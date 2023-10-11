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посмотреть и не особо по карману бьет. Перед выездом позвонили, предупредили, доехали довольно быстро, наверно потому что автобус был рейсовым. Руководитель группы Нина очень внимательный руководитель, отвечала на все мои вопросы, а их было много). В Хуньчуне все очень понравилось. Нина по приезде в Китай, сразу объяснила, куда нужно ходить, а куда ни в коем случае нельзя. Так и поступили. Дети нагулялись, наелись еще и вещей на два сезона вперед прикупили. Дорога назад – также уютно и быстро. Рады и очень благодарны Вам за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха!