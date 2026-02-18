Описание тура
Угадайте регион России, где дикая тайга встречается с морем, а до Пекина ближе, чем до Москвы? Где по сопкам бродят тигры и леопарды, а в ресторанах подают трепанг на меду? Это Приморский край и его столица Владивосток — конечная станция Транссибирской магистрали.
Мы собрали в этот тур места, которые точно западут в душу при первом посещении Приморья. За 9 дней мы покажем три лица края: юг с бирюзовыми бухтами и японскими соснами, центральный Лазовский заповедник с тысячелетними тисами и кекурами, и северо-восток со старыми маяками. Каждый день будем открывать для себя новые места: на проходимых машинах и пешком. В программу включено проживание на базах отдыха и глэмпингах, морская прогулка и баня. Питаемся частично на базах, частично готовим сами под руководством инструктора, в некоторые дни обедаем в кафе. Возвращаемся через осеннюю золотую тайгу обратно во Владивосток.
Этот тур для вас, если:
Хотите увидеть Приморье целиком, а не выбирать между «югом» и «севером»
Готовы к настоящему джип-туру: много грунтовых дорог или их отсутствие
Любите бродить по несложным тропам и взбираться на видовые площадки
Цените контраст: от шикарных домиков на берегу моря с террасой до ночёвки на кордоне заповедника с минимальными удобствами, где только мы, тишина и звёздное небо над морем
Хотите путешествовать в компании, а не одни. Часто едут по-одному, а уезжают с друзьями со всех уголков России!
Программа тура по дням
Остров Томящегося сердца, сосны и лазурные бухты
Посвятим этот день исследованию полуострова Гамова. Первым делом отправляемся в бухту Теляковского и на остров Томящегося сердца. Такое романтичное название ему дали из-за необычной достопримечательности: в одной из природных ванн с дождевой водой лежит округлый камень в форме сердца. Во время прибоя камень стучит о скалы словно удары сердца. Самые смелые могут спуститься по верёвкам и по воде дойти до острова. После посетим бухту Орлинка с ярко-бирюзовой водой в окружении густоцветковых сосен.
Во второй половине дня посетим бухту Витязь. Это место наполнено артефактами ушедших эпох: заброшенная дельфинья военная база, руины дома-замка Янковского, японское рыбацкое поселение до 1922 года. По пути заглянем на гребешковую ферму, где покажут мастер-класс по разделке гребешков. Здесь можно купить гребешки прямо из садка и самостоятельно приготовить: кто-то ест в живом виде с лимоном, кто-то во время ужина запечённые в сливочном масле, и все по-своему правы!
Зафиналим насыщенный день купанием в бодрящей воде бухты Астафьева с белым песком. На закате возвращаемся в глэмпинг. Желающие могут арендовать банный чан и наблюдать за звёздами.
20 км джиппинг по острову
пешая прогулка 10 км
ночёвка в глэмпинге
Морская прогулка: нерпы, гроты и маяк Гамова
Утро начинается с морской прогулки на катере вокруг полуострова. С воды полуостров раскрывается по-новому: увидим маяк Гамова и кекур «Пьющий слон», отвесные скалы со свисающими с них японскими соснами. Понаблюдаем за отдыхающими нерпами с расстояния десяти метров. После обеда китайской кухней, довольно распространённой в здешних краях, готовимся к долгому переезду на восток. Ночёвка в гостинице неподалёку от Владивостока.
переезд 280 км, около 4 ч
морская прогулка 2-3 ч
ночёвка в гостинице
Беневские водопады и дальневосточная тайга
Завтракаем плотно, ведь впереди самая длинная пешая прогулка. Наша основная цель — посмотреть каскад Беневских водопадов. По пути могут быть броды, но до первого водопада подъём плавный, а вот ко второму придётся карабкаться по верёвкам. Главный водопад «Звезда Приморья» — более 25 метров. В мае рододендрон цветёт прямо вдоль тропы, а в октябре тайга в красно-жёлтых тонах. Вечером заселяемся на кордон бухты Проселочной. Здесь самая дикая ночёвка, что само по себе приключение: баня вместо душа, студёная вода из колодца, комнаты по 6 человек, туалет-скворечник во дворе. Но все неудобства с лихвой окупаются, ведь это уникальное место, расположенное прямо в одной из красивейших бухт Приморья. За день сюда допускается только 30 посетителей. Будем встречать рассветы и закаты прямо на берегу и любоваться звёздным небом вдали от цивилизации.
10 км
500 м высота
Ночёвка в домиках
едем 300 км, 5-6 ч
Остров Петрова и отдых на бескрайнем пляже
Просыпаемся под шум прибоя, рассвет с видом на море встречаем прямо на террасе. На сегодня запланирована экскурсия на остров Петрова в сопровождении сотрудника заповедника, добираемся на лодке. Здесь растёт реликтовая тисовая роща возрастом более тысячи лет. Послушаем рассказ о том, кто такие чжурчжэни, почему тисы такие старые и как егеря охраняют амурского тигра. После обеда свободное время: можно купаться, лежать на пляже или гулять по сосновому лесу. Если экскурсия на остров будет невозможна по погодным условиям, посетим бухту Тасовая.
