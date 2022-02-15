Мамаев Курган - главная высота России

Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане - это буквально поэма человеческому подвигу

5
2 отзыва
Индивидуальная
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане — это буквально поэма человеческому подвигу, воплощённая в скульптуре. Побывав здесь единожды, Вы обязательно запомните это на всю жизнь!
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России
Мамаев Курган - главная высота России

Что вы можете увидеть 🤩

  • площадь памятника-ансамбля
  • Аллея парамидальных тополей
  • площадь Стоять насмерть
  • уникальный памятник «Стены - руины»
  • площадь Героев, зал Воинской славы - сердце Мамаева Кургана
  • площадь скорби со скульптурой «Скорбящая мать»
  • монумент «Родина -мать зовёт!»
  • малая братская могила
  • Храм Всех святых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Памятник-ансамбль Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом кургане — это буквально поэма человеческому подвигу, воплощённая в скульптуре.
Создавая известный мемориал, авторы стремились воссоздать образы героических защитников Отечества, сделать очевидным для потомков их огромное желание победить; ощутить на себе атмосферу боевых действий великой битвы на Волге, дать возможность современнику почувствовать себя участником Сталинградской битвы.
Мемориальный комплекс представляет собой высшую форму монументального искусства, которое трогает до глубины души. Побывав здесь единожды, Вы обязательно запомните это на всю жизнь!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: У подножия памятника - ансамбля на Мамаевом кургане
Завершение: На вершине Мамаева кургана у Храма
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В летнее время необходимо обязательно позаботиться о наличии головного убора и воды. Рекомендую воспользоваться кремом с защитой от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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