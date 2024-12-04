Индивидуальная
до 3 чел.
Из Волгограда - на винодельни региона Нижняя Волга
Знаете ли вы, что в Волгоградской области делают самое северное вино Юга России? Посетите винодельни, узнайте об истории виноделия и насладитесь дегустацией
«Перед бронированием просьба уточнять, посещение какой винодельни возможно в выбранную дату»
1 фев в 10:00
7 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Новый винный регион
Начало: По договорённости
«Приглашаю побывать на винодельнях «ГусевЪ», «Покровская», «Зимовец», «Вилла София»»
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«В рамках тура вы прогуляетесь по виноградникам, увидите процесс создания вина на современной гравитационной винодельне и продегустируете пять отборных вин с закусками»
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 декабря 2024Отлично, особенно узнать, что вино и не плохое производят у нас в России.
- ААндрей30 июля 2024Любовь, большое спасибо за отличную экскурсию. Неожиданное для нас путешествие (виноделием интересуемся, но не ожидали обнаружить винодельни в Волгоградской области).
- ИИрина3 мая 2024Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в январе 2026
