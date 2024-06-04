🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 29 отзывов Популярное предложение По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан... Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 3 400 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Популярное предложение К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере Начало: На ул. Катерная 6В 26 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 22 отзыва Популярное предложение Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест Начало: на Корабельной набережной Расписание: ежедневно в 11:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй Начало: В центре города 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете Начало: В центре города 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу Начало: На Корабельной набережной 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 28 отзывов Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом Начало: По договоренности 9 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 94 отзыва Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны Начало: Отель туристов 15 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6.5 часов 114 отзывов Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии 11900 11 305 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 116 отзывов Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места Начало: У кинотеатра Океан 8 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Влюбиться во Владивосток за 1 день Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский 11 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 178 отзывов Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике Начало: Заберем от гостиницы 19270 17 343 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки 15% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края Начало: У вашего отеля 14880 12 648 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады 10500 9 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных 18 190 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Европейская культура и азиатская мудрость Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас 18300 16 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей Начало: на улице Светланская от 9 980 ₽ за всё до 7 чел.

🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас Начало: У вашего отеля/апартаментов 57 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке 10 010 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 70 отзывов Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память Начало: Площадь Борцов Революции Расписание: каждый день в 20.00 1 500 ₽ за человека

🚤 На катере 20% скидка Групповая 2 часа 19 отзывов Популярное предложение Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере Начало: Ул. Катерная, 2В от 3700 2 960 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 200 отзывов Морская экскурсия «Мосты Владивостока» Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 442 отзыва «По страницам истории»: погружение в историю Владивостока Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий Расписание: Через день в 10:30 и 14:30 от 1 700 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города от 11 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 36 отзывов Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты Начало: Площадь Борцов Революции 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 4 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета» Начало: Площадь Борцов Революции Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина Начало: Кинотеатр «Уссури» Расписание: Любой день 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 5 часов Вокруг острова Русский - на скоростном катере Наслаждаться морскими видами целых 5 часов Начало: Ул. Катерная 6В 42 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Владивосток и его живописные окрестности Начало: По договоренности 9 800 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам Начало: Удобное вам 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа Морская прогулка на край земли Начало: Удобное вам 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 3 часа Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе Начало: В бухте Улисс 33120 29 808 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур Начало: Я заберу вас с вашего места проживания 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа Остров Русский на лодке Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами Начало: В районе верхней станции фуникулёра 9 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона Начало: У аэропорта Владивостока 8 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🏄 SUP-прогулки Групповая 6.5 часов Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе) Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья Начало: В центре Владивостока Расписание: ежедневно в 10:00 4 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Гранд-экскурсия по Владивостоку Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов 9 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов По Владивостоку и острову Русский Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей Начало: У вашего отеля 11 000 ₽ за всё до 4 чел.