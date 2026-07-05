22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Владивосток с момента своего основания был местом притяжения для людей с необычными судьбами. Экскурсия расскажет о первых поселенцах, их жизни и вкладе в развитие города. Увидите памятник первооткрывателям, триумфальную арку и Золотую милю.



Узнаете о женщинах, оставшихся здесь на десятилетия, и о смелых предпринимателях, которые сделали город таким, каким мы его знаем сегодня

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владивостока - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться его красотой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но все же возможна.

Сейчас август — это идеальное время.