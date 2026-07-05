22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Владивосток с момента своего основания был местом притяжения для людей с необычными судьбами. Экскурсия расскажет о первых поселенцах, их жизни и вкладе в развитие города. Увидите памятник первооткрывателям, триумфальную арку и Золотую милю.
Узнаете о женщинах, оставшихся здесь на десятилетия, и о смелых предпринимателях, которые сделали город таким, каким мы его знаем сегодня
Узнаете о женщинах, оставшихся здесь на десятилетия, и о смелых предпринимателях, которые сделали город таким, каким мы его знаем сегодня
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история города
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 📚 Интересные факты о первых поселенцах
- 🌉 Прогулка по историческим местам
- 👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Владивостока - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы город оживает, и можно насладиться его красотой в полной мере. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но все же возможна.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник первооткрывателям
- Триумфальная арка цесаревича Николая
- Золотая миля
- Здание универмага Кунста и Альберса
- Старейший музей на Дальнем Востоке
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник первооткрывателям на месте основания города.
- Триумфальную арку цесаревича Николая.
- Золотую милю — район с доходными домами, принадлежавшими иностранцам всех мастей.
- Здание универмага немцев Кунста и Альберса.
- Старейший на Дальнем Востоке музей.
- И другие достопримечательности, которые помогут понять, что происходило во Владивостоке на заре его появления.
Я расскажу:
- Кем были отцы-основатели Владивостока.
- Где описана повседневность города и горожан в прошлом — как люди жили и кого любили, кого боялись и с чем связывали надежды.
- Что за женщина приехала во Владивосток на 5 лет, а прожила все 30, горячо полюбив город.
- Какими отважными горнодобытчиками, предпринимателями и просто авантюристами прославился город.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе стелы открывателям Владивостока
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1128 туристов
Несмотря на то что я четыре года отработала в музее и имею дополнительное образование в области экскурсионной деятельности, я не люблю (от слова «совсем») понятия «гид», «экскурсия» и «экскурсовод». Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Лидия это бесспорное сокровище Владивостока! Редкость, когда историю умеют рассказать так ярко, образно и чрезвычайно интересно!
Этой прогулкой можно наслаждаться бесконечно, было даже жаль, что все закончилось:)
Супер увлекательно, содержательно и по настоящему живо, самые горячие рекомендации!
Этой прогулкой можно наслаждаться бесконечно, было даже жаль, что все закончилось:)
Супер увлекательно, содержательно и по настоящему живо, самые горячие рекомендации!
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Н
Огромное спасибо Лидии за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ, яркие образы.
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Н
Интересно и душевно! С искренней любовью к городу Лидия замечательно передает дух и его историю.
Лидия
Ответ организатора:
Наталья, спасибо Вам! За выбор и мужество выдержать маршрут сразу по прилёту 💪Наш юный Александр - вообще герой. Шоколадка, однозначно, его награда за подвиг;)
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С Лидией началось наше знакомство с Владивостоком. Несмотря на уставшее состояние после долгого перелета, 7ми часовой разницы во времени и жары, 2х детей с нами в таком же состоянии, экскурсия
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Лидия - удивительный рассказчик! Она очень хорошо знает историю своего города! Чувствуется не равнодушие, искренность, а каждый герой её рассказа, как будто близкий, лично знакомый ей человек. Город в её рассказах предстает ещё одним ожившим героем! Она хочет каждого влюбить в свой город, и у неё это получается!
Спасибо Лидия, за неповторимую прогулку по историческому центру (хочется сказать - сердцу) города!
Спасибо Лидия, за неповторимую прогулку по историческому центру (хочется сказать - сердцу) города!
+2
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Лидия,спасибо за замечательный рассказ,вы передаете свою любовь к Владивостоку! У нас "корни" из Приморья,и мама жила во Владивостоке,и сестра. А мы с семьей живем в центральной России. Хотелось погрузиться в
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