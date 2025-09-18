Мои заказы

Тур к бухтам Триозерье, Окуневая. Групповая экскурсия

Путешествие к живописным бухтам Приморья. Откройте для себя пляжи и скалы, насладитесь спокойствием и природой, без долгих переходов
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отдохнуть на берегу Японского моря. Туристы отправляются из Владивостока и посещают бухты Триозерье и Окуневая.

Здесь можно насладиться пляжами с белым песком и бирюзовой водой, а также сделать множество фотографий.

Путешествие подходит для всех, кто ищет спокойный отдых на природе, без долгих пеших переходов и с комфортным трансфером
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прекрасные пляжи
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 🚐 Комфортный трансфер
  • 🏖️ Спокойный отдых
  • 🌿 Живописные виды
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая. Групповая экскурсия© Юлия
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая. Групповая экскурсия© Юлия
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая. Групповая экскурсия© Юлия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Бухта Триозерье
  • Бухта Окуневая

Описание экскурсии

Пляжи Японского моря

В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:

  • Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.
  • Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.

Программа

  • 7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути
  • Посещение бухты Триозёрье (2 часа)
  • Посещение бухты Окуневая (2 часа)
  • Отправление во Владивосток, прибытие

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида
  • Трансфер по маршруту входит в стоимость (семиместный Toyota Town Ace Noah)
  • С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 07:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Ксения
18 сен 2025
Отличная поездка! Обе бухты очень красивые, море чистейшее, но чуть прохладное) наш гид наловил нам морских ежей, было здорово! Дорога долгая, но комфортная, виды того стоят!
Н
Наталья
10 сен 2025
Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!
Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!
Арина
Арина
31 июл 2025
Море положительных эмоций. Виды в бухте Окунёва невероятные!

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии из Владивостока

Тур к бухтам Триозерье, Окуневая
На машине
12 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У кинотеатра Уссури
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
На машине
12 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
11 ноя в 00:30
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Бухты Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Джиппинг
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухты Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Полюбоваться скалами, Японским морем, лесами и дикими пляжами
Начало: От вашей гостиницы
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:00
29 334 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке