От Площади Ленина – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «От Площади Ленина» в Волгограде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Город имени Сталина
Пешая
74 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Город имени Сталина» в Волгограде
Погрузитесь в историю Великой Отечественной войны, посетив ключевые места Сталинградской битвы в Волгограде
Начало: На площади Ленина
Завтра в 16:00
18 окт в 14:00
3 334 за всё до 4 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Пешая
9 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
Разобрать в деталях историю сражения, которое стало первым шагом на пути к Победе
Начало: На площади имени Ленина
Завтра в 08:00
18 окт в 14:00
2 400 за всё до 6 чел.
Молочная ферма - Воронеж - Кудыкина гора
На автобусе
20 часов
Групповая
Молочная ферма - Воронеж - Кудыкина гора
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город имени Сталина
  2. Прогулка по окрестностям музея-панорамы: всё о Сталинградской битве
  3. Молочная ферма - Воронеж - Кудыкина гора
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Дом Павлова
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год по теме «От Площади Ленина», 83 ⭐ отзыва, цены от 2400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам