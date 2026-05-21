Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время меньше осадков и больше солнечных дней. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но учтите возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфорт, хотя снег добавляет особую атмосферу.

Волгоград, известный как город-герой, хранит память о Сталинградской битве.Пешая экскурсия по центру города начнется с площади железнодорожного вокзала и продолжится к Площади Павших борцов. Здесь вы увидите обелиск и Вечный

огонь. Далее, по Аллее Героев, вы дойдете до Центральной набережной и Парка Победы. Завершится экскурсия у музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Это уникальная возможность узнать историю и увидеть важные памятники

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсионная программа

Обзорная пешая экскурсия начнётся с площади железнодорожного вокзала. Далее вам предстоит пройти к Площади Павших борцов, центральной площади города. Здесь вы увидите гранитный обелиск, посвященный защитникам красного Царицына, а также Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.

Исторические моменты

Во время экскурсии вы услышите увлекательную историю Сталинградского универмага, где в январе 43-го года был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее вы пройдете по Аллее Героев, мимо мраморных стел Героев Советского Союза, и выйдете на Центральную набережную, названную в честь 62-й Армии.

По пути к музеям

Прогулка по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»;

Посещение Дома Павлова — символа стойкости и воинского подвига;

Осмотр руин мельницы Гергардта с бесчисленными следами от пуль и снарядов.

На площадке у руин мельницы и музея-панорамы вас ждет возможность увидеть экспозиции образцов военной техники.

Важная информация

Для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и подходящую по погоде одежду во время экскурсии. Также обратите внимание, что для бронирования экскурсий в праздничные даты необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.