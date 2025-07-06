Ночная прогулка по Волгограду

читать дальше

достопримечательностей. В свете ночной подсветки они смотрятся особенно выигрышно. В то же время, например, Мамаев курган ночь выглядит еще более фундаментально, оставляя в сердце горечь и тяжесть той битвы, и неимоверную гордость и благодарность за отвагу и героизм воинов и жителей🙏🙏🙏. Оценили, что летом вечерняя экскурсия видимо наилучший вариант, нет жары, свободно и без пробок передвигаешься, удобство с парковкой, близко от достопримечательностей. Подача материала отличная, вся экскурсия прошла на одном дыхании. Огромное спасибо, что Кирилл учитывал наши ограничения в плане физических нагрузок. Рекомендуем данную экскурсию!