Винные экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Волгограде, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
На машине
5 часов
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
Начало: Улица Гагарина, 14, Волгоград
«Сыр, вино и купеческие особняки»
Расписание: Будни и выходные: выезд с 10:00 до 16:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый винный регион
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Новый винный регион
Начало: По договорённости
«Увидите как выращивают виноград и делают вино»
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Групповая
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«Технология бережного производства Вы посетите современное производство, где вино перемещается между этажами самотеком, что позволяет бережно обращаться с будущим напитком»
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
    Добрый день! Сама экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Дмитрий отлично подает информацию и очень интересно рассказывает. Попадаешь, как в Советский союз.
    Но
    читать дальше

    хотелось бы внести предложение, экскурсия по виноградникам и сыроварне. Может заключить договор с компанией чтобы сделать эту экскурсию более интересной по вопросам винограда и сыров. А так же к приезду экскурсии, чтобы у них были в наличии сырные тарелки, так называемые дегустационные тарелки. Потому как выбор большой, хотелось бы понимать что окупаешь и немного рассказа об этих- сырах и винах.

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
    Понравилась винодельня и дом купца в дубовке
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
    Замечательная экскурсия, замечательный гид. Очень захватывающие исторические места, постройки, старый дуб, водохранилище. И конечно сыроварня и винодельня, поля с виноградом это очень красиво, узнали некоторые нюансы его выращивания. А также приобрели необычные виды сыров и эксклюзивное вино. Советую
  • A
    Anastasija
    14 апреля 2025
    Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
    Спасибо Дмитрию за прекрасную, интересную и насыщенную информацией поездку в Дубовку! Отлично провели время, ехали спокойно, заехали во все заявленные
    читать дальше

    в экскурсии места! Особая благодарность в посещении Дубовского Свято-Вознесенского монастыря. Очень понравилось посещение пусть и заброшенного Дубовского санатория, очень удивительная природа и чистый воздух! Спасибо, Дмитрий, за ваши знания, интересный рассказ, поездка прошла отлично! Будем рады дальнейшему сотрудничеству по изучению истории нашего края.

  • А
    Арина
    9 ноября 2024
    Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
    спасибо Дмитрию за экскурсию и терпение:)
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Новый винный регион
    Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
    читать дальше

    все прошло на 5 с плюсом. Дмитрий Гусев- мастер своего дела,. Доходчиво и познавательно прошла наша встреча. А еще у них очень вкусные сыры. Спасибо большое за экскурсию. Если будем в Волгограде еще, обязательно посетим и другие винодельни.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Винные туры»

