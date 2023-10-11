5 дней
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию
8 ноя в 16:00
9 ноя в 09:00
12 950₽ за человека
8 дней
В Китай из Владивостока: восьмидневный тур в Хуньчунь
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Расписание: Ежедневно кроме воскресенья
8 ноя в 14:00
9 ноя в 09:00
23 500₽ за человека
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВарвара11 октября 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
- ААлександра1 августа 2023В Китай на 10 дней: из Владивостока в ДаляньРешили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
- ССофья1 июля 2023Покоряя Китай: путешествие в Хуньчунь на 8 днейРешила я что пора отвезти детей за границу, для начала выбрали Хуньчунь. Друзья уже ездили туда, говорили что есть что
- ЛЛюбовь29 июня 2023Покоряя Китай: путешествие в Хуньчунь на 8 днейОгромное спасибо организаторам моей поездки в Хуньчунь. Это была первая моя поездка за рубежи моей Родины. Спасибо Кристине. переводчику Ирине.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Животные»
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