Экскурсия на Остров Петрова
день отдыха: сапы, прогулка, купание
ночевка в домиках на берегу моря по 2 человека в комнате
Лазовский заповедник и Парк Драконов
Отправляемся в Лазовский заповедник, а именно в Парк Драконов. Это причудливые скалы-останцы посреди тайги: Сидящая Ящерица, Каменная Чаша, Хребет Бронтозавра — все имена дали туристы. Выветренные каменные гребни действительно напоминают чешуйчатые тела сказочных драконов. Идти около часа по приятной тропинке среди дубового леса. Вечером заселяемся в домики в бухте Петрова прямо на берегу.
переезд 430 км, около 6 ч с учётом грунтовки
10 км, 3 ч
ночевка в домиках на берегу моря по 2 человека в комнате
Бухта Тачингоуза и вечерняя банька
Сегодня прогулка с сотрудником заповедника в бухту Тачингоуза, которая продлится около 5 часов. Жёлтый песок, изумрудная вода, два высоких кекура на входе в бухту — будто кто-то нарочно поставил скалы для красоты. Возвращаемся в Проселочную к вечеру, где нас ждёт жаркая банька и ароматный чай. Бухта расположена на территории Лазовского заповедника, в котором обитает более 318 видов животных, в том числе амурский тигр! Но беспокоиться не о чем, тигры живут на cвоей территории, встретить его — редкая удача. Ночуем на кордоне заповедника. Перед сном по желанию можно попариться в баньке.
*Если проведение экскурсии невозможно по погодным и иным условиям, организуется посещение других не менее живописных бухт. Перерасчет оплаты за тур не производится.
Экскурсия прим. 4 ч
Ночёвка в домиках
Мыс Четырёх Скал
Выезжаем из Проселочной на север. Наша цель — Мыс Четырёх Скал, визитная карточка северного Приморья. Мыс сильно вдаётся в море, поэтому здесь можно почувствовать себя окружённым морской стихией. Пройдём тропой по краю обрыва и спустимся на пляж, где можно собрать целую коллекцию ракушек. На закате — маяк Балюзек на обрывистом мысе. После двух ночей в кордоне это настоящее возвращение в цивилизацию: горячий душ, кровать с белой простынёй и кафе. Ночуем в двухместных номерах с террасой и видом на залив.
15 км
Ночёвка в домиках
едем 300 км, 5-6 ч
Рассвет на маяке Балюзек и переезд во Владивосток
Сегодня предстоит длительный переезд до Владивостока с несколькими остановками. Желающих пригласим встретить рассвет на маяке, а после завтрака уже всей группой отправимся в путь. Ненадолго погрузимся в постапокалиптическую атмосферу фильма «Сталкер»: сделаем остановку у заброшенного горно-обогатительного комбината. Покинутые штольни и разрушенные промышленные корпуса спрятаны в живописных сопках Сихотэ-Алиня. Следующая остановка — скала Дерсу Узала, названная в честь героя книги Арсеньева, нанайского охотника-проводника в экспедициях по краю. Вечером прибываем во Владивосток, где расселяемся по отелям и хостелам. Но не прощаемся, ведь нас ждёт финальный ужин в одном из ресторанов Владивостока с дальневосточными деликатесами: крабами, гребешками, осьминогами, где каждый сможет заказать блюда по желанию (не входит в стоимость тура). Делимся впечатлениями о Приморском крае и планируем новое путешествие!
Программа 2027 публикуется в формате раннего анонса — это позволяет вам забронировать место и запланировать отпуск заранее. Финальные детали по размещению уточняются в начале 2027 года, после подтверждения от баз: возможна замена гостиниц на идентичные или выше классом.
переезд 750 км
самостоятельная ночёвка во Владивостоке
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Мыс Брюса - Приморская Исландия
Рано утром встречаемся во Владивостоке и едем на юг. Здесь начинается территория Земли Леопарда, заповедника с самыми редкими крупными кошками мира. В пути можно вздремнуть: джетлаг даёт о себе знать.
Первая остановка — полуостров Брюса, который часто называют «Приморской Исландией»: базальтовые колонны обрываются прямо в океан, ветер сбивает с ног. Идём к маяку Бюссе и арке «Пьющий верблюд», где устроим пикник из местных деликатесов. Завершим прогулку на мысе Парящей Черепахи. Здесь камень-черепаха завис над морем так, будто сейчас прыгнет в сторону Японии.
Вечером заселяемся в уютный глэмпинг посреди дубового леса, где нас ждут свежеприготовленный на костре плов и первые разговоры с группой за чашкой таёжного чая.
