Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Владивосток – город сопок, туманов и соленого ветра. Предлагаю Вам экскурсию по этому необыкновенному городу, его самым интересным и потаённым местам. 5 4 отзыва

Михаил Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 5 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее об экскурсии Вы увидите все главные достопримечательности и знаковые места города, включая Токаревский маяк – действующий маяк 1910 года постройки, проедете по Корабельной набережной в сторону Золотого моста, увидите штаб Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей С-56, прокатитесь на фуникулере и даже попадете на остров Русский – место с богатой историей и красивейшей природой. На острове вы увидите объекты Владивостокской крепости – форт 1903 года постройки и береговую батарею с пушками, а также самый большой на Дальнем Востоке университет – ДВФУ. И, конечно, у вас будет возможность пройтись по берегу моря, подышать свежим соленым воздухом, послушать крики чаек и насладиться видами со смотровой площадки.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр города

Токаревский маяк

Корабельная набережная

Золотой мост

Штаб Тихоокеанского флота

Подводная лодка-музей С-56

Остров Русский

Объекты Владивостокской крепости: форт 1903 года постройки и береговая батарея с пушками

Самый большой на Дальнем Востоке университет ДВФУ

Смотровая площадка Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Билеты в музеи (если понадобятся)

Питание. Место начала и завершения? Светланская улица, 31, Владивосток Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.