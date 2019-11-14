22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Как покоряли край света Важные достопримечательности города расскажут о том, как зарождался и обустраивался Владивосток и кто стоял у его истоков. Вы увидите место основания города — памятник первооткрывателям, пройдёте к Триумфальной арке цесаревича Николая и погуляете по «Золотой миле» — этот район пестрит доходными домами, принадлежавшими иностранцам всех мастей. Я покажу особняки, где жила первая владивостокская «блогерша» и где родился «король театра и кино» Юл Бриннер. Сохранившееся здание универмага немцев Кунста и Альберса, старейший на Дальнем Востоке музей и другие достопримечательности помогут вам понять, что происходило во Владивостоке на заре его появления.
Судьбы авантюристов и первопроходцев Город на окраине континента славен не только своим местоположением, но и судьбами людей, которые отважились покорять дальневосточные просторы. Вы узнаете, кем были отцы-основатели Владивостока и где описана повседневность города и горожан в самом начале его существования: чем люди жили и кого любили, кого боялись и с чем связывали надежды. Я расскажу вам историю женщины, которая приехала во Владивосток на 5 лет, а прожила все 30, горячо полюбив город, а также о самых видных и отважных дальневосточных горнодобытчиках, предпринимателях и просто авантюристах.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Центральная площадь Владивостока.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Лидия и несмотря на то, что я работаю в музее и имею дополнительное образование в области экскурсионной деятельности, я не люблю (от слова «совсем») понятия «гид», «экскурсия» и «экскурсовод». Я предпочитаю... прогулки. Ведь на прогулке мы всегда можем выбрать более интересную вам дорогу, решить, где отдохнуть и попить кофе или в какой переулок свернуть, потому что он... нам просто понравился:)
Уже несколько лет я считаю своим хобби «влюблять людей во Владивосток» и главным инструментом для этого являются не обычные для большинства экскурсий факты/даты/имена, а образы, символы, легенды.
Если вы не боитесь узнать и полюбить этот город, а потом вдруг сдать обратные билеты, то обязательно напишите мне ;)
Очень интересная экскурсия, много нового и неожиданного. Спасибо!
Дмитрий
2 сентября 2019
Мы с женой достаточно часто пользуемся услугами частных гидов в разных городах и странах, соответственно, нам есть с чем сравнивать. В отношении экскурсии "Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света»" должен сказать, что это был один из самых приятных и запоминающихся опытов. Мы начали прогулку в кофейне, послушав рассказ Лидии о местной кофейной культуре, затем в комфортном режиме с перерывами на чудесное мороженое из жимолости (спасибо гиду за рекомендацию!) бродили по закоулкам города, о существовании которых не подозревают даже местные, слушали истории о первых жителях города, городские легенды и просто истории об одном из самых интересных городов России, заглянули в пару книжных, поискали дореволюционные батареи в закрытом нынче винном баре, поудивлялись любви корейцев к крабам и много чего ещё (теперь содержание песен Мумий тролля стало более понятным=) ).
Огромное спасибо Лидии за чудесный день во Владивостоке!
Дмитрий
12 августа 2019
Большое спасибо Лидии за экскурсию. Было интересно и познавательно пройтись по "закоулкам" Влавивостока.
Марина
11 августа 2019
Лидия-прекрасный экскурсовод, хотя она и говорит, что не профессионал. А по-моему самый настоящий. Она любит свой город, она его знает и постоянно узнает еще что-то новое. Увлекательный рассказчик, приятный в общении человек, не зацикленный на рассказе в одном русле. Просто до ее экскурсии у нас уже было два путешествия с гидами по Владивостоку. Лидия, расспросив, о чем мы уже знаем, скорректировала свой рассказ и мы узнали абсолютно другой Владивосток, но также прекрасный и удивительный. Он стал ближе, т.к. рассказывалось об обыкновенных людях, живших в этом городе и любивших его. Экскурсия пешеходная, но мы нисколько не устали. И вроде бы все время ходили по тому центру города, где проходишь каждый день и не один раз, но увидели и узнали очень много нового, что без Лидии бы даже не заметили бы.
Думаю, на эту экскурсию и с этим гидом можно отправляться человеку любого возраста, если он заинтересован узнать о Владивостоке много интересного.
Лидия, спасибо за экскурсию и вашу помощь и советы.
Оксана
29 июля 2019
Творческий, гибкий, динамичный подход. Живая история города с романтическим флёром. Необычный маршрут по старым улочкам, дворикам, уютным и цветущим. Интересен всем, кто любит нестандартные маршруты и предпочитает рассказы справочникам.
Татьяна
28 мая 2019
Экскурсовод Лидия, прекрасно провела нашу экскурсию, не смотря на погодные условия. Три часа пролетели незаметно. Наша группа была разновозрастной, но всем было интересно. Единственное пожилому человеку очень тяжело передвигаться в гору, поэтому маршрут был немного скорректирован. Экскурсовод не только провела с нами интересную прогулку-экскурсию, но и ответила на все наши дополнительные вопросы и подсказала интересные места для самостоятельного осмотра. Спасибо, Лидия! Рекомендуем всем.
Юлия
15 мая 2019
3 мая была на экскурсии «Владивосток и его первые поселенцы: жизнь «на краю света» с гидом Лидией. Очень нестандартный и интересный подход к подаче материала! Мне очень понравилось!! Много нового и интересного узнала и увидела в городе! Спасибо, Лидия!
Инна
15 мая 2019
Прогулка удалась!) Погода подарила нам солнечный тёплый день, а Лидия-интереснейший рассказ. Рады, что выбрали именно эту тему. Исторические факты о городе-они доступны в любом источнике. А вот какие-то местные байки, легенды-это можно услышать именно в частной беседе. Лидия показала нам уютные дворики, старинные красивейшие постройки, познакомила с духом Элеоноры Прей. И за столь короткий срок сумела поселить в нас любовь к Владивостоку. Прошло менее недели, а уже поселилось в душе желание снова пройти по переулкам, поросшим сиренью, увидеть пеструю ласковую кошку, потоптать ногами брусчатку дворика Старого ГУМа... Лидия, спасибо Вам за время и знания, которыми Вы с нами поделились!
Полина
7 мая 2019
Спасибо большое Лидии за невероятную экскурсию! Лидия провела с нами на ногах целый день и по настоящему раскрыла романтику Владивостока. Было интересно услышать историю этого города и увидеть его интересные места. Мы посетили все лучшие смотровые площадки города, про которые никто не знает. Лидия знаток своего дела. Советуем и рекомендуем!
Нина
5 апреля 2019
Огромное спасибо Лидии за искрометную, веселую и захватывающую экскурсию! Я столько интересного узнала, побывала в таких местах, которые самостоятельно не нашла бы, сфотографировалась везде, где хотела, и получила массу самых незабываемых впечатлений! Лидия - гид просто от Бога, она так преподносит информацию, что хочется слушать и слушать! И спрашивать, и спрашивать все новые подробности интереснейших историй о Владивостоке и его жителях.
Погулять по тихим улочкам, рассмотреть интересные дома и узнать любовные тайны их владельцев
Вы увидите «Дом с призраками», «Замок счастья» и чудесный особняк братьев Синкевичей. Услышите легенды о местных Мастере и Маргарите, роковом любовнике и призраках несчастной любви. Я расскажу о тяготах и прелестях жизни дам, оказавшихся на краю света, и страстях, кипевших в эпоху дуэлей.
О важной роли китайцев в жизни Владивостока и их отношениях с коренными жителями
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по самому интересному и загадочному району столицы Приморского края. Трудно представить, что граждане многомиллионного азиатского государства, граница которого проходит в ста километрах от Владивостока, не имели бы места в нашем городе. В конце XIX-начале XX веков представители китайской диаспоры играли важную роль в жизни Владивостока. Я расскажу, как их присутствие и затем исчезновение повлияли на город.
Заглянуть на подводную лодку, полюбоваться маяком и проехать по винтовым мостам через Золотой Рог
Большинство достопримечательностей Владивостока связаны с морем, город даже называют «тихоокеанскими воротами России». На неспешной прогулке вы убедитесь в этом, рассмотрев Корабельную набережную и маяк, заглянув в музей подводных лодок и проехав по мосту через бухту Золотой Рог. А дополнят прогулку «биография» города, легенды об исторических личностях и адреса любимых мест жителей Владивостока.