переезд 280 км, около 5 ч (с остановками)
пешая прогулка 3 ч
ночёвка в глэмпинге
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 8 ночей размещения: в глэмпинге на Гамова (2 ночи), в гостинице в Шкотово (1 ночь), домики в бухте Петрова (2 ночи),кордон Проселочная (2 ночи), база Балюзек (1 ночь)
- 2 завтрака и 2 ужина от повара в глэмпинге на Гамова
- 2 завтрака, 2 ужина и обед на кордоне Проселочный - готовим вместе с гидом
- Обеденные пикники и перекусы в дни 1, 2, 6
- Травяной, таежный чай, кофе для заварки в термосах
- Все переезды на высокопроходимом экспедиционном Toyota Coaster или Delicа
- Морская прогулка вокруг полуострова Гамова на катере
- Пропуск в Лазовский заповедник
- Экскурсия по острову Петрова
- Сопровождение сотрудника заповедника в Тачингоузе
- Работа гида и водителя в течение всего тура
- Страховка от несчастного случая
- Групповая аптечка
- Консультации по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Владивостока и обратно
- Питание, не вкл. в стоимость (около 10 тыс. руб. за весь тур, подробнее в разделе «Важно знать»)
О чём нужно знать до поездки
Где будем ночевать? Как организовано питание?
Мы постарались подобрать для вас самые комфортные и уютные варианты размещения из всех доступных. Вас ждут новые дома и глэмпинги, простые, но комфортные турбазы, а также 2 ночёвки вдали от цивилизации на кордоне заповедника Лазовский.
1, 2 дни. Глэмпинг на полуострове Гамова или Краббе. Ночёвка в куполах по 3 человека: две полутораспальные кровати и спальное место на втором ярусе. В куполе также есть мини-кухня с посудой, чайником, микроволновой печью и холодильником, санузел с душевой, кондиционер, отопление и просторная терраса. Завтраки и ужины включены в стоимость.
3 день. Ночёвка в гостинице. Номера на 2-3 человека. Питание в кафе, не входит в стоимость.
4, 5 дни. В круглогодичных домах в бухте Петрова, Лазовский заповедник. Дома на 4 человека, в каждой комнате 2 односпальные кровати. Здесь все участники по очереди участвуют в приготовлении завтрака, обеда и ужина из заранее закупленных продуктов. Питание в столовой или самостоятельное приготовление на кухне, не входит в стоимость.
6, 7 дни. На кордоне заповедника в бухте Проселочная или на турбазе. Условия проживания самые скромные, но место уникальное, поэтому мы оставили его в программе. Жильё в 200 метрах от красивейшего пляжа. Проживание в комнатах по 4-6 человек, оборудованных кухней и спальными местами. Обратите внимание: это единственная локация, где отсутствует душ в номерах, но есть баня. Туалет оборудован на улице. Постельное бельё не предоставляется, но есть матрас, подушка и одеяло. Мы просим участников взять с собой комплект постельного белья. Здесь также готовим сами из заранее закупленных продуктов, входит в стоимость.
8 день. Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в посёлке Кавалерово. Обычно проживаем в 2-3-местных комнатах с кухней, душем в каждом номере. Питание в столовой или самостоятельное приготовление на кухне, не входит в стоимость.
9 день. Трансфер во Владивосток, отель и ужин не входят в стоимость.
Будет ли связь и электричество на маршруте?
Да, связь и электричество встречается почти каждый день, однако powerbank с собой обязателен!
Какая обувь нужна?
Достаточно кроссовок с нескользящей подошвой.
Пожелания к путешественнику
Будем передвигаться на автомобиле, поэтому можно ехать и с чемоданом. Желательно, чтобы размер основного чемодана/рюкзака умещался в ручную кладь, т. к. место в трансфере ограничено.
Намного лучше, если вы поедете с рюкзаком: так не возникнет проблем с размещением вещей в трансфере. Возьмите также накидку на рюкзак: хотя рюкзаки накрываются тентом от дождя, они могут намокнуть, пока несем их от домиков до парковки. Из одежды для путешествия вам потребуется:
1. Удобная одежда для длительных переездов на автомобиле
2. Комплект для трекинга, в том числе под дождем и по размытым тропам
3. Утепленная удобная одежда для вечера
Спальники и пенки не нужны: живем в домиках. Однако, в одном месте на кордоне заповедника не предоставляется постельное белье. Поэтому с собой нужно взять либо комплект постельного белья(простынь, наволочка, пододеяльник), либо легкий спальник. Одеяла и подушки предоставляются.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Накидка на рюкзак
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Фонарик налобный светодиодный
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Термобельё
Штаны теплые для вечера (флисовые)
Шорты
Носки или термоноски
Термоноски теплые
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Шлёпки/кроксы/сандалии
Пуховый жилет
Кроссовки
Удобные штаны
Личные вещи
Паспорт
Набор посуды (КЛМН)
Многоразовая бутылка
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Лёгкое полотенце
Очки солнцезащитные
Средство от клещей
Рекомендуем добавить
Треккинговые палки
Термос