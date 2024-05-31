В Валерий Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.

В Владимир Трансфер «Аэропорт - Владивосток» Прекрасная поездка несмотря на дождик, приятная атмосфера, душевная обстановка располагающая к общению, комфортный автомобиль! По пути в аэропорт посетили множество локаций, попробовали местные гастрономические вкусности!!! Спасибо огромное, супруга в восторге и впечатлениях!!! Рекомендуем всем, Александр, вы МОЛОДЕЦ!!! Спасибо

А Александр Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)

С Светлана Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока Отличная экскрсия. После ночного перелета очень нам подошла. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.

Е Елена Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа

Н Наталья Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока Отличный формат: экскурсия по дороге в отель. Динамично, познавательно.

Р Рябых Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина Красиво даже зимой. Туда шли по краю обрыва - довольно опасно. Не предупредили, что есть и друга дорога.