Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
29 900 ₽ за человека
На Новый год во Владивосток: тайны города, бухты и сопки, сафари-парк и Мариинский театр
Побывать в закулисье и Стеклянной бухте, отдохнуть в спа и узнать, как выращивают устриц
Начало: Владивосток, холл отеля «Астория», 14:00
29 дек в 14:00
95 500 ₽ за человека
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Исследовать Владивосток по морю и суше, посетить гребешковую ферму и лучшие рестораны города
Начало: Аэропорт Владивостока, 13:00
8 июл в 12:00
147 000 ₽ за человека
