Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отдохнуть на берегу Японского моря. Туристы отправляются из Владивостока и посещают бухты Триозерье и Окуневая.
Здесь можно насладиться пляжами с белым песком и бирюзовой водой, а также сделать множество фотографий.
Путешествие подходит для всех, кто ищет спокойный отдых на природе, без долгих пеших переходов и с комфортным трансфером
Здесь можно насладиться пляжами с белым песком и бирюзовой водой, а также сделать множество фотографий.
Путешествие подходит для всех, кто ищет спокойный отдых на природе, без долгих пеших переходов и с комфортным трансфером
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прекрасные пляжи
- 📸 Возможность сделать фото
- 🚐 Комфортный трансфер
- 🏖️ Спокойный отдых
- 🌿 Живописные виды
Что можно увидеть
- Бухта Триозерье
- Бухта Окуневая
Описание экскурсии
Пляжи Японского моря
В этой программе нет долгих пеших переходов, а есть неспешные прогулки вдоль моря, любование скалами и игрой волн — отдых для души и тела! По маршруту мы посетим:
- Бухту Триозерье — эффектный длинный пляж вдоль трех озер, одна из самых известных бухт нашего края.
- Бухту Окуневая — более камерная локация; с боков бухту обрамляют скалы, а три пляжа могут похвастаться крупным белым песком и бирюзовым цветом моря.
Программа
- 7:00 отправление из Владивостока в сторону города Находка (время приблизительное), 3 часа пути
- Посещение бухты Триозёрье (2 часа)
- Посещение бухты Окуневая (2 часа)
- Отправление во Владивосток, прибытие
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а видовая программа для пляжного отдыха без сопровождения гида
- Трансфер по маршруту входит в стоимость (семиместный Toyota Town Ace Noah)
- С собой возьмите еду для перекуса, воду; по желанию можно заглянуть в магазины по маршруту
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра Уссури
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
18 сен 2025
Отличная поездка! Обе бухты очень красивые, море чистейшее, но чуть прохладное) наш гид наловил нам морских ежей, было здорово! Дорога долгая, но комфортная, виды того стоят!
Н
Наталья
10 сен 2025
Однозначно стоит посетить. Виды и море восторг. Дорога чуть утомила. Водитель АС! Компания собралась супер!
Арина
31 июл 2025
Море положительных эмоций. Виды в бухте Окунёва невероятные!
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур к бухтам Триозерье, Окуневая
Групповая экскурсия до 10 человек к живописным бухтам Приморского края. Неспешные прогулки, красивые пляжи и возможность сделать множество фото
Начало: У кинотеатра Уссури
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Владивостока - на юг Приморья
Откройте для себя красоту южного Приморья: бухты, пляжи и заповедные парки в одной увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
11 ноя в 00:30
29 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухты Триозерье и Ежовая на внедорожнике
Полюбоваться скалами, Японским морем, лесами и дикими пляжами
Начало: От вашей гостиницы
Завтра в 14:00
11 ноя в 08:00
29 334 ₽ за всё до 6 чел.