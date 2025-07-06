Ночная прогулка по Волгограду

Волгоград в ночное время раскрывается по-новому.
Прогулка по знаковым местам, таким как Мамаев курган и Дом Павлова, оставит незабываемые впечатления.
Городская набережная и поднятый со дна реки бронекатер БК-31 в красной подсветке придают особую атмосферу. Завершите вечер в одном из лучших ресторанов или клубов города, погружаясь в его ночную жизнь
Прогулка по знаковым местам, таким как Мамаев курган и Дом Павлова, оставит незабываемые впечатления.
Городская набережная и поднятый со дна реки бронекатер БК-31 в красной подсветке придают особую атмосферу. Завершите вечер в одном из лучших ресторанов или клубов города, погружаясь в его ночную жизнь
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Ночная атмосфера города
- 🏛 Исторические памятники
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🍽 Ужин в лучших заведениях
- 🎉 Окунитесь в ночную жизнь
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Площадь Павших Борцов
- Музей «Сталинградская битва»
- Дом Павлова
- Мамаев курган
- Памятник «Родина-мать зовёт»
- Набережная Волги
- Бронекатер БК-31
Описание экскурсии
- Встреча на площади Павших Борцов под звон колоколов собора Александра Невского.
- Музей «Сталинградская битва» и Дом Павлова в ночных огнях.
- Мамаев курган и памятник «Родина-мать зовёт» в свете прожекторов.
- Набережная Волги.
- Поднятый со дна реки израненный бронекатер БК-31 — в стеклянном саркофаге и при красной подсветке он выглядит особо впечатляюще.
- Пустынные парки и скверы — излюбленные места дневного отдыха горожан.
- Ужин — на выбор в одном из ресторанов или клубов города.
- Продолжение экскурсии по ночному городу — по желанию и договорённости.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Haval M6, Mercedes Vito, Evolute I-Van или аналогичном по классу.
- Дополнительно оплачиваются ужин и прочие расходы, связанные с посещением ночных заведений.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 539 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 июл 2025
Поездка очень понравилась. Гид потрясающий . Всё замечательно рассказал и показал. Остались очень довольны. Обратимся обязательно ещё!
Дата посещения: 5 июля 2025
О
Ольга
16 авг 2025
Благодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг по времени экскурсии. Маршрут сочетал в себе и пешую часть, и на автомобиле. Посмотрели большинство
Входит в следующие категории Волгограда
Похожие экскурсии из Волгограда
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Волгоград
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем города, ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Волгограде
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.