Где будем ночевать? Как организовано питание?

Мы постарались подобрать для вас самые комфортные и уютные варианты размещения из всех доступных. Вас ждут новые дома и глэмпинги, простые, но комфортные турбазы, а также 2 ночёвки вдали от цивилизации на кордоне заповедника Лазовский.

1, 2 дни. Глэмпинг на полуострове Гамова или Краббе. Ночёвка в куполах по 3 человека: две полутораспальные кровати и спальное место на втором ярусе. В куполе также есть мини-кухня с посудой, чайником, микроволновой печью и холодильником, санузел с душевой, кондиционер, отопление и просторная терраса. Завтраки и ужины включены в стоимость.

3 день. Ночёвка в гостинице. Номера на 2-3 человека. Питание в кафе, не входит в стоимость.

4, 5 дни. В круглогодичных домах в бухте Петрова, Лазовский заповедник. Дома на 4 человека, в каждой комнате 2 односпальные кровати. Здесь все участники по очереди участвуют в приготовлении завтрака, обеда и ужина из заранее закупленных продуктов. Питание в столовой или самостоятельное приготовление на кухне, не входит в стоимость.

6, 7 дни. На кордоне заповедника в бухте Проселочная или на турбазе. Условия проживания самые скромные, но место уникальное, поэтому мы оставили его в программе. Жильё в 200 метрах от красивейшего пляжа. Проживание в комнатах по 4-6 человек, оборудованных кухней и спальными местами. Обратите внимание: это единственная локация, где отсутствует душ в номерах, но есть баня. Туалет оборудован на улице. Постельное бельё не предоставляется, но есть матрас, подушка и одеяло. Мы просим участников взять с собой комплект постельного белья. Здесь также готовим сами из заранее закупленных продуктов, входит в стоимость.

8 день. Турбаза у мыса Балюзек или гостиница в посёлке Кавалерово. Обычно проживаем в 2-3-местных комнатах с кухней, душем в каждом номере. Питание в столовой или самостоятельное приготовление на кухне, не входит в стоимость.

9 день. Трансфер во Владивосток, отель и ужин не входят в стоимость.

Будет ли связь и электричество на маршруте?

Да, связь и электричество встречается почти каждый день, однако powerbank с собой обязателен!

Какая обувь нужна?

Достаточно кроссовок с нескользящей подошвой.