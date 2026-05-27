Как насчёт того, чтобы провести атмосферный день за городом среди виноградников, попробовать местные вина и сыры и понять, как они создаются? Приглашаем вас в небольшое гастрономическое путешествие.
На винодельне вам устроят дегустации авторских продуктов под рассказы о секретах производства, вкусах и их сочетаниях.
Описание экскурсии
11:00 — отправление из Волгограда
11:30 — отправление из Волжского
12:00 — прибытие на винодельню «Зимовец»
- Вы познакомитесь с историей виноградарства в области. Услышите о становлении винодельни «Зимовец» и узнаете, как климат и почвы формируют вкус вина
- Продегустируете четыре образца и почувствуете разницу между лёгкими и более насыщенными вкусами
- Профессиональный сыровар расскажет о технологиях производства и видах сыров. Вы попробуете несколько сортов и откроете для себя новые гастрономические сочетания
- В финале будет время заглянуть в фирменный магазин и выбрать понравившуюся местную продукцию
15:00 — отправление обратно
~16:00 — прибытие в Волгоград
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе/микроавтобусе и дегустация вина и сыра
- На винодельне экскурсию проведёт местный гид
- В поездке с вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
