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Обзорная экскурсия по центру Волгограда

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
Волгоград — город-герой, выдержавший множество испытаний на своем веку.

Одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва, происходила на его земле.

Город 🏙️ помнит и чтит то время, большинство его достопримечательностей 🏛️ посвящены именно военному периоду.

Мы предлагаем вам совершить пешую обзорную экскурсию ⛳, где вы узнаете историю 📖 Волгограда и увидите его главные достопримечательности.

Наш гид ответит на все интересующие вас вопросы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда

Что вы увидите

  • Площадь железнодорожного вокзала
  • Площадь Павших борцов
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта и др.
Экскурсионная программа: Обзорная пешая экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.
Услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево 🌲, пережившее великую битву. Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва».
Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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