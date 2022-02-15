Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане — это буквально поэма человеческому подвигу, воплощённая в скульптуре.

Создавая известный мемориал, авторы стремились воссоздать образы героических защитников Отечества, сделать очевидным для потомков их огромное желание победить; ощутить на себе атмосферу боевых действий великой битвы на Волге, дать возможность современнику почувствовать себя участником Сталинградской битвы.

Мемориальный комплекс представляет собой высшую форму монументального искусства, которое трогает до глубины души. Побывав здесь единожды, Вы обязательно запомните это на всю жизнь!