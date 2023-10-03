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Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ЛЛюдмила3 октября 2023Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!
- ТТатьяна23 августа 2023Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
- ААлексей13 августа 2023Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.
- ГГалина11 августа 2023Все очень понравилось. Красивый город, добродушные и вежливые люди. Теплое и ласковое море. Интересные экскурсии! Вкусные морепродукты! Пляжи подкачали, не
- ННаталья11 июля 2023Экскурсии были интересные, повезло с экскурсоводами. Всю программу можно пройти за четыре дня, а остальное время как бы отводится на свободные дни. Поэтому предлагаем рассмотреть посещение Китая и ознакомиться с культурой дружественной страны, что мы и сделали. Поэтому поездка удалась.
- ССветлана7 октября 2022Тур не плохой, но нам было мало экскурсий. Мы дополнительно взяли ещё 3 экскурсии.
- ТТарасевич25 сентября 2022Путёвку брала для дочери Тарасевич А А Довольна отдыхом. Даже советует своим сослуживцам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Форт Поспелова»
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