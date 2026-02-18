Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
19 900 ₽ за человека
Приморский край: активный тур без рюкзаков и палаток
Бирюзовые бухты, приземистые сосны, маяки на скалистых обрывах, бушующие волны Японского моря
21 сен в 10:00
от 177 000 ₽ за человека
Тигры у моря: Приключенческий тур в Приморье с высоким комфортом
Эко-сафари-тур по четырём заповедникам и диким морским бухтам. Всё включено
15 авг в 10:00
4 июл в 10:00
от 266 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На море»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур во Владивостоке в феврале 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 19 900 до 266 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2026 год на море, 12 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель