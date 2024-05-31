1 чел.
По популярности
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта в Владивосток на комфортабельном авто
Выберите удобный трансфер в Владивостоке: встреча у терминала, помощь с багажом, комфортная поездка
«Если вам нужен трансфер из аэропорта, то, пожалуйста, пришлите мне номер вашего рейса и время прибытия, чтобы я вовремя вас забрал»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + знакомство с Владивостоком
Познакомиться с историей и главными достопримечательностями центра Приморского края
«Эта экскурсия-трансфер идеально подойдёт тем, кто только приехал во Владивосток и хочет сразу погрузиться в его атмосферу, не теряя ни минуты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальный трансфер в Владивостоке: от аэропорта до красот природы и города
Встреча в аэропорту и незабываемое путешествие к живописным бухтам и мысу Назимова на комфортабельном авто с личным гидом
Начало: Аэропорт города Владивостока
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на остров Русский и мыс Тобизина
Начало: Обговаривается с гидом по телефону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из Аэропорта по достопримечательностям Владивостока
Начало: Аэропорта города Владивостока
«Вас ждет не только трансфер, но и осмотр главных достопримечательностей:»
13 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знаменитый сафари-парк и бухта Стеклянная
Начало: В любом месте города
Сегодня в 11:00
14 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с экскурсией: остров Русский, бухта Стеклянная и мыс Назимова
С комфортом добраться до отеля и познакомиться с достопримечательностями региона
Начало: У аэропорта Владивостока
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8 490₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий31 мая 2024Понравилось всё от начала до конца. Договорились об удобном для нас времени встречи и начала экскурсии. Анна прекрасно владеет материалом, оперирует множеством деталей и подробностей по истории и текущих событиях во Владивостоке. Рекомендую этого Гида всем.
- ВВладимир30 мая 2024Прекрасная поездка несмотря на дождик, приятная атмосфера, душевная обстановка располагающая к общению, комфортный автомобиль! По пути в аэропорт посетили множество локаций, попробовали местные гастрономические вкусности!!! Спасибо огромное, супруга в восторге и впечатлениях!!! Рекомендуем всем, Александр, вы МОЛОДЕЦ!!! Спасибо
- ААлександр29 мая 2024Отличный вариант экскурсии когда приезжаешь в город первый раз, особенно понравилось что гид Анна добрая, приветливая и позитивная девушка, много беседовали на разные темы, а так же она подсказала куда можно сходить вечером погулять и что еще посмотреть самостоятельно)
- ССветлана16 мая 2024Отличная экскрсия. После ночного перелета очень нам подошла. Посещение бухт утром снимает усталость от перелета и поднимает настроение. Все четко организовано, рекомендую.
- ЕЕлена13 мая 2024Удобно, что сразу с аэропорта проехалась по бухтам, которые запланировала к посещению, тем самым освободив следующие дни для других активностей. Комфортное вождение, приятная беседа
- ННаталья7 апреля 2024Отличный формат: экскурсия по дороге в отель. Динамично, познавательно.
- РРябых9 января 2024Красиво даже зимой. Туда шли по краю обрыва - довольно опасно. Не предупредили, что есть и друга дорога.
- ООльга19 июля 2023SUP-тур на остров Шкота с посещением береговой Батареи 982Были на прогулке с Валерией и Иваном вокруг острова Шкота. Виды потрясающие!!! с погодой повезло) На сапах катались первый раз, все получилось, все понравилось! Спасибо большое ребята за чудесный день
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Трансфер»
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