Эта индивидуальная экскурсия по Волгограду предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города-героя. Посетители увидят Мемориал Вечного огня, Дом Павлова и панораму Сталинградской битвы. Программа включает посещение Мамаева Кургана, где можно наблюдать смену почетного караула. Маршрут также включает современные достопримечательности, такие как плотина ГЭС и стадион. Путешествие завершится прогулкой по Центральной набережной с видом на катер БК-31
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📸 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Мемориал Вечного огня
- Площадь Павших Борцов
- Дом Павлова
- Мельница Гергардта
- Панорама Сталинградской битвы
- Мамаев Курган
- Остров Людникова
- Плотина ГЭС
- Шлюз №1
- Стадион
- Аэропорт
- Центральная набережная
- Катер БК-31
Описание экскурсииНаше однодневное путешествие будет посвящено историческим вехам города, начиная с его основания военных лет и до наших дней. Мы начнем наше знакомство с городом с символа жизни и памяти — Мемориала Вечного огня. На площади Павших Борцов мы встретимся с живым свидетелем Сталинградской битвы — Тополем и впечатлимся масштабами собора Александра Невского, восстановленного к 800-летию рождения князя. Далее по маршруту нас ждут Дом Павлова, мельница Гергардта и панорама Сталинградской битвы с выставкой музейной и современной военной техники. Масштаб экспозиции Мамаева Кургана и его самый известный ритуал — смена почетного караула в Зале Воинской славы останутся надолго в вашей памяти. Также нас ждет остров Людникова и современные знаковые постройки: плотина ГЭС, шлюз №1, стадион, аэропорт. Вы увидите панораму города с левого берега Волги, проехав по Танцующему мосту. В теплое время года сможем заехать на пляж, по вашему желанию. В заключение экскурсии мы пройдемся по Центральной набережной, где увидим катер времен Сталинградской битвы БК-31, поднятый со дна Волги вместе с экипажем и боекомплектом. Важная информация:
- Экскурсия проводится на комфортном кроссовере Haval M6 2024 г. в группе до 4-х человек;
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры;
- Гид свяжется с вами накануне экскурсии в течении дня, как правило, после 18:00.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Александра Невского
- Площадь Павших Борцов
- Вечный огонь
- Памятник Тополь
- Панорама Сталинградской битвы
- Мельница Герхарда
- Дом Павлова
- Мемориальный комплекс Мамаев Курган
- Земля Людникова
- Плотина ГЭС
- Город-спутник Волжский
- Танцующий мост
- Набережная Волгограда
- Боевой катер
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед по меню в кафе
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Волгограде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на комфортном кроссовере Haval M6 2024 г. в группе до 4-х человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
- Гид свяжется с вами накануне экскурсии в течении дня, как правило, после 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79051
16 фев 2025
Г
Галина
31 янв 2025
Экскурсия классная!
Андрей Штурман отличный гид и приятный собеседник.
Нам всё понравилось!
Буду рекомендовать всем знакомым данную экскурсию!
Спасибо огромное!
Андрей Штурман отличный гид и приятный собеседник.
Нам всё понравилось!
Буду рекомендовать всем знакомым данную экскурсию!
Спасибо огромное!
А
Антонина
10 дек 2024
Впервые были в Волгограде и получили массу позитивных эмоций и добрых впечатлений, благодаря штурману Андрею, который встретил нас на вокзале, угостил горячим кофе из термоса (за это отдельный ему бонус
В
Владимир
5 дек 2024
Т
Татьяна
30 ноя 2024
Добрый день!
Экскурсия прошла замечательно.
Проводил экскурсию штурман Андрей.
Во время встретились, подъехал за нами, где мы жили. Основные достопримечательности посмотрели. Андрей нам всё рассказывал, отвечал на вопросы, далал фото. Во время поездки останавливал, где мы просили.
Рекомендую Андрея и данную экскурсию
Экскурсия прошла замечательно.
Проводил экскурсию штурман Андрей.
Во время встретились, подъехал за нами, где мы жили. Основные достопримечательности посмотрели. Андрей нам всё рассказывал, отвечал на вопросы, далал фото. Во время поездки останавливал, где мы просили.
Рекомендую Андрея и данную экскурсию
Э
Эльмира
15 ноя 2024
Могу смело рекомендовать. Это одно из самых лучших сочетаний пешком+ на автомобиле. Индивидуальная экскурсия, это как раз то, что создаёт комфорт в путешествии. Я бы сама "ножками" не смогла охватить
Т
Татьяна
15 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Гид профессионал высокого уровня.
Т
Татьяна
15 ноя 2024
Были на экскурсии в конце осени 2024 с семьёй. Андрей - очень ответственный и увлечённый экскурсовод. Хорошо знает материал, как связанный с посещаемыми объектами, так и многими другими в своём городе. Рассказывает интересно и понятно как для взрослых, так и для детей. Большое ей спасибо! Очень рекомендуем!
К
Катя
15 ноя 2024
Третий раз посещаю Волгоград и только в этот раз взяла экскурсию. Андрей отличный экскурсовод: много знает, прекрасно доносит материал, отвечает на дополнительные вопросы) не было ощущения что куда то бежим, казалось, что в гостях за чашкой чая слушаем рассказ о городе) если вам нужно краткое, но емкое знакомство с городом - эта экскурсия с Андреем обязательна к посещению)
Ю
Юлия
15 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась. Андрей замечательно ее провел. Все было интересно и познавательно. До сих пор нахожусь под впечатлением от Мамаева кургана. Огромное спасибо!!!
Л
Людмила
15 ноя 2024
Мы с мужем впервые посетили Волгоград. Наш выбор пал на обзорную экскурсию по городу в мини-группе. Нам очень повезло с экскурсоводом!) Андрей прекрасный рассказчик, который любит и знает своё дело!
М
Михаил
15 ноя 2024
Прекрасный экскурсовод Андрей! Очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы.
А
Анна
15 ноя 2024
Очень понравилась экскурсия. Встретили, выполнили пожелания, интересно все рассказали, с комфортно м отвезли в отель, получила массу впечатлений! Экскурсовод Андрей большой молодец! Спасибо большое.
Г
Галина
15 ноя 2024
С подругой были в Волгограде, автомобильную ознакомительную экскурсию проводил гид Андрей, который владеет прекрасным русским языком, обширными знаниями по истории, архитектуре и пр. города Волгограда. Мало того, он является патриотом
Н
Надежда
15 ноя 2024
Были на экскурсии Волгоград в первый раз! Сам маршрут понравился, водитель на высоте. Про гида о дельно. Наш экскурсовод Андрей просто огонь!!! Он обладает уникальными знаниями в различных областях, его
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