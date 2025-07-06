Мои заказы

Ночная прогулка по Волгограду

Насладитесь ночным Волгоградом, его историей и культурой. Погрузитесь в атмосферу тишины и загадочности, открывая для себя жизнь города в свете огней
Волгоград в ночное время раскрывается по-новому.

Прогулка по знаковым местам, таким как Мамаев курган и Дом Павлова, оставит незабываемые впечатления.

Городская набережная и поднятый со дна реки бронекатер БК-31 в красной подсветке придают особую атмосферу. Завершите вечер в одном из лучших ресторанов или клубов города, погружаясь в его ночную жизнь
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Ночная атмосфера города
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🍽 Ужин в лучших заведениях
  • 🎉 Окунитесь в ночную жизнь
Ночная прогулка по Волгограду© Андрей
Ночная прогулка по Волгограду© Андрей
Ночная прогулка по Волгограду© Андрей
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя21
ноя22
ноя28
ноя29
ноя5
дек
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Площадь Павших Борцов
  • Музей «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мамаев курган
  • Памятник «Родина-мать зовёт»
  • Набережная Волги
  • Бронекатер БК-31

Описание экскурсии

  • Встреча на площади Павших Борцов под звон колоколов собора Александра Невского.
  • Музей «Сталинградская битва» и Дом Павлова в ночных огнях.
  • Мамаев курган и памятник «Родина-мать зовёт» в свете прожекторов.
  • Набережная Волги.
  • Поднятый со дна реки израненный бронекатер БК-31 — в стеклянном саркофаге и при красной подсветке он выглядит особо впечатляюще.
  • Пустынные парки и скверы — излюбленные места дневного отдыха горожан.
  • Ужин — на выбор в одном из ресторанов или клубов города.
  • Продолжение экскурсии по ночному городу — по желанию и договорённости.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Haval M6, Mercedes Vito, Evolute I-Van или аналогичном по классу.
  • Дополнительно оплачиваются ужин и прочие расходы, связанные с посещением ночных заведений.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Провели экскурсии для 539 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Ольга
6 июл 2025
Поездка очень понравилась. Гид потрясающий . Всё замечательно рассказал и показал. Остались очень довольны. Обратимся обязательно ещё!
Дата посещения: 5 июля 2025
О
Ольга
16 авг 2025
Благодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг по времени экскурсии. Маршрут сочетал в себе и пешую часть, и на автомобиле. Посмотрели большинство
читать дальше

достопримечательностей. В свете ночной подсветки они смотрятся особенно выигрышно. В то же время, например, Мамаев курган ночь выглядит еще более фундаментально, оставляя в сердце горечь и тяжесть той битвы, и неимоверную гордость и благодарность за отвагу и героизм воинов и жителей🙏🙏🙏. Оценили, что летом вечерняя экскурсия видимо наилучший вариант, нет жары, свободно и без пробок передвигаешься, удобство с парковкой, близко от достопримечательностей. Подача материала отличная, вся экскурсия прошла на одном дыхании. Огромное спасибо, что Кирилл учитывал наши ограничения в плане физических нагрузок. Рекомендуем данную экскурсию!

Благодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг поБлагодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг поБлагодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг поБлагодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг поБлагодарим Кирилла за интересную экскурсию, а саму компанию за организацию. Учли все пожелания, даже сдвиг по

Входит в следующие категории Волгограда

Похожие экскурсии из Волгограда

Добро пожаловать в Волгоград
На машине
3 часа
199 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Волгоград
Погрузитесь в историю Волгограда, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем города, ощутите его уникальную атмосферу
Начало: У подножия Мамаева Кургана около лестницы
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
На машине
На микроавтобусе
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Волгоград
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: от Царицына до современности. Узнайте о героическом прошлом и настоящем города. Откройте для себя его тайны
Начало: Подножие Мамаева Кургана около лестницы
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Волгограда
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Индивидуальная фото-прогулка в Волгограде
На дружеской экскурсии по Волгограду вы узнаете его историю и получите красивые фотографии на фоне знаковых мест города. Отличный способ провести время
Начало: На площади Павших борцов
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Волгограде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Волгограде