Чтобы помнилиВ ходе экскурсии 🧭 вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле», которое в 1942 было вспахано не плугами, а минами и снарядами. В мирное время поле было разминировано и там появился мемориальный комплекс, по силе производимого впечатления не уступающий Мамаеву кургану.

После «Солдатского поля» мы посетим мемориальное кладбище в Россошках. В 1942г. в этих местах шли ожесточенные бои между советской и немецко-фашисткой армиями. В 1990-х годах здесь были созданы два кладбища. На территории одного захоронены воины Советской армии, на другом — фашистской. Война прошла, и теперь тех, кто когда-то стоял насмерть, отделяет друг от друга только неширокая дорога. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.