22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Понятие «край света» относительно там, где солнце только начинает свой путь. Здесь, во Владивостоке, жизнь кипела с самого основания города, и эта окраина империи привлекала людей особого склада, которые творили местную историю, — вы увидите в облике города след их невероятных судеб. В плавильном котле Владивостока смешалось так много разных кровей и культур, что нужен абсолютно особый взгляд, чтобы это все рассмотреть, и я помогу вам подобрать нужный «оптический прибор».

Что вас ожидает

Как покоряли край света

Важные достопримечательности города расскажут о том, как зарождался и обустраивался Владивосток и кто стоял у его истоков. Вы увидите место основания города — памятник первооткрывателям, пройдёте к Триумфальной арке цесаревича Николая и погуляете по «Золотой миле» — этот район пестрит доходными домами, принадлежавшими иностранцам всех мастей. Я покажу особняки, где жила первая владивостокская «блогерша» и где родился «король театра и кино» Юл Бриннер. Сохранившееся здание универмага немцев Кунста и Альберса, старейший на Дальнем Востоке музей и другие достопримечательности помогут вам понять, что происходило во Владивостоке на заре его появления.

Судьбы авантюристов и первопроходцев

Город на окраине континента славен не только своим местоположением, но и судьбами людей, которые отважились покорять дальневосточные просторы. Вы узнаете, кем были отцы-основатели Владивостока и где описана повседневность города и горожан в самом начале его существования: чем люди жили и кого любили, кого боялись и с чем связывали надежды. Я расскажу вам историю женщины, которая приехала во Владивосток на 5 лет, а прожила все 30, горячо полюбив город, а также о самых видных и отважных дальневосточных горнодобытчиках, предпринимателях и просто авантюристах.