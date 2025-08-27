Фотопрогулка
до 4 чел.
Дубовка: купеческая архитектура, море и вино
Начало: Улица Гагарина, 14, Волгоград
«Сыр, вино и купеческие особняки»
Расписание: Будни и выходные: выезд с 10:00 до 16:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Новый винный регион
Начало: По договорённости
«Увидите как выращивают виноград и делают вино»
Расписание: Экскурсии проходят субботам и воскресеньям, в праздничные выходные, время начала по договорённости.
14 фев в 10:00
15 фев в 10:00
13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Экскурсия на виноградную усадьбу «Вилла София» с дегустацией
Начало: Ул. Мира, 12, около входа в отель «Волгоград»
«Технология бережного производства Вы посетите современное производство, где вино перемещается между этажами самотеком, что позволяет бережно обращаться с будущим напитком»
5500 ₽ за человека
- ООльга27 августа 2025Добрый день! Сама экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Дмитрий отлично подает информацию и очень интересно рассказывает. Попадаешь, как в Советский союз.
Но
- ЕЕлена15 августа 2025Понравилась винодельня и дом купца в дубовке
- ЮЮлия30 июля 2025Замечательная экскурсия, замечательный гид. Очень захватывающие исторические места, постройки, старый дуб, водохранилище. И конечно сыроварня и винодельня, поля с виноградом это очень красиво, узнали некоторые нюансы его выращивания. А также приобрели необычные виды сыров и эксклюзивное вино. Советую
- AAnastasija14 апреля 2025Спасибо Дмитрию за прекрасную, интересную и насыщенную информацией поездку в Дубовку! Отлично провели время, ехали спокойно, заехали во все заявленные
- ААрина9 ноября 2024спасибо Дмитрию за экскурсию и терпение:)
- ИИрина3 мая 2024Спасибо большое за экскурсия. Очень понравилась гид Любовь, было приятно общаться с ней, узнали много нового и интересного. На винодельне
