Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Полюбоваться городом с высоты, изучить остров Русский и объехать побережье Хасанского района
Начало: Ваше место проживания во Владивостоке, 10:00
4 дек в 10:00
5 дек в 10:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Исследовать Владивосток по морю и суше, посетить гребешковую ферму и лучшие рестораны города
Начало: Аэропорт Владивостока, 13:00
8 июл в 12:00
147 000 ₽ за человека
На Новый год во Владивосток: тайны города, бухты и сопки, сафари-парк и Мариинский театр
Побывать в закулисье и Стеклянной бухте, отдохнуть в спа и узнать, как выращивают устриц
Начало: Владивосток, холл отеля «Астория», 14:00
29 дек в 14:00
95 500 ₽ за человека
Автобусный тур из Владивостока в Хуньчунь
Побывать в городе, где говорят по-русски и готовят по-корейски, и найти занятие на свой вкус
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
5 дек в 04:00
6 дек в 04:00
8500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Вечерние туры»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур во Владивостоке в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Вечерние туры" можно забронировать 4 тура от 8500 до 147 000.
Забронируйте тур во Владивостоке на 2025 год по теме «Вечерние туры», цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль