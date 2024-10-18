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Знакомство с Владивостоком

Остров Русский и мосты Владивостока: интереснейшие места на групповой экскурсии
Владивосток – город сопок, туманов и соленого ветра. Предлагаю Вам экскурсию по этому необыкновенному городу, его самым интересным и потаённым местам.
5
4 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком

Описание экскурсии

Подробнее об экскурсии Вы увидите все главные достопримечательности и знаковые места города, включая Токаревский маяк – действующий маяк 1910 года постройки, проедете по Корабельной набережной в сторону Золотого моста, увидите штаб Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей С-56, прокатитесь на фуникулере и даже попадете на остров Русский – место с богатой историей и красивейшей природой. На острове вы увидите объекты Владивостокской крепости – форт 1903 года постройки и береговую батарею с пушками, а также самый большой на Дальнем Востоке университет – ДВФУ. И, конечно, у вас будет возможность пройтись по берегу моря, подышать свежим соленым воздухом, послушать крики чаек и насладиться видами со смотровой площадки.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города
  • Токаревский маяк
  • Корабельная набережная
  • Золотой мост
  • Штаб Тихоокеанского флота
  • Подводная лодка-музей С-56
  • Остров Русский
  • Объекты Владивостокской крепости: форт 1903 года постройки и береговая батарея с пушками
  • Самый большой на Дальнем Востоке университет ДВФУ
  • Смотровая площадка
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи (если понадобятся)
  • Питание.
Место начала и завершения?
Светланская улица, 31, Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Т. к. группа в последний момент не собралась, гид не отменил экскурсию, за что я была благодарна. При таком формате программа получилась индивидуальной: что-то изменили, что-то добавили. Вообще, я давно
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не встречала таких увлеченных гидов. Рекомендую не только эту экскурсию, но и другие, во время которых Михаил возит на разные природные объекты, маяки, пляжи, водит походы. Просто мне это было не нужно, но я знаю, что многие туристы с удовольствием участвуют в таких поездках.

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Е
Отличная обзорная экскурсия, особенно когда у вас мало времени и вы в командировке! Рекомендую
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В
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Н
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