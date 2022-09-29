Прибытие в отель выбранной категории.
Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.
Заселение в номера после 14:00.
14:00 Сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.
14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, кампус ДВФУ.
Возвращение на ж/д вокзал к 18:00.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
10:00 Сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.
10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой (не входит в стоимость).
Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.
За дополнительную плату: посещение парка львов.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы) 10:00 – сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или около гостиницы проживания.
10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский.
Маршрут: ж/д вокзал – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – Форт Поспелова – проезд мимо кампуса ДВФУ.
По окончании экскурсии по желанию возможно посещение Океанариума.
Турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов.
Океанариум работает до 20:00.
Заказывать и выкупать входные билеты необходимо заранее или покупка билетов самостоятельно в кассе Океанариума (наличие билетов в день экскурсии не гарантируется!).
Возвращение на ж/д вокзал.
Свободное время.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
За дополнительную плату можно выбрать экскурсию.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
За дополнительную плату можно выбрать экскурсию.
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
В 12:00 освобождение номеров.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
|Гостиница
|Даты заезда
|Двухместное
|Одноместное
|Моряк (с завтраком)
|сентябрь
|25 500
|36 000
|октябрь-декабрь
|24 000
|33 500
|Корона (без завтрака)
сентябрь
бюджетный
стандарт
22 000
23 500
35 000
01.10 по 30.10
бюджетный
стандарт
22 000
23 500
34 000
01.11 по 31.12
бюджетный
стандарт
21 500
22 000
31 000
|Экватор (размещение 2+3 эконом номера, без завтрака)
|май, сентябрь, октябрь
|18 000
|—
|ноябрь, декабрь
|17 500
|Экватор — одноместный эконом
(без завтрака)
|сентябрь, октябрь
|—
|26 000
|ноябрь, декабрь
|23 000
|Экватор — одноместный эконом
(с завтраком)
|сентябрь, октябрь
|Вид на море
|34 600
|ноябрь, декабрь
|33 000
|Владивосток (с завтраком)
|01.07 по 10.10
37 000
41 000
51 500
60 000
|11.10 по 31.10
31 500
34 500
42 500
50 000
|01.11 по 31.12
30 000
33 000
40 000
45 500
|Приморье (без завтрака/с завтраком)
|сентябрь-октябрь
32 000
34 700
47 800
51 500
|01.11 по 30.11
22 000
26 500
28 500
31 500
|01.12 по 31.12
19 500
22 000
24 000
26 000
|Жемчужина (с завтраком)
|май-октябрь
|29 800
|42 800
|01.11 по 30.11
|28 000
|36 500
|01.12 по 31.12
|24 000
|29 500
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.
Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.
Может быть подселение.
В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол. В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.
Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.