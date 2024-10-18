Владивосток – город сопок, туманов и соленого ветра. Предлагаю Вам экскурсию по этому необыкновенному городу, его самым интересным и потаённым местам.
Описание экскурсииПодробнее об экскурсии Вы увидите все главные достопримечательности и знаковые места города, включая Токаревский маяк – действующий маяк 1910 года постройки, проедете по Корабельной набережной в сторону Золотого моста, увидите штаб Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей С-56, прокатитесь на фуникулере и даже попадете на остров Русский – место с богатой историей и красивейшей природой. На острове вы увидите объекты Владивостокской крепости – форт 1903 года постройки и береговую батарею с пушками, а также самый большой на Дальнем Востоке университет – ДВФУ. И, конечно, у вас будет возможность пройтись по берегу моря, подышать свежим соленым воздухом, послушать крики чаек и насладиться видами со смотровой площадки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Токаревский маяк
- Корабельная набережная
- Золотой мост
- Штаб Тихоокеанского флота
- Подводная лодка-музей С-56
- Остров Русский
- Объекты Владивостокской крепости: форт 1903 года постройки и береговая батарея с пушками
- Самый большой на Дальнем Востоке университет ДВФУ
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи (если понадобятся)
- Питание.
Место начала и завершения?
Светланская улица, 31, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Т. к. группа в последний момент не собралась, гид не отменил экскурсию, за что я была благодарна. При таком формате программа получилась индивидуальной: что-то изменили, что-то добавили. Вообще, я давно
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Е
Отличная обзорная экскурсия, особенно когда у вас мало времени и вы в командировке! Рекомендую
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В
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Н
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