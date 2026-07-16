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Свет на краю земли: морская прогулка к маякам Владивостока

Выйти в море, чтобы увидеть город таким, каким его знают моряки
Отправьтесь в морское путешествие по проливу Босфор Восточный и познакомьтесь с главными маяками Владивостока! С борта яхты вы увидите Русский мост, кампус ДВФУ и впечатляющие панорамы Амурского и Уссурийского заливов.

А гид расскажет о навигации, морских традициях, истории портового города и людях, чья жизнь неразрывно связана с морем.
Свет на краю земли: морская прогулка к маякам Владивостока
Свет на краю земли: морская прогулка к маякам Владивостока
Свет на краю земли: морская прогулка к маякам Владивостока

Описание экскурсии

Маяк Токаревского

Белая башня с красной крышей стоит на узкой каменистой косе. С воды маяк выглядит особенно эффектно, словно обозначая границу между открытым морем и безопасной гаванью.

Маяк Басаргина

Белоснежно-красный маяк расположен у входа в пролив Босфор Восточный и считается одним из самых живописных морских ориентиров города.
Вы узнаете, какую роль он играет в обеспечении безопасного судоходства и почему маяки остаются незаменимыми помощниками моряков даже сегодня.

Маяк Скрыплева

Находится на небольшом скалистом острове у морских ворот Владивостока. Одинокая башня, суровые скалы, открытое море и постоянный ветер создают атмосферу дальневосточной романтики.

Маяки Шкотовского створа

Они работают как единая навигационная система, помогая судам безопасно заходить в акваторию Владивостока. Вы узнаете, как устроены створные маяки и почему без них невозможно представить современное морское судоходство.

Русский мост и пролив Босфор Восточный

Проход под Русским мостом — одно из самых ярких впечатлений путешествия. С воды особенно хорошо видны изящные вантовые конструкции и простор пролива. По местной традиции во время прохода под мостом можно загадать желание.

Организационные детали

  • Выдаём спасательные жилеты каждому участнику
  • Маршрут и возможность прохода к отдельным точкам зависят от погодных условий и состояния моря
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет9990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У маяка Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6908 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

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