Отправьтесь в морское путешествие по проливу Босфор Восточный и познакомьтесь с главными маяками Владивостока! С борта яхты вы увидите Русский мост, кампус ДВФУ и впечатляющие панорамы Амурского и Уссурийского заливов. А гид расскажет о навигации, морских традициях, истории портового города и людях, чья жизнь неразрывно связана с морем.

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Описание экскурсии

Маяк Токаревского

Белая башня с красной крышей стоит на узкой каменистой косе. С воды маяк выглядит особенно эффектно, словно обозначая границу между открытым морем и безопасной гаванью.

Маяк Басаргина

Белоснежно-красный маяк расположен у входа в пролив Босфор Восточный и считается одним из самых живописных морских ориентиров города.

Вы узнаете, какую роль он играет в обеспечении безопасного судоходства и почему маяки остаются незаменимыми помощниками моряков даже сегодня.

Маяк Скрыплева

Находится на небольшом скалистом острове у морских ворот Владивостока. Одинокая башня, суровые скалы, открытое море и постоянный ветер создают атмосферу дальневосточной романтики.

Маяки Шкотовского створа

Они работают как единая навигационная система, помогая судам безопасно заходить в акваторию Владивостока. Вы узнаете, как устроены створные маяки и почему без них невозможно представить современное морское судоходство.

Русский мост и пролив Босфор Восточный

Проход под Русским мостом — одно из самых ярких впечатлений путешествия. С воды особенно хорошо видны изящные вантовые конструкции и простор пролива. По местной традиции во время прохода под мостом можно загадать желание.

Организационные детали