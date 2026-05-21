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Обзорная экскурсия по центру Волгограда

Прогуляйтесь по историческому центру Волгограда, узнайте о героическом прошлом города и насладитесь его главными достопримечательностями
Волгоград, известный как город-герой, хранит память о Сталинградской битве.

Пешая экскурсия по центру города начнется с площади железнодорожного вокзала и продолжится к Площади Павших борцов. Здесь вы увидите обелиск и Вечный
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огонь. Далее, по Аллее Героев, вы дойдете до Центральной набережной и Парка Победы. Завершится экскурсия у музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Это уникальная возможность узнать историю и увидеть важные памятники

5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая значимость
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Увлекательная пешая прогулка
  • 🎖️ Память о героях
  • 🌳 Природные красоты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время меньше осадков и больше солнечных дней. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но учтите возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфорт, хотя снег добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Обзорная экскурсия по центру Волгограда

Что можно увидеть

  • Площадь Павших борцов
  • Обелиск защитникам
  • Вечный огонь
  • Сталинградский универмаг
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта

Описание экскурсии

Экскурсионная программа

Обзорная пешая экскурсия начнётся с площади железнодорожного вокзала. Далее вам предстоит пройти к Площади Павших борцов, центральной площади города. Здесь вы увидите гранитный обелиск, посвященный защитникам красного Царицына, а также Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.

Исторические моменты

Во время экскурсии вы услышите увлекательную историю Сталинградского универмага, где в январе 43-го года был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее вы пройдете по Аллее Героев, мимо мраморных стел Героев Советского Союза, и выйдете на Центральную набережную, названную в честь 62-й Армии.

По пути к музеям

  • Прогулка по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»;
  • Посещение Дома Павлова — символа стойкости и воинского подвига;
  • Осмотр руин мельницы Гергардта с бесчисленными следами от пуль и снарядов.

На площадке у руин мельницы и музея-панорамы вас ждет возможность увидеть экспозиции образцов военной техники.

Важная информация

Для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и подходящую по погоде одежду во время экскурсии. Также обратите внимание, что для бронирования экскурсий в праздничные даты необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь железнодорожного вокзала
  • Площадь Павших борцов
  • Обелиск защитникам красного Царицына
  • Вечный огонь
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Парк Победы
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
3
3
2
2
1
О
Экскурсия по Волгограду оставила очень сильное впечатление. Это город с особой атмосферой, где буквально каждая улица хранит память о великой истории и подвиге людей.
Огромная благодарность гиду Людмиле за профессионализм, глубокие
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знания и очень душевную подачу материала. Экскурсия была не просто набором фактов и дат — Людмила смогла передать атмосферу города, рассказать о событиях Сталинградской битвы так, что многое воспринимается совершенно по-другому.

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Н
Безумно увлекательная и интересная экскурсия. Даже погода была непомеха, хотелось бесконечно гулять по городу и слушать гида Дмитрия. Благодаря таким экскурсоводам и влюбляешься в город с первых минут.
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О
Спасибо нашему экскурсоводу Марии Алексеевне. В Волгограде были с сыном. Экскурсия в доступной форме. Интересно, познавательно. Времени достаточно. Не бежали. Можно было спокойно послушать, сделать фото.
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М
Экскурсию для нашей семьи (папа, мама и сыновья 13 и 11 лет из Воронежа) проводил Князев Юрий Петрович. Благодарим его за прекрасную обзорную экскурсию по центру Волгограда (06.10.2024)! Было интересно
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не только взрослым, но и детям! Мы получили дополнительную информацию о том, что уже знали о Волгограде, и много новой, не менее важной и интересной информации!
Юрий Петрович действительно очень любит и прекрасно знает историю города. Ответил на все наши вопросы, рассказал много исторических и интересных фактов! Даже наглядно проиллюстрировал: показал исторические фото знаменательных мест и личностей из прошлого Волгограда! А как трепетно и с какой любовью Юрий Петрович относится к каждому из исторических мест: будь то памятник, дом ветерана или люк, сохранившийся с тех времен!!!
Мы прониклись к Волгограду еще более глубокими патриотическими чувствами и гордостью за наш великий народ!
Спасибо Юрию Петровичу - ведь благодаря таким людям живет память народа о нашем героческом прошлом и есть надежда на светлое будущее!

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А
Увидели весь центр города начиная с нулевого километра. Два часа увлекательного экскурса в историю Царицына, Сталинграда, Волгограда.
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П
Спасибо большое, за прекрасную экскурсию. Людмиле Вениаминовна лучший рассказчик.
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