2-дневный тур из Владивостока: Поездка в Находку и восхождение в Долину Атлантов
Невероятные пляжи с белоснежными берегами, восхождение на Долину Атлантов, живые обитатели Японского моря и обзорная экскурсия по городу Находка.
Мы проведем два дня в окружении уникальной флоры и фауны, сделаем фотографии со смотровых площадок и искупаемся в изумрудной воде, если позволит погода.
Мы проведем два дня в окружении уникальной флоры и фауны, сделаем фотографии со смотровых площадок и искупаемся в изумрудной воде, если позволит погода.
Ближайшие даты:
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Пляжи Приморья
- Долина Атлантов
- Город Находка
- Гора Сестра
- Мыс Пассека
Описание
Диковины Приморья
На два дня мы забудем о городской суете и отправимся покорять дикие пляжи и ландшафты Приморья. В программе:
- Самые красивые пляжи Приморья с изумрудной водой и белоснежным песком. Красивы в любое время года. Летом — купание и отдых у моря.
- Легендарная Долина Атлантов – город великанов на вершине горы. Один из трех скальных комплектов, разбросанных по югу края. Шикарные виды!
- Мыс Пассека – захватывающее дух место, малоизвестное даже местным. Всегда немноголюдно и очень красиво.
- Обзорная экскурсия по городу Находке. История города из уст гида.
- Самый длинный песчаный пляж у подножия горы Сестра. Любуемся потрясающей природой. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- По желанию можно сократить или удлинить маршрут.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи Приморья
- Долина Атлантов
- Город Находка
- Гора Сестра
- Мыс Пассека
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июля 2023
Мария организовала нам замечательный отпуск в Приморье! Два дня, наполненных впечатлениями и яркими эмоциями! Программу подстраивает под пожелания гостей, можно организовать маршрут с ночёвкой или в один день. Поскольку нам было интереснее ползать по горам, чем купаться, Мария предложила поехать в Находку, в Долину Атлантов. Мы успели посмотреть множество интересных и красивых мест, узнали много об истории края. Также Мария подскажет, куда сходить в городе самостоятельно, какие заведения стоит посетить. А ещё у неё есть чудесный пёс Марс, жаль, что мы так мало успели с ним пообщаться)) Огромное спасибо от нашей семьи за чудесный отдых!
Е
Евгения
15 июня 2023
Спасибо огромное Марии за 2 проведенных дня, все было супер, узнали много интересного, рекомендую
Тур входит в следующие категории Владивостока
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