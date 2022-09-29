Владивосток за 6 дней

Проведите неделю незабываемого отпуска в Приморском крае

Проведите неделю незабываемого отпуска в Приморском крае. Вас ждет интересное знакомство с достопримечательностями его столицы – Владивостока.

В программе обзорная экскурсия по городу со знаменитыми двумя мостами, посещение Сафари-парка с животными уссурийской тайги, остров Русский, а также свободные дни для самостоятельного отдыха. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Ближайшие даты:
1
окт
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дек

Что вас ожидает 🤩

Сафари-парк
Сафари-парк
Понаблюдаем с виадука, без решёток, за тиграми и леопардами
Остров Русский
Остров Русский
Нас ждет экскурсия по интересным местам острова, а по желанию возможно посетить океанариум
Отдых у моря
Отдых у моря
Два свободных дня для релакса или выбора дополнительной программы на свой вкус

Программа тура по дням

1 день

Владивосток

Прибытие в отель выбранной категории.

Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.

Заселение в номера после 14:00.

14:00 Сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

14:00 – 18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку с двумя мостами.

В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56» (снаружи), памятник Муравьеву-Амурскому, видовая площадка, Золотой мост, пролив Босфор Восточный, Русский мост, Уссурийский залив, кампус ДВФУ.

Возвращение на ж/д вокзал к 18:00.

ВладивостокВладивостокВладивостокВладивосток
2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • Парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.

Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой (не входит в стоимость).

Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.

За дополнительную плату: посещение парка львов.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы) 10:00 – сбор группы у памятника Ленину на против ж/д вокзала или около гостиницы проживания.

10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский.

Маршрут: ж/д вокзал – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – Форт Поспелова – проезд мимо кампуса ДВФУ.

По окончании экскурсии по желанию возможно посещение Океанариума.

Турфирма поможет с предварительной покупкой входных билетов.

Океанариум работает до 20:00.

Заказывать и выкупать входные билеты необходимо заранее или покупка билетов самостоятельно в кассе Океанариума (наличие билетов в день экскурсии не гарантируется!).

Возвращение на ж/д вокзал.

Свободное время.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

За дополнительную плату можно выбрать экскурсию.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

За дополнительную плату можно выбрать экскурсию.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницаДаты заездаДвухместноеОдноместное
Моряк (с завтраком)сентябрь25 50036 000
октябрь-декабрь24 00033 500
Корона (без завтрака)

сентябрь

бюджетный

стандарт

22 000

23 500

35 000

01.10 по 30.10

бюджетный

стандарт

22 000

23 500

34 000

01.11 по 31.12

бюджетный

стандарт

21 500

22 000

31 000

Экватор (размещение 2+3 эконом номера, без завтрака)май, сентябрь, октябрь18 000
ноябрь, декабрь17 500
Экватор — одноместный эконом
(без завтрака)		сентябрь, октябрь26 000
ноябрь, декабрь23 000
Экватор — одноместный эконом
(с завтраком)		сентябрь, октябрьВид на море34 600
ноябрь, декабрь33 000
Владивосток (с завтраком) 01.07 по 10.10

37 000
вид на город

41 000
вид на море

51 500
вид на город

60 000
вид на море

11.10 по 31.10

31 500
вид на город

34 500
вид на море

42 500
вид на город

50 000
вид на море

01.11 по 31.12

30 000
вид на город

33 000
вид на море

40 000
вид на город

45 500
вид на море

Приморье (без завтрака/с завтраком)сентябрь-октябрь

32 000
без завтрака

34 700
с завтраком

47 800
без завтрака

51 500
с завтраком

01.11 по 30.11

22 000
без завтрака

26 500
с завтраком

28 500
без завтрака

31 500
с завтраком

01.12 по 31.12

19 500
без завтрака

22 000
с завтраком

24 000
без завтрака

26 000
с завтраком

Жемчужина (с завтраком)май-октябрь29 80042 800
01.11 по 30.1128 00036 500
01.12 по 31.1224 00029 500

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2*

5 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*Гостиница «Моряк» 2*

Отель «Корона» 3*

5 ночей

Отель “Корона” расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на территории. От гостиницы «Корона» около 3 км до центра Владивостока.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном с кабельными каналами и электрическим чайником. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Для дополнительного комфорта предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Стойка регистрации работает круглосуточно. При гостинице имеется ресторан.

Расстояние до железнодорожного вокзала Владивостока составляет 2 км. Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) находится в 51 км от отеля.

Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*Отель «Корона» 3*

Отель «Экватор» 3*

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3*

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*Отель «Жемчужина» 3*

Отель «Приморье» 3*

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*Отель «Приморье» 3*

Гостиница «Владивосток»

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол. В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»Гостиница «Владивосток»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, указанное в программе
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
  • Встреча-проводы группы свыше 5 человек и выше на ж/д – 800 рублей, аэропорт 1 600 рублей
  • Питание (которое не входит в программу).
  • Посещение парка львов:
  • Взрослые – 300 руб.
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту – 200 руб.
  • До 3-х лет – бесплатно.
  • Посещение океанариума:
  • Взрослые – 1200 руб.
  • Дети от 5 до 14 лет – 700 руб.
  • Океанариум работает до 20 часов. Заказывать и выкупать входные билеты необходимо заранее, наличие билетов в день экскурсии не гарантируется
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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