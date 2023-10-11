Туры с животными во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Животные» во Владивостоке, цены от 12 950 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
На автобусе
5 дней
Владивосток - Китай: индивидуальный тур в Хуньчунь
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию
8 ноя в 16:00
9 ноя в 09:00
12 950 за человека
В Китай из Владивостока: восьмидневный тур в Хуньчунь
На автобусе
8 дней
В Китай из Владивостока: восьмидневный тур в Хуньчунь
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Расписание: Ежедневно кроме воскресенья
8 ноя в 14:00
9 ноя в 09:00
23 500 за человека
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
На яхте
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Варвара
    11 октября 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Рады и очень благодарны Вас за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха! Теперь думаю попробовать полечиться у китайцев)))
  • А
    Александра
    1 августа 2023
    В Китай на 10 дней: из Владивостока в Далянь
    Решили мы с подругой провести наш отпуск в Даляне
  • С
    Софья
    1 июля 2023
    Покоряя Китай: путешествие в Хуньчунь на 8 дней
    Решила я что пора отвезти детей за границу, для начала выбрали Хуньчунь. Друзья уже ездили туда, говорили что есть что
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    посмотреть и не особо по карману бьет. Перед выездом позвонили, предупредили, доехали довольно быстро, наверно потому что автобус был рейсовым. Руководитель группы Нина очень внимательный руководитель, отвечала на все мои вопросы, а их было много). В Хуньчуне все очень понравилось. Нина по приезде в Китай, сразу объяснила, куда нужно ходить, а куда ни в коем случае нельзя. Так и поступили. Дети нагулялись, наелись еще и вещей на два сезона вперед прикупили. Дорога назад – также уютно и быстро. Рады и очень благодарны Вам за организацию такого маленького но приятного семейного отдыха!

  • Л
    Любовь
    29 июня 2023
    Покоряя Китай: путешествие в Хуньчунь на 8 дней
    Огромное спасибо организаторам моей поездки в Хуньчунь. Это была первая моя поездка за рубежи моей Родины. Спасибо Кристине. переводчику Ирине.
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    Особую благодарность хочу выразить Марине Малышевой. Как в автобусе взяла меня за руку, так все 8 дней не отпускала. Как с ребенком со мной возилась. Благодаря вам все прошло просто супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Животные»

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  2. Полуостров Гамова
  3. Бухта Астафьева
  4. Сафари-парк
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в ноябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 12 950 до 70 000.
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