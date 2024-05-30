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внимателен и готов подстроится под желания туристов. Сделал фото со стороны на воде на сапе. Мне была интересна живность, Антон показывал мне всех, кого можно было там встретить. Звезд, устрицу, крабиков под камнями, даже подержала на руке ежа. Сапы хорошие. Маршрут доступен для любого уровня подготовки, не бойтесь лезть на плоский камень, только выглядит опасно, подъем и спуск простые.