Экскурсионная программа: Обзорная пешая экскурсия ⛳ начинается с площади железнодорожного вокзала. Далее вы пройдете к Площади Павших борцов — центральной площади города. Там вы увидите гранитный обелиск защитникам красного Царицына и Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.

Услышите историю 📖 Сталинградского универмага, где в январе 43-его был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево 🌲, пережившее великую битву. Далее, по Аллее Героев, проходя мимо мраморных стел Героев Советского Союза, выйдите на Центральную набережную, названную именем 62-й Армии, пройдете по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва».

Выйдите к Дому Павлова — символу стойкости, геройства и воинского подвига, так же осмотрите руины мельницы Гергардта, с бесчисленными следами от пуль и снарядов. На площадке у руин мельницы и музея-панорамы осмотрите экспозиции образцов военной техники. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.