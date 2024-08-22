1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
18 окт в 14:00
3 334₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
Завтра в 08:00
18 окт в 14:00
2 400₽ за всё до 6 чел.
20 часов
Групповая
Молочная ферма - Воронеж - Кудыкина гора
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий22 августа 2024Очень хорошо Даниилом составлен маршрут и текст экскурсии. Всё очень понятно, с иллюстрациями и интересными фактами о легендарных событиях защиты Сталинграда. Спасибо большое!
- ААлександр13 августа 2024Спасибо Даниилу, экскурсия понравилась, подача материала, много фото, ответил на все вопросы. Рекомендую.
- ЮЮлия7 августа 2024Профессионально составлена экскурсия. Нам и детям очень понравилось. Благодарю!
- ЖЖанна5 августа 2024Даниил интересно, профессионально с увлечением рассказал о Сталинградской битве, Доме Павлова. Всем рекомендую.
- ААндрей21 июля 202421.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для себя после этой экскурсии. Даниилу огромная благодарность.
- РРоман10 июня 2024Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От Площади Ленина»
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