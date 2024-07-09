Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.

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Что вас ожидает: «Сейшелы! Это же Сейшелы?!» — так обычно восклицают туристы, когда видят фото наших красивейших, заповедных бухт — Проселочной и Зари! И действительно сходство есть! На территории Лазовского заповедника имени Капланова есть красивейшие бухты с прозрачной бирюзовой водой и разнообразием морских обитателей. Прибойную полосу украшают причудливые кекуры, а по берегам растут редкие виды растений. Помимо моря в бухте Заря есть симпатичное озеро с редкими птицами, роскошная видовая площадка, тропа к которой проходит через настоящую Уссурийскую тайгу. В заповеднике нельзя гулять одним, поэтому за нашу безопасность будут отвечать специально подготовленные люди, которые знают все повадки диких животных, в том числе и хозяина Уссурийской тайги — Амурского тигра. В Лазовском заповеднике можно наблюдать за природой круглый год. Весной здесь роскошно цветут первоцветы и рододендроны, которые окрашивают все берега в розовый и фиолетовый, летом тайга раскрашена в 50 оттенков зеленого, а осенью в яркие оттенки от золотого до ярко красного. И только зимой, когда природа «оголяется» можно увидеть все детали красивых бухт. Важная информация: