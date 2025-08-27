читать дальше

хотелось бы внести предложение, экскурсия по виноградникам и сыроварне. Может заключить договор с компанией чтобы сделать эту экскурсию более интересной по вопросам винограда и сыров. А так же к приезду экскурсии, чтобы у них были в наличии сырные тарелки, так называемые дегустационные тарелки. Потому как выбор большой, хотелось бы понимать что окупаешь и немного рассказа об этих- сырах и винах.