  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия в Россошки — «По следам войны»

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Волгограда
На экскурсии 🧭 вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле» и мемориальное кладбище в Россошках.

Узнаете их историю 📖 и о подвигах, которым посвящены эти памятные места.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»

Что вы увидите

  • Мемориальный комплекс «Солдатское поле»
  • Мемориальное кладбище в Россошках
Чтобы помнилиВ ходе экскурсии 🧭 вы посетите мемориальный комплекс «Солдатское поле», которое в 1942 было вспахано не плугами, а минами и снарядами. В мирное время поле было разминировано и там появился мемориальный комплекс, по силе производимого впечатления не уступающий Мамаеву кургану.
После «Солдатского поля» мы посетим мемориальное кладбище в Россошках. В 1942г. в этих местах шли ожесточенные бои между советской и немецко-фашисткой армиями. В 1990-х годах здесь были созданы два кладбища. На территории одного захоронены воины Советской армии, на другом — фашистской. Война прошла, и теперь тех, кто когда-то стоял насмерть, отделяет друг от друга только неширокая дорога. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»
Экскурсия в Россошки — «По следам войны»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Гиды В. проводит ещё 5 экскурсий

«Остров Людникова» и город Волжский
4 500
4 часа
«Остров Людникова» и город Волжский
10 отзывов
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
4 000
3 часа
Обзорная экскурсия, поездка на Метротраме и посещение Мамаева Кургана
2 отзыва
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
3 000
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Экскурсия по Мамаеву Кургану
3 000
2 часа
Экскурсия по Мамаеву Кургану
1 отзыв
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону
9 000
12 часов
Волгоград, Пятиморск и Калач-на-Дону

Еще несколько необычных экскурсий в Волгограде

Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
От 3 900
2 часа
Мамаев курган — непокоренный, мистический, легендарный
58 отзывов
Проследить историю памятника со времен сарматов, узнать его тайны и зарядиться энергетикой
Большое знакомство с Волгоградом
3 120
3 часа
Большое знакомство с Волгоградом
40 отзывов
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане — автомобильная экскурсия
Добро пожаловать в Волгоград!
От 3 800
3 часа
Добро пожаловать в Волгоград!
24 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями города и услышать о нем интересные факты
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
2 000
2 часа
"Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мамаеву Кургану"
21 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
3 000
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Город-герой»
21 отзыв
Мамаев курган — «главная высота России»
2 000
2 часа
Мамаев курган — «главная высота России»
16 отзывов
Посетить важнейший символ Волгограда и узнать о нем действительно интересные факты