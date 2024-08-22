А Анатолий Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Очень хорошо Даниилом составлен маршрут и текст экскурсии. Всё очень понятно, с иллюстрациями и интересными фактами о легендарных событиях защиты Сталинграда. Спасибо большое!

А Александр Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Спасибо Даниилу, экскурсия понравилась, подача материала, много фото, ответил на все вопросы. Рекомендую.

Ю Юлия Город имени Сталина Профессионально составлена экскурсия. Нам и детям очень понравилось. Благодарю!

Ж Жанна Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве Даниил интересно, профессионально с увлечением рассказал о Сталинградской битве, Доме Павлова. Всем рекомендую.

А Андрей Город имени Сталина 21.07.2024. Заказали расширенную экскурсию. Не пожалели! Оно того стоит. Сам увлекаюсь историей, но многое открыл для себя после этой экскурсии. Даниилу огромная благодарность.