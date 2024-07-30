5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Посетите винодельни, узнайте об истории виноделия и насладитесь дегустацией
«Винная дегустация: 5-6 сортов вида + лёгкие закуски (сыр, крекеры)»
22 дек в 10:00
18 янв в 10:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Новый винный регион
Начало: По договорённости
«Увидите как выращивают виноград и делают вино»
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Застолье в Волго-Ахтубинской пойме
Познакомиться с гастрономическими чудесами Волгоградской земли
Начало: По месту вашего проживания
«Добро пожаловать в мир гастрономических изысков»
Расписание: ежедневно в 06:00, 10:00, 14:00 и 18:00
21 дек в 06:00
23 дек в 06:00
3200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 июля 2024Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).
- ИИрина3 мая 2024Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Волгограду в декабре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Волгограда, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025