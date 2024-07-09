Если хочется побыть наедине с собой и своими мыслями на лоне природы, то вам однозначно сюда. В заповеднике не придется делить песчаные пляжи.
Здесь не будет «оккупированных» другими отдыхающими территорий, громкой музыки, палаток и нескончаемого потока машин… Только наша группа и невероятно красивая природа!
Здесь не будет «оккупированных» другими отдыхающими территорий, громкой музыки, палаток и нескончаемого потока машин… Только наша группа и невероятно красивая природа!
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Описание трансфер
Что вас ожидает: «Сейшелы! Это же Сейшелы?!» — так обычно восклицают туристы, когда видят фото наших красивейших, заповедных бухт — Проселочной и Зари! И действительно сходство есть! На территории Лазовского заповедника имени Капланова есть красивейшие бухты с прозрачной бирюзовой водой и разнообразием морских обитателей. Прибойную полосу украшают причудливые кекуры, а по берегам растут редкие виды растений. Помимо моря в бухте Заря есть симпатичное озеро с редкими птицами, роскошная видовая площадка, тропа к которой проходит через настоящую Уссурийскую тайгу. В заповеднике нельзя гулять одним, поэтому за нашу безопасность будут отвечать специально подготовленные люди, которые знают все повадки диких животных, в том числе и хозяина Уссурийской тайги — Амурского тигра. В Лазовском заповеднике можно наблюдать за природой круглый год. Весной здесь роскошно цветут первоцветы и рододендроны, которые окрашивают все берега в розовый и фиолетовый, летом тайга раскрашена в 50 оттенков зеленого, а осенью в яркие оттенки от золотого до ярко красного. И только зимой, когда природа «оголяется» можно увидеть все детали красивых бухт. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Транспорт выбирается в зависимости от количества человек в группе.
По вторникам в июле, августе и сентябре в 05:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедные бухты: Кит, Заря, Тачингоуза
- Бухта Любви
- Кекур Акула
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Луговая
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в июле, августе и сентябре в 05:00.
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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