Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Владивостока.
Мы увидим Корабельную набережную, исторические и современные боевые корабли Тихоокеанского флота, первую высотку Владивостока, памятник Высоцкому, поражающие воображение Золотой и Русский мосты, маяк Токаревского.
Мы увидим Корабельную набережную, исторические и современные боевые корабли Тихоокеанского флота, первую высотку Владивостока, памятник Высоцкому, поражающие воображение Золотой и Русский мосты, маяк Токаревского.
Описание экскурсииЗнакомство с Владивостоком После этой экскурсии далекий и неизведанный Владивосток станет для вас близким и родным. Что связывает Крымскую войну, французского астронома Лапласа, похитителя княжны Таракановой, шотландца Грейга, Аллу Пугачеву и Владивосток? Ответы на эти вопросы вы узнаете во время экскурсии, которая начнется на Центральной площади, где мы узнаем историю ее главных зданий, памятников, храма Спасо-Преображенского кафедрального собора. Мы проедем по главной улице города — Светланской — на Корабельную набережную и познакомимся с главной святыней Владивостока — мемориальным комплексом «Боевая слава Тихоокеанского флота», церемонией полуденного выстрела, с историческим и современными боевыми кораблями Тихоокеанского флота, памятником основателям города, подводной лодкой С-56, Аркой Цесаревича и первым музеем России на Дальнем Востоке, Адмиральским сквером, памятниками военному губернатору Камчатки адмиралам Завойко и Лазо, всенародному любимцу Владимиру Высоцкому. Мы увидим первую высотку Владивостока, построенную еще при царе, — дом М. К. Федорова, первого городского головы. Проедем мимо памятников морякам Торгового флота и Г. И. Невельскому на «заповедную» улицу города — Пушкинскую, где полюбуемся Пушкинским театром, Лютеранской кирхой, зданиями бывшего Восточного института и львами Ши-цза, поднимемся на фуникулёре на его верхнюю площадку. По Золотому мосту над бухтой Золотой Рог мы проедем мимо Приморской сцены Мариинского театра и далее по полуострову Шкота к Токаревскому маяку — одному из пяти маяков Владивостока… Мы увидим самую южную точку города, где Азия встречается с Тихим Океаном, остров Русский, полюбуемся проливом Босфор Восточный и Русским мостом. На обратном пути осмотрим сквер удивительного моряка России, Казанский мост и два вокзала — морской и железнодорожный, памятник американскому актеру Юлу Бриннеру. Завершится экскурсия на Центральной площади города. Экскурсию проведет аккредитованный гид — Сергей Макаров, стаж работы — 12 лет. Важная информация:
- В случае неблагоприятной дорожной обстановки на полуострове Шкота в сторону Токаревского маяка мы оставляем за собой право поменять маршрут на другой интересный обьект.
- Ежегодно во Владивостоке с 1 по 30 июня идет ремонт фуникулера, этот элемент экскурсии меняется на осмотр другого объекта.
- Настоятельно рекомендуем иметь непромокаемые плащи на случай осадков.
- В период жары необходимо взять с собой бейсболки и шляпы, по возможности — ручные вентиляторы.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабельная набережная
- Мемориальный комплекс Боевая слава Тихоокеанского флота
- Церемония полуденного выстрела
- Корабли Тихоокеанского флота
- Памятник основателям города
- Подводная лодка С-56
- Арка Цесаревича
- Первый музей России на Дальнем Востоке
- Адмиральский сквер
- Памятник военному губернатору Камчатки адмиралу Завойко
- Памятник Владимиру Высоцкому
- Пушкинский театр
- Лютеранская кирха
- Золотой мост
- Русский мост
- Казанский мост
- Бухта Золотой рог
- Пролив Босфор Восточный
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Маяк Токаревского
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Владивосток, ул. Светланская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- В случае неблагоприятной дорожной обстановки на полуострове Шкота в сторону Токаревского маяка мы оставляем за собой право поменять маршрут на другой интересный обьект
- Ежегодно во Владивостоке с 1 по 30 июня идет ремонт фуникулера, этот элемент экскурсии меняется на осмотр другого объекта
- Настоятельно рекомендуем иметь непромокаемые плащи на случай осадков
- В период жары необходимо взять с собой бейсболки и шляпы, по возможности - ручные вентиляторы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
4 ноя 2025
Были на экскурсии "Знакомый незнакомый Владивосток". 4 часа пролетели не заметно. Столько всего интересного узнали, увидели. Очень познавательно. И всё благодаря нашему экскурсоводу Сергею. Вот,что значит человек на своём месте. С такой любовью рассказывал,что хотелось слушать и слушать. Рекомендую 100 %
М
Мария
1 ноя 2025
Спасибо нашему экскурсоводу, Сергею Егоровичу. Экскурсия была очень наполненная. Действительно познакомились с городом. Узнали много истории. Рекомендуем
Е
Елена
31 окт 2025
Были на экскурсии всей семьей.
Очень понравилось!
Посетили основные достопримечательности города и влюбились в него!
Большое спасибо талантливому экскурсоводу Сергею Егоровичу!!!!
Очень понравилось!
Посетили основные достопримечательности города и влюбились в него!
Большое спасибо талантливому экскурсоводу Сергею Егоровичу!!!!
И
Иннокентий
28 окт 2025
Отличная экскурсия! Гид Сергей Егорович рассказал много интересного про город Владивосток! Рекомендую!
Л
Людмила
28 окт 2025
Были на экскурсии «Знакомый незнакомый Владивосток» гидом был замечательный Сергей Егорович, потрясающая экскурсия. Столько интересных фактов рассказал о своем городе, показал Владивосток с его красивыми пейзажами и шикарным морем!!!
Рекомендую посетить эту экскурсию 👍
Рекомендую посетить эту экскурсию 👍
А
Анатолий
28 окт 2025
Удобный формат для экскурсии, на легковом авто - можно изменить маршут, небольшая группа - легко общаться с экскурсоводом. С Сергеем (наш экскурсовод) проехались даже больше запланированного, все было очень интересно, спасибо!
Ю
Юлия
27 окт 2025
Экскурсия замечательная. Гид Сергей рассказывал так интересно, что хотелось слушать и слушать. Посетили много достопримечательностей. Огромное спасибо за обзорную экскурсию!
О
Олеся
25 окт 2025
Поездка очень понравилась. Спасибо большое организаторам за такую прекрасную экскурсию. Отдельное спасибо гиду за креативный подход и блестящее знание истории города.
Чудесная экскурсия, рекомендую.
Чудесная экскурсия, рекомендую.
К
Кирикова
22 окт 2025
Понравилось ВСЕ!!!! Конечно город красив… Но как Сергей его преподнес! ☺️ Смаковали каждый момент пешей прогулки с гидом, слушая его рассказ, с подтекстами😁 Человек на своем месте! Обаял нас своим дружелюбием, знанием истории города, ну и вниманием к каждой мелочи. Увезем домой прекрасные воспоминания!!! 💞
Б
Бордун
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Огромная благодарность Дмитрию. Всегда приятно иметь дело с профессионалом, влюбленным в свой город. Я бывал во Владивостоке ни раз. Описывать, что я видел считаю не целесообразным. А вот
С
Степан
15 окт 2025
Экскурсия, под предводительством Сергея Егоровича, оказалась интересной и очень насыщенной на интригующие факты биографии Владивостока. Посмотрели достопримечательности, оказались на самой высокой сопке, послушали всякое разное из истории города, прокатились на
О
Оксана
12 окт 2025
Спасибо огромное нашему гиду Макарову Сергею за увлекательную и познавательную программу. Узнали много интересного и получили ответы на все непростые наши вопросы. Рекомендуем обязательно.
О
Оксана
11 окт 2025
Были сегодня на экскурсии знакомство с Владивостоком. Наш гид Макаров Сергей очень интересно рассказал про город. Провез по всем знаковым местам. Очень увлекательно донес интересные факты. Ответил на все наши непростые вопросы. Спасибо за увлекательную экскурсию. Очень рекомендуем.
И
Ирина
7 окт 2025
Огромное спасибо Макарову Сергею Егорьевичу за проведение экскурсии,даже при отмене остальных участников,вы подарили мне своей эрудицией день счастья и восторга, уместный юмор,прекрасная манера речи и т. д
Здоровья вам,всех благ и процветания Владивостоку🙏🌞🌞🌞
Здоровья вам,всех благ и процветания Владивостоку🙏🌞🌞🌞
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Прекрасный гид Макаров Сергей Егорович приятный грамотный эрудированный и на приколе, с деликатным юмором! Он знает ответы на все-привсе вопросы туристов! Он именно знаток этого края! Превосходно ведёт машину при
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
19 ноя в 11:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - вид сверху
Путешествие по Владивостоку с захватывающими видами и интересными историями. Откройте для себя уникальные места города на сопках
Начало: Центр
19 ноя в 09:00
21 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.