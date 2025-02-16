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Г Галина Экскурсия классная!

Андрей Штурман отличный гид и приятный собеседник.

Нам всё понравилось!

Буду рекомендовать всем знакомым данную экскурсию!

Спасибо огромное!

А Антонина читать дальше и спасибо), и на протяжении дня делал обзор по городу и за ним. Общение прошло на одном дыхании, беседа была полезной и непринуждённой. Благодарим Андрея и желаем благополучия в делах и благодарных туристов))) Впервые были в Волгограде и получили массу позитивных эмоций и добрых впечатлений, благодаря штурману Андрею, который встретил нас на вокзале, угостил горячим кофе из термоса (за это отдельный ему бонус

В Владимир

Т Татьяна Добрый день!

Экскурсия прошла замечательно.

Проводил экскурсию штурман Андрей.

Во время встретились, подъехал за нами, где мы жили. Основные достопримечательности посмотрели. Андрей нам всё рассказывал, отвечал на вопросы, далал фото. Во время поездки останавливал, где мы просили.

Рекомендую Андрея и данную экскурсию

Э Эльмира читать дальше все интересные места и события. Всегда приятно встречать людей искренне любящих свою работу. Замечательная, увлекательная экскурсия по городу! Экскурсовод Андрей, это особый колорит! Замечательный человек, очень грамотный, увлечённо рассказал исторические факты. прекрасный рассказчик, отлично знающий и понимающий все, о чем ведает, чуткий и бесконечно влюблённый в то, что делает. Сам маршрут - продуман для мелочей и очень сильно отличается от всех тех стандартных экскурсий, которые бывают. Особенно впечатлил Мамаев курган, буря чувств и эмоций. Роскошный автомобиль и чрезвычайно вежливый и аккуратный водитель. Ни секунды не пожалела Могу смело рекомендовать. Это одно из самых лучших сочетаний пешком+ на автомобиле. Индивидуальная экскурсия, это как раз то, что создаёт комфорт в путешествии. Я бы сама "ножками" не смогла охватить

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась. Гид профессионал высокого уровня.

Т Татьяна Были на экскурсии в конце осени 2024 с семьёй. Андрей - очень ответственный и увлечённый экскурсовод. Хорошо знает материал, как связанный с посещаемыми объектами, так и многими другими в своём городе. Рассказывает интересно и понятно как для взрослых, так и для детей. Большое ей спасибо! Очень рекомендуем!

К Катя Третий раз посещаю Волгоград и только в этот раз взяла экскурсию. Андрей отличный экскурсовод: много знает, прекрасно доносит материал, отвечает на дополнительные вопросы) не было ощущения что куда то бежим, казалось, что в гостях за чашкой чая слушаем рассказ о городе) если вам нужно краткое, но емкое знакомство с городом - эта экскурсия с Андреем обязательна к посещению)

Ю Юлия Экскурсия очень понравилась. Андрей замечательно ее провел. Все было интересно и познавательно. До сих пор нахожусь под впечатлением от Мамаева кургана. Огромное спасибо!!!

Л Людмила читать дальше У него приятный голос, энергичность, харизма. Экскурсия проходила интересно, можно сказать, на одном дыхании. Ни разу не было момента зевоты от скучности, как это бывает… Все по делу, кратко, ярко, интересно, познавательно. Море впечатлений при посещении монумента Родина-мать. Спасибо огромное за прекрасно проведённое время!!! Отдельное спасибо за прекрасные фотографии!) Мы с мужем впервые посетили Волгоград. Наш выбор пал на обзорную экскурсию по городу в мини-группе. Нам очень повезло с экскурсоводом!) Андрей прекрасный рассказчик, который любит и знает своё дело!

М Михаил Прекрасный экскурсовод Андрей! Очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы.

А Анна Очень понравилась экскурсия. Встретили, выполнили пожелания, интересно все рассказали, с комфортно м отвезли в отель, получила массу впечатлений! Экскурсовод Андрей большой молодец! Спасибо большое.

Г Галина читать дальше своего города. Поэтому мы узнали очень много нового о Волгограде, посмотрели практически все достопримечательности города. Было очень интересно и познавательно. Приезжайте в Волгоград, встречайтесь с Андреем и ваш день пройдет живо, интересно, вы полюбите этот город. С подругой были в Волгограде, автомобильную ознакомительную экскурсию проводил гид Андрей, который владеет прекрасным русским языком, обширными знаниями по истории, архитектуре и пр. города Волгограда. Мало того, он является патриотом