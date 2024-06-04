Экскурсии к Золотому мосту

Найдено 42 экскурсии в категории «Золотой мост» во Владивостоке, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Популярное предложение
По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
Насыщенная экскурсия по Владивостоку и острову Русский. Увидите знаковые места города и узнаете интересные факты о регионе
Начало: На центральной площади Владивостока (улица Светлан...
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
3 400 за человека
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
Погрузитесь в увлекательное морское путешествие по бухтам и островам Владивостока на скоростном катере
Начало: На ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 10 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории и знаковым местам
Откройте для себя историческую суть Владивостока, следуя по следам его основателей и знаковых мест
Начало: на Корабельной набережной
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
1 800 за человека
Вечерний Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800 за всё до 3 чел.
Владивосток - не благодаря, а вопреки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Владивосток - не благодаря, а вопреки: путешествие по истории города
Познакомьтесь с Владивостоком через истории людей, чья смелость и решимость сформировали его судьбу
Начало: На Корабельной набережной
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 800 за всё до 4 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340 за всё до 3 чел.
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
94 отзыва
Владивосток, остров Русский и мыс Тобизина: путешествие по символам города
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от старинного маяка до современных мостов. Экскурсия откроет самые живописные уголки и исторические тайны
Начало: Отель туристов
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Привет, я Владивосток!
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
114 отзывов
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1190011 305 за всё до 3 чел.
Владивосток как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
116 отзывов
Владивосток как на ладони: путешествие по смотровым площадкам
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, наслаждаясь видами с высоты и узнавая историю через его знаменитые места
Начало: У кинотеатра Океан
14 июня в 08:30
15 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Влюбиться во Владивосток за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Влюбиться во Владивосток за 1 день
Удивительный Владивосток за один день: от Транссибирской магистрали до панорамных видов острова Русский
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Русский, Шкота и Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
178 отзывов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по островам Владивостока
Погрузитесь в мир природных красот и исторических загадок Владивостока с эксклюзивной экскурсией на внедорожнике
Начало: Заберем от гостиницы
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
1927017 343 за всё до 6 чел.
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
Совместить активный отдых с изучением первозданной природы Приморского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:30
1488012 648 за всё до 5 чел.
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Мыс Тобизина: главная точка на острове Русский
Авто-пешеходная экскурсия через мосты, скалистые обрывы и лисьи засады
Сегодня в 12:00
14 июня в 08:00
105009 450 за всё до 4 чел.
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Приморский минимум: остров Русский, мыс Тобизина, сафари-парк и бухта Стеклянная
Очутиться среди главных чудес Приморья, природных и рукотворных
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
18 190 за всё до 7 чел.
Европейская культура и азиатская мудрость
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Европейская культура и азиатская мудрость
Уловить единение двух частей света и открыть историю портового города на авто-прогулке
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
9 500 за всё до 3 чел.
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сапы во Владивостоке: прогулка на закате + пикник
Плыть в лучах заходящего солнца и лакомиться свежими морепродуктами
13 июня в 18:00
14 июня в 18:00
18 000 за всё до 3 чел.
Владивосток и Русский остров за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Владивосток и Русский остров: полное погружение за один день
Хотите увидеть лучшее из Владивостока и Русского острова всего за один день? Эта экскурсия создана для вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
1830016 470 за всё до 4 чел.
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Владивосток, остров Русский и Токаревский маяк: путешествие по символам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владивостоку, где история и современность переплетаются на фоне захватывающих пейзажей
Начало: на улице Светланская
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
от 9 980 за всё до 7 чел.
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком с экскурсией
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Незабываемый полёт на самолёте над Владивостоком: мосты, острова, маяк
Подарите себе возможность увидеть Владивосток с высоты птичьего полёта: мосты, острова и знаменитый маяк ждут вас
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
57 150 за всё до 3 чел.
Остров Русский и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия по острову Русский и бухте Стеклянная во Владивостоке
Узнайте секреты острова Русский и бухты Стеклянная во Владивостоке. Прогулка по мостам, историческим местам и уникальным природным объектам
Начало: По месту вашего проживания во Владивостоке
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
10 010 за всё до 3 чел.
Ночные огни Дальневосточной Столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
70 отзывов
Ночные огни Дальневосточной Столицы: Групповая экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу ночного Владивостока, наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог и иллюминацией мостов. Уникальные фото на память
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: каждый день в 20.00
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
1 500 за человека
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
2 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по акватории Владивостока на катере
Начало: Ул. Катерная, 2В
Завтра в 20:00
11 июня в 20:00
от 37002 960 за человека
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
200 отзывов
Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
Начало: Корабельная Набережная, причал 36, Владивосток
Расписание: Ежедневно с 24 мая 2024 года в 13:45, 15:00, 18:30 ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 600 за человека
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
5-ти часовая экскурсия: «Тайны острова Русский»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
36 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны острова Русский» во Владивостоке
Погрузитесь в историю острова Русский, насладитесь морскими пейзажами и узнайте его секреты
Начало: Площадь Борцов Революции
Завтра в 15:00
12 июня в 15:00
2 800 за человека
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Топ-места Владивостока + визитная карточка о. Русский - мыс Тобизина
Начало: Кинотеатр «Уссури»
Расписание: Любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Вокруг острова Русский - на скоростном катере
Наслаждаться морскими видами целых 5 часов
Начало: Ул. Катерная 6В
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
42 000 за всё до 10 чел.
Владивосток и его живописные окрестности
Индивидуальная
2 часа
Владивосток и его живописные окрестности
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.
Огни вечернего Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: огни, мосты, панорамы
Исследуйте волшебство вечернего Владивостока с его захватывающими панорамами и сияющими мостами в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
6 500 за всё до 3 чел.
Лучшие виды Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на край земли
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
Морская прогулка на край земли
Начало: Удобное вам
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вокруг Владивостока на катере: море, музыка, гребешок и бокал игристого
Расслабиться на волнах, увидеть визитные карточки города и понять, почему маяки так манят к себе
Начало: В бухте Улисс
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
3312029 808 за всё до 10 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Остров Русский на лодке
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский на лодке
Прокатиться на моторной лодке по бухтам острова Русский и полюбоваться фантастическими пейзажами
Начало: В районе верхней станции фуникулёра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 490 за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.
По Владивостоку и острову Русский
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
По Владивостоку и острову Русский
Путешествие с фотографом-пейзажистом, который покажет самые живописные уголки города и окрестностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
🚤 На катере
скидка
15%
Групповая
2 часа
Море, закат, Владивосток. Вечерняя прогулка на катере
В уютной мини-группе отправиться к лучшим видам на город, бухты, мосты и маяк
Начало: На Катерной улице
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
36003 060 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер Никки😍 точно вернусь, теперь на мыс Тобизина🥰
    Великолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и суперВеликолепная экскурсия, которая навсегда останется в памяти. Очень милая Ангелина, прекрасный маршрут, интересная экскурсия и супер
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Вечерний Владивосток
    Экскурсия понравилась. Все прошло очень динамично. Гид Виктория - отличный экскурсовод! Спасибо большое за увлекательную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Владивосток - не благодаря, а вопреки
    Прекрасная прогулка, со множеством интересных исторических фактов и рассуждений, прогулка по городу до видовки с красивейшим видом города. Интеллигентный и
    читать дальше

    доброжелательный гид. Экскурсия не для первого знакомства с городом, а для тех, кто хочет не только увидеть, а именно узнать больше, для гурманов исторических фактов и загадок

  • е
    екатерина
    1 июня 2024
    Остров Русский и бухта Стеклянная
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и нас сопровождал пёс Ник. Рекомендуем
    Экскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно иЭкскурсия прошла отлично. Несмотря на мелкий дождь, мы получили огромное удовольствие. Ангелина рассказывала очень интересно и
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Привет, я Владивосток!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное знание истории Владивостока, верно выстроенный маршрут, легко и доступно изложенная информация… Рекомендую Наталью как опытного и любящего свою работу гида!!!
    Нам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. ПрекрасноеНам просто повезло, что первое знакомство с городом для нас с детьми организовала именно Наталья. Прекрасное
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Едем на Русский остров: мыс Тобизина + прогулка на сапах
    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров Русский желала попасть с
    читать дальше

    прошлого года, когда это свершилось Игорь мне помог узнать его. Поразила красота, мощь природы. Небольшой дождик и безветрие как бы дали изюминку просмотра, получились очень яркие и сочные снимки! Игорь тонко чувствует, чего хочет путешественник. Благодаря этой поездки родился небольшой стишок: если и есть на свете рай, то это Приморский край 🤩😀. Погодные условия не отменили катание на сапборде. Островок Папенберга находится в тихой бухточек и плыть к нему - одно удовольствие. Время пролетело быстро, было очень насыщенно, увлекательно. Много рассказывал Игорь об острове. Очень советую выбрать эту экскурсию, кто впервые во Владивостоке и хотел познакомиться с островом.

    Все началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. ОстровВсе началось встречи в аэропорту, Игорь встретил меня и началось маленькое путешествие, которое запомнится навсегда. Остров
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Магия вечернего Владивостока
    Отличный гид. Очень приятный в общении. Посмотрели все топовые локации и даже одну секретную. Рекомендую. Вечерний Владивосток обязателен к просмотру.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Экскурсия понравилась. Спасибо Дмитрию и водителю, к сожалению имя не знаю… Дмитрий знаток и все рассказывал с любовью к Владивосток. На все вопросы отвечал с вниманием и дал несколько полезных советов.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Отличная экскурсия, шикарные виды, интересный рассказ!!! Рекомендую!!!
  • П
    Полчкова
    30 мая 2024
    Морская экскурсия «Мосты Владивостока»
    Интересное сопровождение гида

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Золотой мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
  1. По Владивостоку и острову Русский: самое-самое за 4 часа
  2. К маякам, островам и бухтам Владивостока - на скоростном катере
  3. Владивосток - не благодаря, а вопреки: экскурсия в мини-группе
  4. Вечерний Владивосток
  5. Магия вечернего Владивостока
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Золотой мост" можно забронировать 42 экскурсии от 1 500 до 57 150 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1674 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 42 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Золотой мост», 1674 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам