Экскурсии на винодельни и виноградники в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Винодельни» в Волгограде, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Посетите винодельни, узнайте об истории виноделия и насладитесь дегустацией
«Перед бронированием просьба уточнять, посещение какой винодельни возможно в выбранную дату»
1 фев в 10:00
7 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Новый винный регион
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Новый винный регион
Начало: По договорённости
«Приглашаю побывать на винодельнях «ГусевЪ», «Покровская», «Зимовец», «Вилла София»»
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Групповая
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«В рамках тура вы прогуляетесь по виноградникам, увидите процесс создания вина на современной гравитационной винодельне и продегустируете пять отборных вин с закусками»
5500 ₽ за человека

  • В
    Владимир
    4 декабря 2024
    Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
    Отлично, особенно узнать, что вино и не плохое производят у нас в России.
    Отлично, особенно узнать, что вино и не плохое производят у нас в России
  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
    Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).
    читать дальше

    Глубокое знание темы, интересный рассказ про местные хозяйства и особенности виноделия в этом регионе. Хороши были дегустации, что особенно было актуально в эти жаркие дни. Однозначно рекомендуем экскурсию с увлеченным человеком!

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новый винный регион
    Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
    читать дальше

    все прошло на 5 с плюсом. Дмитрий Гусев- мастер своего дела,. Доходчиво и познавательно прошла наша встреча. А еще у них очень вкусные сыры. Спасибо большое за экскурсию. Если будем в Волгограде еще, обязательно посетим и другие винодельни.

