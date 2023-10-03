Форт Поспелова – туры во Владивостоке

Найдено 5 туров в категории «Форт Поспелова» во Владивостоке, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000 за человека
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 5 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
    Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2023
    Владивосток за 5 дней
    Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
  • А
    Алексей
    13 августа 2023
    Владивосток за 6 дней
    Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Владивосток за 8 дней
    Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не
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    обустроены, кроме Шаморы! Стеклянный пляж просто помойка! Отель Приморье, удобно расположен недалеко от ЖД вокзала. Номера чистые, но без кондиционера! В жару очень тяжко! Завтраки сытные, но однообразные. Интересные музеи: истории Дальнего востока, картинная галерея, дом музей Арсеньева!

  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Владивосток за 8 дней
    Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.
    Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное времяЭкскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время
  • С
    Светлана
    7 октября 2022
    Владивосток за 4 дня
    Тур не плохой, но нам было мало экскурсий. Мы дополнительно взяли ещё 3 экскурсии.
  • Т
    Тарасевич
    25 сентября 2022
    Владивосток за 5 дней
    Путёвку брала для дочери Тарасевич А А Довольна отдыхом. Даже советует своим сослуживцам

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форт Поспелова»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Форт Поспелова" можно забронировать 5 авторских туров от 22 500 до 36 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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