Владивосток и его живописные окрестности

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Вы увидите старинный маяк Токаревского, подниметесь на сопки с идиллическими видами и оцените оборонительные сооружения на острове Русский. Погрузитесь в прошлое и настоящее Приморского края.
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
Владивосток и его живописные окрестности
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Что вас ожидает:

  • Маяк Токаревского
  • Мост Русский
  • Мост Золотой
  • Японское море
  • Фортификационные сооружения
  • ДВФУ
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Описание

Владивосток — невероятно многоликий город с самобытным характером. Я раскрою три его грани: портовую, фортификационную и курортную. Город-порт Владивосток с трех сторон омывается морем. Мы отправимся на один из первых каменных маяков на Дальнем Востоке — маяк Токаревский, возведенный в 1910 году. Прогуляемся по искусственной косе и насладимся живописными пейзажами. Я расскажу, что такое «морской женьшень», как его приготовить и где попробовать. Город-форт Вы посетите два знаковых сооружения Владивостокской крепости: Новосильцевскую батарею и форт Поспелова. Я подробно раскрою, как проходило их строительство, с какими сложностями столкнулись рабочие и какие легенды связаны с этими местами. А также: какие исторические события здесь случались и какие знаменитые люди бывали. Город-курорт Современный Владивосток — это удобная инфраструктура, чистое море и красивая природа. Мы поднимемся на три самые живописные местные сопки: Крестовую, Орлиное гнездо и Бурачка. Полюбуемся видами города и поговорим о его развитии. А если пожелаете, прокатимся на единственном фуникулере в России, функционирующем как общественный транспорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Добрый день! В ближайшее время мы свяжемся с вами для уточнения деталей:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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