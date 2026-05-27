Несколько часов среди виноградников, авторских вин и фермерских сыров — хороший способ ненадолго сменить суету на спокойный отдых за городом.
На винодельне вам покажут хозяйство, расскажут о производстве и устроят дегустации, которые помогут понять характер волгоградского края.
Описание экскурсии
12:30 — отправление из Волгограда
13:30 — отправление из Волжского
14:00 — прибытие на винодельню «Гусевъ»
- Вы познакомитесь с историей волгоградского виноделия и узнаете, как более 30 лет создавался семейный проект «Гусевъ»
- Вам покажут производство и расскажут, как климат, земля и работа виноделов влияют на вкус напитка
- Вы прогуляетесь по территории хозяйства и виноградникам (в тёплое время года)
- Продегустируете нескольких авторских образцов — от лёгких и ароматных до более насыщенных и глубоких
- Познакомитесь с сыроварней, попробуете разные сорта сыров — с плесенью, полутвёрдые и выдержанные — каждый со своим характером, ароматом и текстурой. Узнаете, чем отличаются способы их производства
- В финале будет время заглянуть в фирменный магазин и выбрать понравившиеся вина и сыры для себя или в подарок
16:00 — выезд обратно
~17:30 — прибытие в Волгоград
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе/микроавтобусе и дегустация вина и сыра
- На винодельне экскурсию проведёт местный гид
- В поездке с вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы работаем на рынке с 2018 года. За это время обзавелись множеством партнёров, корпоративными клиентами и многотысячной аудиторией путешественников. У нас высокие рейтинги на крупных площадках информационных и картографических сервисов
