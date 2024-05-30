Сплавы по рекам на рафтах во Владивостоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» во Владивостоке, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Мини-группа
2 часа
86 отзывов
На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
Владивосток может похвастаться красивейшими бухтами, которые можно исследовать на сапборде. Присоединяйтесь к групповой экскурсии и наслаждайтесь природой
Начало: В выбранной бухте
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в среду и пятницу в 09:00 и 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 670 за человека
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
🏄 SUP-прогулки
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
На сапе - по бухте Парис на острове Русский
Покататься на сапах по спокойной воде и полюбоваться чудесными пейзажами в мини-группе
Начало: на улице Светланская
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 400 за человека
Остров Русский на лодке
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Все понравилось
  • С
    Сэсэг
    29 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал и повел нас под
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    своим чутким присмотром. Посетили смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид. Виктор сделал фото и угостил нас чаем) Нам повезло и с инструктором и с погодой. Дочь была в восторге. Всем рекомендую эту экскурсию. Впечатления на всю жизнь!!!

    Экскурсия прошла на отлично! Была с детьми 16 и 8 лет. Виктор доступно все объяснил, показал
  • Л
    Лариса
    23 мая 2024
    На сапборде по бухтам Владивостока и острова Русский
    Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил за участниками. Показал прекрасное место на острове Папенберга, угостил вкусным чаем с зефирками. Если кто-то сомневается - лучше попробуйте, не пожалеете!
    Виктор - замечательный инструктор, рассказчик и просто душевный человек! Провел инструктаж, на всем пути внимательно следил
  • С
    Сирина
    13 мая 2024
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Я очень рада, что выбрала такую экскурсию! Спасибо Алексею! Он сделал все, чтобы нам хотелось вернуться. При случае обязательно вернусь!
  • С
    Сергей
    14 октября 2023
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как новичкам, так и имеющим
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    опыт. Хочется напомнить,что смотреть можно не только по сторонам,но и вниз:) Морские звезды, всевозможные ракушки - все рядом). Приятный бонус - фото и видео в тот же день!

    Большое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно какБольшое спасибо Алексею за шикарную прогулку! Хорошее качественное оборудование, прекрасное место для каякинга. Будет интересно как
  • Ю
    Юрий
    27 сентября 2023
    Прогулка на каяке в бухте острова Русский
    Спасибо за прогулку!
  • М
    Мария
    20 сентября 2023
    На сапе - по бухте Парис на острове Русский
    Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и привезли обратно. Антон вежливый,
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    внимателен и готов подстроится под желания туристов. Сделал фото со стороны на воде на сапе. Мне была интересна живность, Антон показывал мне всех, кого можно было там встретить. Звезд, устрицу, крабиков под камнями, даже подержала на руке ежа. Сапы хорошие. Маршрут доступен для любого уровня подготовки, не бойтесь лезть на плоский камень, только выглядит опасно, подъем и спуск простые.

    Это самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города иЭто самая удобная и приятная поездка с прогулкой по воде. Меня забрали из центра города и
  • С
    Сущенко
    23 августа 2023
    На сапе - по бухте Парис на острове Русский
    Спасибо организатору, очень внимательный и приятно было пообщаться. Мы были первый раз и Антон всё доступно и понятно объяснил и
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    обучил. Ещё очень удивило его предложение после прогулки на сапе показать форт Поспелова, и он сам провёл нам экскурсию. Остались очень довольны и получили новые впечатления. Спасибо большое вам!!!

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    На сапе - по бухте Парис на острове Русский
    Прогулка прошла отлично. Спасибо гиду Антону. Забрал на личном транспорте из центра города. Другие гиды предлагают добираться до точки старта самостоятельно, а это не всегда удобно. Антон дополнительно завез нас на видовую точку, откуда открывается шикарный вид на город и остров.
    Прогулка прошла отлично. Спасибо гиду Антону. Забрал на личном транспорте из центра города. Другие гиды предлагают

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сплавы и рафтинг»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 экскурсии от 2 400 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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