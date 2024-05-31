Трансфер во Владивостоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Трансфер» во Владивостоке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто
Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка
«Если вам нужен трансфер из аэропорта, то, пожалуйста, пришлите мне номер вашего рейса и время прибытия, чтобы я вовремя вас забрал»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
3 500 за человека
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Эта экскурсия-трансфер идеально подойдёт тем, кто только приехал во Владивосток и хочет сразу погрузиться в его атмосферу, не теряя ни минуты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
«Вас ждет не только трансфер, но и осмотр главных достопримечательностей:»
13 июля в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 490 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    31 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
    Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсииПонравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
    Прекрасная поездка несмотря на дождик, приятная атмосфера, душевная обстановка располагающая к общению, комфортный автомобиль! По пути в аэропорт посетили множество локаций, попробовали местные гастрономические вкусности!!! Спасибо огромное, супруга в восторге и впечатлениях!!! Рекомендуем всем, Александр, вы МОЛОДЕЦ!!! Спасибо
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
    Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
    Отличная экскрсия. После ночного перелета очень нам подошла. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
    Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
    Отличный формат: экскурсия по дороге в отель. Динамично, познавательно.
  • Р
    Рябых
    9 января 2024
    Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
    Красиво даже зимой. Туда шли по краю обрыва - довольно опасно. Не предупредили, что есть и друга дорога.
  • О
    Ольга
    19 июля 2023
    SUP-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982
    Были на прогулке с Валерией и Иваном вокруг острова Шкота. Виды потрясающие!!! с погодой повезло) На сапах катались первый раз, все получилось, все понравилось! Спасибо большое ребята за чудесный день 🩷

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Трансфер»

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  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Трансфер" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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