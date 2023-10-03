Л Людмила Владивосток за 5 дней Очень внимательные и вежливые, отличная работа!

Л Людмила Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!

Т Татьяна Владивосток за 5 дней Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

А Алексей Владивосток за 6 дней Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.

Г Галина Владивосток за 8 дней читать дальше обустроены, кроме Шаморы! Стеклянный пляж просто помойка! Отель Приморье, удобно расположен недалеко от ЖД вокзала. Номера чистые, но без кондиционера! В жару очень тяжко! Завтраки сытные, но однообразные. Интересные музеи: истории Дальнего востока, картинная галерея, дом музей Арсеньева! Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не

Н Наталья Владивосток за 8 дней Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.

С Светлана Владивосток за 4 дня Тур не плохой, но нам было мало экскурсий. Мы дополнительно взяли ещё 3 экскурсии.