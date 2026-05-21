Прогуляйтесь по историческому центру Волгограда, узнайте о героическом прошлом города и насладитесь его главными достопримечательностями
Волгоград, известный как город-герой, хранит память о Сталинградской битве.
Пешая экскурсия по центру города начнется с площади железнодорожного вокзала и продолжится к Площади Павших борцов. Здесь вы увидите обелиск и Вечный читать дальшеуменьшить
огонь. Далее, по Аллее Героев, вы дойдете до Центральной набережной и Парка Победы. Завершится экскурсия у музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Это уникальная возможность узнать историю и увидеть важные памятники
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время меньше осадков и больше солнечных дней. В апреле и октябре также можно насладиться прогулкой, но учтите возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить комфорт, хотя снег добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Павших борцов
Обелиск защитникам
Вечный огонь
Сталинградский универмаг
Аллея Героев
Центральная набережная
Парк Победы
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Дом Павлова
Мельница Гергардта
Описание экскурсии
Экскурсионная программа
Обзорная пешая экскурсия начнётся с площади железнодорожного вокзала. Далее вам предстоит пройти к Площади Павших борцов, центральной площади города. Здесь вы увидите гранитный обелиск, посвященный защитникам красного Царицына, а также Вечный огонь в память о мужестве и героизме защитников Сталинграда.
Исторические моменты
Во время экскурсии вы услышите увлекательную историю Сталинградского универмага, где в январе 43-го года был пленен фельдмаршал Паулюс. На аллее вас встретит старый тополь — дерево, пережившее великую битву. Далее вы пройдете по Аллее Героев, мимо мраморных стел Героев Советского Союза, и выйдете на Центральную набережную, названную в честь 62-й Армии.
По пути к музеям
Прогулка по Парку Победы до музея-панорамы «Сталинградская битва»;
Посещение Дома Павлова — символа стойкости и воинского подвига;
Осмотр руин мельницы Гергардта с бесчисленными следами от пуль и снарядов.
На площадке у руин мельницы и музея-панорамы вас ждет возможность увидеть экспозиции образцов военной техники.
Важная информация
Для вашего комфорта рекомендуем надеть удобную обувь и подходящую по погоде одежду во время экскурсии. Также обратите внимание, что для бронирования экскурсий в праздничные даты необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Площадь железнодорожного вокзала
Площадь Павших борцов
Обелиск защитникам красного Царицына
Вечный огонь
Аллея Героев
Центральная набережная
Парк Победы
Музей-панорама «Сталинградская битва»
Дом Павлова
Мельница Гергардта и др
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
3
3
2
2
–
1
–
О
Ольга
Экскурсия по Волгограду оставила очень сильное впечатление. Это город с особой атмосферой, где буквально каждая улица хранит память о великой истории и подвиге людей. Огромная благодарность гиду Людмиле за профессионализм, глубокие читать дальшеуменьшить
знания и очень душевную подачу материала. Экскурсия была не просто набором фактов и дат — Людмила смогла передать атмосферу города, рассказать о событиях Сталинградской битвы так, что многое воспринимается совершенно по-другому.
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Н
Надежда
Безумно увлекательная и интересная экскурсия. Даже погода была непомеха, хотелось бесконечно гулять по городу и слушать гида Дмитрия. Благодаря таким экскурсоводам и влюбляешься в город с первых минут.
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О
Ольга
Спасибо нашему экскурсоводу Марии Алексеевне. В Волгограде были с сыном. Экскурсия в доступной форме. Интересно, познавательно. Времени достаточно. Не бежали. Можно было спокойно послушать, сделать фото.
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М
Михаил
Экскурсию для нашей семьи (папа, мама и сыновья 13 и 11 лет из Воронежа) проводил Князев Юрий Петрович. Благодарим его за прекрасную обзорную экскурсию по центру Волгограда (06.10.2024)! Было интересно читать дальшеуменьшить
не только взрослым, но и детям! Мы получили дополнительную информацию о том, что уже знали о Волгограде, и много новой, не менее важной и интересной информации! Юрий Петрович действительно очень любит и прекрасно знает историю города. Ответил на все наши вопросы, рассказал много исторических и интересных фактов! Даже наглядно проиллюстрировал: показал исторические фото знаменательных мест и личностей из прошлого Волгограда! А как трепетно и с какой любовью Юрий Петрович относится к каждому из исторических мест: будь то памятник, дом ветерана или люк, сохранившийся с тех времен!!! Мы прониклись к Волгограду еще более глубокими патриотическими чувствами и гордостью за наш великий народ! Спасибо Юрию Петровичу - ведь благодаря таким людям живет память народа о нашем героческом прошлом и есть надежда на светлое будущее!
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А
Афанасьева
Увидели весь центр города начиная с нулевого километра. Два часа увлекательного экскурса в историю Царицына, Сталинграда, Волгограда.
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П
Полина
Спасибо большое, за прекрасную экскурсию. Людмиле Вениаминовна лучший рассказчик.
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