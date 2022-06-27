Морское приключение на катере

Морское приключение на катере

Что вас ожидает 🤩

  • Главные впечатления
  • Мыс Тобизина
  • Вы увидите Владивосток и мосты с моря, мы пройдем мимо мыса Тобизина, одного из красивейших мест Русского острова, вы увидите, как прибой бьётся о скалы, возвышенные обрывистые скалы захватывающие дух пейзажи, остановка наблюдение и фотосъемка
  • Остров Шкота
  • Далее мы отправляемся на необитаемый остров Шкота. По пути насладитесь потрясающими видами на залив Петра Великого, кроме всех прочих красот, на острове Шкота имеется один из двух крупных известных нам гротов в окрестностях Владивостока. Прогуляемся по острову, посмотрите на заброшенные военные укрепления, маяк и невероятные панорамы острова Шкота. Свесив ноги с уступа, смотришь вниз, от красоты и высоты перехватывает дыхание. Привал в маленькой уютной галечной бухте прямо под отвесными скалами.
  • Морские котики
  • Отправляемся исследовать морских котиков, есть вероятность увидеть морских котиков, вы почувствуете себя одним из морских биологов, исследуя их повадки. Во время встречи с сивучами проведем наблюдения и фотосъемку
  • Мореферма
  • Посетим мореферму на Русском острове, вы узнаете все о производстве морепродуктов, по желанию можно насладиться местным обедом из морепродуктов

Описание

Одна из самых интересных морских экскурсий Владивостока, проходящая среди высочайших обрывистых скал, чистейшего моря и животного мира

Вторник, среда, четверг, суббота воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстроходный катер, гид – проводник, страховка
Что не входит
  • Организовываем пикник из собственных продуктов в любое время
  • По желанию обед на мореферме от 1300 до 1500 рублей с человека
Место начала и завершения?
Катерная 6в
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, четверг, суббота воскресенье
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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