ССущенко23 августа 2023Спасибо организатору, очень внимательный и приятно было пообщаться. Мы были первый раз и Антон всё доступно и понятно объяснил и
- ТТатьяна21 августа 2023Прогулка прошла отлично. Спасибо гиду Антону. Забрал на личном транспорте из центра города. Другие гиды предлагают добираться до точки старта самостоятельно, а это не всегда удобно. Антон дополнительно завез нас на видовую точку, откуда открывается шикарный вид на город и остров.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сплавы и рафтинг»
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